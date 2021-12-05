Северное сияние — один из самых невероятно красивых и удивительных природных феноменов.
Сложно представить что-то более прекрасное — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все, кому доводилось наблюдать это явление своими собственными глазами.
Сложно представить что-то более прекрасное — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все, кому доводилось наблюдать это явление своими собственными глазами.
Описание трансфер
Ночная охота за Северным сиянием Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы? Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!:
Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет? Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту — уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния. Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.
Ежедневно, в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места в окрестностях Мурманска
- Где мы сможем поймать Северное Сияние
Что включено
- Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
- Услуги профессионального гида
- Фотографирование на фоне Северного Сияния
- Горячий чай.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
k
Понял- почему именно "охота". Вспышка появляется и гаснет, она может появится за облаками, за деревом, а иногда над головой. Мурманск привлекает туристов месторасположением и возможностью увидеть Северное сияние:) вот я
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k
Я первый раз на севере, всего на 2 дня, и 30 минут назад я лежала на снегу и орала в небо, потому что все небо было в огромном зеленом озере. Рассказать и тем более сфоткать это как видит глаз нельзя. Вы находитесь в чем-то невероятном. Спасибо за исполнение мечты 🧡
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Л
Мероприятие проводил гид Сергей. Рассказывал много интересного про сияние. Решает все вопросы по ходу поездки. Несмотря на сложности и погодные условия, улалось увидеть и запечатлеть это природное явление.
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Л
Мероприятие проводил гид Сергей. Рассказывал много интересного про сияние. Решает все вопросы по ходу поездки. Несмотря на сложности и погодные условия, улалось увидеть и запечатлеть это природное явление.
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В
Охота за северным сиянием - очень азартное мероприятие. Едем сквозь метель за чистым небом - к границе с Норвегией. Я его чуть не проспала) Сережа, спасибо! Мы его видели!
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Т
На фотографиях выглядит на много красивее, чем в жизни. Если бы не экскурсовод, то даже не подумала бы, что это оно))
Мне кажется дороговато для такой поездки, где ты сидишь 2-3 часа в машине. И пару раз выходишь посмотреть на небо.
Мне кажется дороговато для такой поездки, где ты сидишь 2-3 часа в машине. И пару раз выходишь посмотреть на небо.
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