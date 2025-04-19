Териберка - это место, где прошлое встречается с настоящим.
Экскурсия включает посещение кладбища кораблей, скелета кита из фильма «Левиафан» и прогулку по пляжу с камнями, напоминающими яйца драконов. Также в программе - Батарейский водопад и самые северные качели.
Это идеальная возможность сделать запоминающиеся снимки и насладиться уникальной атмосферой северного края. Присоединяйтесь к путешествию, которое оставит неизгладимые впечатления
Экскурсия включает посещение кладбища кораблей, скелета кита из фильма «Левиафан» и прогулку по пляжу с камнями, напоминающими яйца драконов. Также в программе - Батарейский водопад и самые северные качели.
Это идеальная возможность сделать запоминающиеся снимки и насладиться уникальной атмосферой северного края. Присоединяйтесь к путешествию, которое оставит неизгладимые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Увидеть кладбище кораблей
- 🐋 Посетить скелет кита
- 🌊 Полюбоваться Батарейским водопадом
- 🏖 Прогуляться по пляжу «Яйца дракона»
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🎢 Посетить самые северные качели
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для посещения «Атмосферной Териберки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать суровые климатические условия, которые могут повлиять на комфорт и доступность некоторых объектов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кольская электростанция
- Пляж «Яйца дракона»
- Кладбище кораблей
- Скелет кита
- Батарейский водопад
Описание экскурсии
- По пути вы увидите Кольскую электростанцию и оцените размер ветряных мельниц
- Прогуляетесь по сказочному пляжу «Яйца дракона» с камнями необычной формы
- Полюбуетесь заброшенными кораблями, которые напоминают о прошлом этого живописного места
- Изучите главные арт-объекты посёлка — самые северные качели, огромный трон и скелет кита из фильма «Левиафан»
- Сделаете запоминающиеся снимки на фоне Батарейского водопада и насладитесь разнообразием флоры и фауны
Примерный тайминг
07:00–08:00 — сбор группы, выезд из Мурманска
10:30–12:00 — осмотр достопримечательностей Териберки
12:00–13:00 — свободное время в Териберке для прогулки или обеда
13:30–14:30 — посещение Батарейского водопада
14:30–15:00 — посещение старой Териберки
15:00–15:30 — выезд в Мурманск
16:00–17:00 — прибытие в Мурманск
Организационные детали
- Поездка проходит на джипе, минивэне или микроавтобусе (Hyundai Grand Starex, Volvo XC90 и других) в зависимости от размера группы. Пожалуйста, сообщите, если вам нужно детское кресло
- Если вы бронируете экскурсию с друзьями или родными разными заказами и хотите поехать в одном автомобиле, пожалуйста, укажите это в переписке
- Расписание и маршрут могут корректироваться в связи с погодными условиями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка» для граждан России — 440 ₽ за человека, для иностранных граждан — 880 ₽ за человека. Оплата по QR-коду
- Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 1000 ₽ за человека
- Вход на оленью ферму — 200 ₽ за человека, ягель для оленей — 150 ₽ за человека
- Трансфер до водопада на санях за снегоходом — 1500–2000 ₽ за человека (при наличии снежного покрова)
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов или у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 313 туристов
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
19 апр 2025
Были в марте 2025г. Организация понравилась. Нас забрали с отеля, никуда самим добираться не пришлось. Нас было три группы(всего 8 человек), одни из ездили на морскую прогулку, другие остались в
Вячеслав
25 мар 2025
Все очень понравилось. Всем рекомендую
Т
Татьяна
7 мар 2025
Отличная поездка, Териберка действительно атмосферное место. Погода там меняется часто и резко. поэтому пришлось менять даты с другой экскурсией, но народ на севере отзывчивый и понимающий, так что съездила везде,
О
Олеся
19 фев 2025
Всё чётко организовано. Гид Артем, профессионал своего дела, с чувством юмора. Посетили все топовые места, получили новые знания, вкусно покушали.
А
Аделли
5 фев 2025
Все супер!
Мне очень понравилось. Было очень холодно, но мне понравилось. Потому что в Москве очень тепло. Водопад и пляж прекрасны. Большое спасибо. Гид был таким замечательным гидом, что много раз проверял, все ли у нас в порядке.
Мне очень понравилось. Было очень холодно, но мне понравилось. Потому что в Москве очень тепло. Водопад и пляж прекрасны. Большое спасибо. Гид был таким замечательным гидом, что много раз проверял, все ли у нас в порядке.
А
Александр
5 фев 2025
Великолепная экскурсия. Особый респект за организованную для нас хорошую погоду. Солнце, безветрие, -6. Гид Сергей выше всех похвал. Спасибо!
В
Владислав
4 фев 2025
Все очень хорошо. Спасибо большое Сергею! Очень внимательный гид!
Е
Елена
30 янв 2025
Ожидания в объеме впечатлений от "раскрученного" места были гораздо выше, чем было увидено и прочувствовано. Небольшой залив (наверное, было бы атмосферно помедитировать, если бы не огромное количество таких же как
Ксения
Ответ организатора:
Благодарим вас за оставленный отзыв! Мы очень рады, что вы высоко оценили работу нашего гида и организацию экскурсии.
К сожалению, мы
К сожалению, мы
Ч
Чу
26 янв 2025
Мне нравится эта экскурсия!!
А
Алексей
22 янв 2025
Поездка прошла отлично! Гид Сергей очень отличный рассказчик и собеседник! А еще и хороший водитель)
Было много машин с другими туристами, но Сергей все грамотно спланировал и корректировал в случае необходимости, чтобы было меньше людей в местах интереса! Увидели всё, что планировали! Виды потрясающие, море расслабляет)
Уже не первый раз с этой компанией. Всё на высшем уровне!)
Было много машин с другими туристами, но Сергей все грамотно спланировал и корректировал в случае необходимости, чтобы было меньше людей в местах интереса! Увидели всё, что планировали! Виды потрясающие, море расслабляет)
Уже не первый раз с этой компанией. Всё на высшем уровне!)
И
Ирина
17 янв 2025
Друзья, если Вы приехали отдохнуть от работы, рутины, этот тур для Вас! Вы с этим знающим, профессиональным коллективом получите массу впечатлений, зарядитесь энергией и позитивом, влюбитесь в Арктику и точно захотите вернуться вновь! Дерзайте и я уверена, что не пожалеете! Процветанию компании и удачи всем нам!
Познякевич
14 янв 2025
Ну что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целый день мероприятия очень доступный, рекомендую, впечатления получил, за этим и ехал. Спасибо.
И
Илья
13 янв 2025
Не могу не начать с того, что Александр – гид нашей группы – мастерски контролировал абсолютно все аспекты нашего непродолжительного, но очень насыщенного путешествия: от комфорта и вовлеченности каждого к
Александр
13 янв 2025
Экскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровую атмосферу русского севера, которую особенно хорошо получилось прочувствовать в сопровождении замечательного рассказа от гида Александра. Больших успехов вашей команде!
Александра
8 янв 2025
Ездили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного про Мурманск и Териберку, подсказал, где купить подарки и куда ещё съездить. Сама экскурсия понравилась,
Входит в следующие категории Мурманска
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