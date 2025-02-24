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веке живём?! Из-за этого пришлось снимать с кредитки, в итоге комиссия 438 руб (мелочь, а не приятно)!

Основные 4 достопримечательности они рядом, доехать до Ледокола тоже в принципе не далеко, единственное далеко самим ехать на другой берег, на мыс. А так решайте сами стоит ли тратить деньги.

Советуемый гидом ресторанчик так же не оставил хороших впечатлений, конечно на вкус и цвет как говорится, но готовят там странно и подача долгая.