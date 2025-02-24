Приглашаем познакомиться с Мурманском в тёплой дружеской атмосфере.
Без суеты мы покажем вам главные места города: Морской вокзал, ледокол «Ленин», памятники «Алёша» и «Ждущая». А также вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на Мурманск, залив и окрестности. Раскроете, как развивался город-герой и чем он живёт сегодня.
Без суеты мы покажем вам главные места города: Морской вокзал, ледокол «Ленин», памятники «Алёша» и «Ждущая». А также вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на Мурманск, залив и окрестности. Раскроете, как развивался город-герой и чем он живёт сегодня.
Описание экскурсии
Железнодорожный вокзал. Он символизирует ворота города, через которые проходит большинство жителей и гостей Заполярного края.
Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню-маяк, якорь, фрагмент рубки подводной лодки «Курск» и храм Спас на Водах.
Памятник «Алёша». Вы оцените грандиозный монумент, который видно почти из любой точки города.
Ледокол «Ленин». Мы покажем вам первое в мире судно с ядерной силовой установкой.
Памятник «Ждущая». Вы узнаете его историю и насладитесь видами на Кольский залив и корабли.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия проходит на комфортных автомобилях: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus и других
- По запросу есть возможность предоставить детское кресло
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3825 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 833 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
24 фев 2025
Начало экскурсии поездка по улочкам города "посмотрите налево, посмотрите направо", мало того что из минивэна и так плохо видно,окна не большие, так ещё и грязные.
Оплата ТОЛЬКО наличными! В каком
Оплата ТОЛЬКО наличными! В каком
М
Максим
16 дек 2024
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов. Действительно, они оказались вкуснее и больше, чем в Териберке.
Представляете, на улице мороз -25, но Александр справился полностью. В машине кстати было тепло и уютно. Мы так были увлечены экскурсией, что даже не попробовали его чай из термоса.
Представляете, на улице мороз -25, но Александр справился полностью. В машине кстати было тепло и уютно. Мы так были увлечены экскурсией, что даже не попробовали его чай из термоса.
Ю
Юлия
17 ноя 2024
Очень все понравилось! Посетили все достопримечательности города, в дополнении побывали на берегу Кольского залива, кольский мост, город Кола и не только. Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом! Большое спасибо гиду Александру!
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