Ночная охота за Северным сиянием

Северное сияние - один из самых невероятно красивых и удивительных природных феноменов

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Северное сияние — один из самых невероятно красивых и удивительных природных феноменов.

Сложно представить что-то более прекрасное — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все, кому доводилось наблюдать это явление своими собственными глазами.
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием
Ночная охота за Северным сиянием

Что вы увидите 🤩

  • Места в окрестностях Мурманска
  • где мы сможем поймать Северное Сияние.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Ночная охота за Северным сиянием

Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы?
Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!

Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет?
Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту — уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния.
Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
  • Услуги профессионального гида
  • Фотосессия на фоне Северного Сияния
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На охоте за Северным Сиянием Вас ждут ночь, зима, холод.
  • Чтобы получить максимальное удовольствие от охоты, пожалуйста, одевайтесь теплее - пуховик (желательно с капюшоном), шапка, шарф, перчатки, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в 21:00

Отзывы от туристов

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