Мурманск - история одного города

Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Приглашаем познакомиться с Мурманском в тёплой дружеской атмосфере.

Без суеты мы покажем вам главные места города: Морской вокзал, ледокол «Ленин», памятники «Алёша» и «Ждущая». А также вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на Мурманск, залив и окрестности. Раскроете, как развивался город-герой и чем он живёт сегодня.
4
3 отзыва
Мурманск - история одного города
Мурманск - история одного города
Мурманск - история одного города
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал. Он символизирует ворота города, через которые проходит большинство жителей и гостей Заполярного края.

Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню-маяк, якорь, фрагмент рубки подводной лодки «Курск» и храм Спас на Водах.

Памятник «Алёша». Вы оцените грандиозный монумент, который видно почти из любой точки города.

Ледокол «Ленин». Мы покажем вам первое в мире судно с ядерной силовой установкой.

Памятник «Ждущая». Вы узнаете его историю и насладитесь видами на Кольский залив и корабли.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия проходит на комфортных автомобилях: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus и других
  • По запросу есть возможность предоставить детское кресло
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3825 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Николай
24 фев 2025
Начало экскурсии поездка по улочкам города "посмотрите налево, посмотрите направо", мало того что из минивэна и так плохо видно,окна не большие, так ещё и грязные.
Оплата ТОЛЬКО наличными! В каком
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веке живём?! Из-за этого пришлось снимать с кредитки, в итоге комиссия 438 руб (мелочь, а не приятно)!
Основные 4 достопримечательности они рядом, доехать до Ледокола тоже в принципе не далеко, единственное далеко самим ехать на другой берег, на мыс. А так решайте сами стоит ли тратить деньги.
Советуемый гидом ресторанчик так же не оставил хороших впечатлений, конечно на вкус и цвет как говорится, но готовят там странно и подача долгая.

М
16 дек 2024
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов. Действительно, они оказались вкуснее и больше, чем в Териберке.
Представляете, на улице мороз -25, но Александр справился полностью. В машине кстати было тепло и уютно. Мы так были увлечены экскурсией, что даже не попробовали его чай из термоса.
Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов.Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов.Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов.Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов.
Ю
17 ноя 2024
Очень все понравилось! Посетили все достопримечательности города, в дополнении побывали на берегу Кольского залива, кольский мост, город Кола и не только. Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом! Большое спасибо гиду Александру!

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