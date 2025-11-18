Несложный подъём — и вы оказываетесь в тундре с панорамным видом на Мурманск и Кольский залив. Прогулка для тех, кто хочет почувствовать северную природу и лучше понять историю края.

Описание экскурсии

Прогулка в тундре

Вы подниметесь на сопку Беляева — это 268 метров над уровнем моря. Подъём несложный, но уже по пути вы окажетесь среди северных мхов, лишайников и низкорослых деревьев. Здесь растёт ягель, которым питаются северные олени, и открываются виды на лесотундру и берег Кольского залива.

Панорама Мурманска с высоты

С вершины сопки виден весь город, корабли в заливе, бескрайние просторы Заполярья. Это одно из лучших мест, чтобы прочувствовать север и увидеть Мурманск по-новому.

Истории о крае

Во время прогулки поговорим о Кольском полуострове: о том. Как здесь осваивали земли, о природе края — пустынях, водопадах, мхах, ягодах — и, конечно, об атомных ледоколах — гордости страны.

Организационные детали