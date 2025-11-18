Несложный подъём — и вы оказываетесь в тундре с панорамным видом на Мурманск и Кольский залив. Прогулка для тех, кто хочет почувствовать северную природу и лучше понять историю края.
Описание экскурсии
Прогулка в тундре
Вы подниметесь на сопку Беляева — это 268 метров над уровнем моря. Подъём несложный, но уже по пути вы окажетесь среди северных мхов, лишайников и низкорослых деревьев. Здесь растёт ягель, которым питаются северные олени, и открываются виды на лесотундру и берег Кольского залива.
Панорама Мурманска с высоты
С вершины сопки виден весь город, корабли в заливе, бескрайние просторы Заполярья. Это одно из лучших мест, чтобы прочувствовать север и увидеть Мурманск по-новому.
Истории о крае
Во время прогулки поговорим о Кольском полуострове: о том. Как здесь осваивали земли, о природе края — пустынях, водопадах, мхах, ягодах — и, конечно, об атомных ледоколах — гордости страны.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике ТагАЗ KJ Tager или Suzuki Grand Vitara
- Прогулка доступна людям с базовым уровнем физической подготовки
- На прогулке угостим вас горячим чаем и печеньем. Перекус при желании берите с собой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
