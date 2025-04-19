Мои заказы

Атмосферная Териберка

Териберка удивляет своими достопримечательностями: кладбище кораблей, скелет кита и пляж с камнями. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите атмосферу
Териберка - это место, где прошлое встречается с настоящим.

Экскурсия включает посещение кладбища кораблей, скелета кита из фильма «Левиафан» и прогулку по пляжу с камнями, напоминающими яйца драконов. Также в программе - Батарейский водопад и самые северные качели.

Это идеальная возможность сделать запоминающиеся снимки и насладиться уникальной атмосферой северного края. Присоединяйтесь к путешествию, которое оставит неизгладимые впечатления
4.95
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Увидеть кладбище кораблей
  • 🐋 Посетить скелет кита
  • 🌊 Полюбоваться Батарейским водопадом
  • 🏖 Прогуляться по пляжу «Яйца дракона»
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🎢 Посетить самые северные качели

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Атмосферной Териберки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать суровые климатические условия, которые могут повлиять на комфорт и доступность некоторых объектов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Атмосферная Териберка
Атмосферная Териберка
Атмосферная Териберка
Ближайшие даты:
25
июн26
июн27
июн28
июн29
июн30
июн1
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Кольская электростанция
  • Пляж «Яйца дракона»
  • Кладбище кораблей
  • Скелет кита
  • Батарейский водопад

Описание экскурсии

  • По пути вы увидите Кольскую электростанцию и оцените размер ветряных мельниц
  • Прогуляетесь по сказочному пляжу «Яйца дракона» с камнями необычной формы
  • Полюбуетесь заброшенными кораблями, которые напоминают о прошлом этого живописного места
  • Изучите главные арт-объекты посёлка — самые северные качели, огромный трон и скелет кита из фильма «Левиафан»
  • Сделаете запоминающиеся снимки на фоне Батарейского водопада и насладитесь разнообразием флоры и фауны

Примерный тайминг

07:00–08:00 — сбор группы, выезд из Мурманска
10:30–12:00 — осмотр достопримечательностей Териберки
12:00–13:00 — свободное время в Териберке для прогулки или обеда
13:30–14:30 — посещение Батарейского водопада
14:30–15:00 — посещение старой Териберки
15:00–15:30 — выезд в Мурманск
16:00–17:00 — прибытие в Мурманск

Организационные детали

  • Поездка проходит на джипе, минивэне или микроавтобусе (Hyundai Grand Starex, Volvo XC90 и других) в зависимости от размера группы. Пожалуйста, сообщите, если вам нужно детское кресло
  • Если вы бронируете экскурсию с друзьями или родными разными заказами и хотите поехать в одном автомобиле, пожалуйста, укажите это в переписке
  • Расписание и маршрут могут корректироваться в связи с погодными условиями
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка» для граждан России — 440 ₽ за человека, для иностранных граждан — 880 ₽ за человека. Оплата по QR-коду
  • Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 1000 ₽ за человека
  • Вход на оленью ферму — 200 ₽ за человека, ягель для оленей — 150 ₽ за человека
  • Трансфер до водопада на санях за снегоходом — 1500–2000 ₽ за человека (при наличии снежного покрова)

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов или у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Атмосферная Териберка (Вячеслав)Атмосферная Териберка (Вячеслав)Атмосферная Териберка (Вячеслав)Атмосферная Териберка (Вячеслав)Атмосферная Териберка (Татьяна)Атмосферная Териберка (Татьяна)Атмосферная Териберка (Татьяна)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Познякевич)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александр)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)Атмосферная Териберка (Александра)
Екатерина
19 апр 2025
Были в марте 2025г. Организация понравилась. Нас забрали с отеля, никуда самим добираться не пришлось. Нас было три группы(всего 8 человек), одни из ездили на морскую прогулку, другие остались в
читать дальше

Териберке. У каждой наших групп получились чуть разные маршруты, но никто никак не почувствовал себя обделенным и ждущих других. Гид Артем - прекрасный гид. Слушали с удовольствием; интересно и информативно. Териберка- вах! Обязательна к посещению! Понимание что ты на краю света- будоражит! Морский гадов поели)

Вячеслав
25 мар 2025
Все очень понравилось. Всем рекомендую
Все очень понравилось. Всем рекомендуюВсе очень понравилось. Всем рекомендуюВсе очень понравилось. Всем рекомендуюВсе очень понравилось. Всем рекомендую
Т
7 мар 2025
Отличная поездка, Териберка действительно атмосферное место. Погода там меняется часто и резко. поэтому пришлось менять даты с другой экскурсией, но народ на севере отзывчивый и понимающий, так что съездила везде,
читать дальше

куда планировала. По дороге останавливались в интересных локациях, прослушали целую лекцию об этих местах. На водопад и драконий пляж ехали на снегоходах (услуга за доп. плату, но частникам приходится идти пешком, снегоходы только для групп). В старой Териберке есть сувенирная лавка, при которой загон с оленями и будки с хаски. Если кто-то из-за них собирался в этническую деревню, то можно сэкономить. Времени на свободную прогулку и фотосъёмки было достаточно. Если едете зимой, то учитывайте, что вовремя оттуда можно не выехать, если выезд организованной колонной. Нам повезло, что в машине у двух девушек были билеты на самолет, нас выпустили раньше. Поездка интересная, летом всё выглядит по другому, есть повод вернуться.

Отличная поездка, Териберка действительно атмосферное место. Погода там меняется часто и резко. поэтому пришлось менять датыОтличная поездка, Териберка действительно атмосферное место. Погода там меняется часто и резко. поэтому пришлось менять датыОтличная поездка, Териберка действительно атмосферное место. Погода там меняется часто и резко. поэтому пришлось менять даты
О
19 фев 2025
Всё чётко организовано. Гид Артем, профессионал своего дела, с чувством юмора. Посетили все топовые места, получили новые знания, вкусно покушали.
А
5 фев 2025
Все супер!
Мне очень понравилось. Было очень холодно, но мне понравилось. Потому что в Москве очень тепло. Водопад и пляж прекрасны. Большое спасибо. Гид был таким замечательным гидом, что много раз проверял, все ли у нас в порядке.
А
5 фев 2025
Великолепная экскурсия. Особый респект за организованную для нас хорошую погоду. Солнце, безветрие, -6. Гид Сергей выше всех похвал. Спасибо!
В
4 фев 2025
Все очень хорошо. Спасибо большое Сергею! Очень внимательный гид!
Е
30 янв 2025
Ожидания в объеме впечатлений от "раскрученного" места были гораздо выше, чем было увидено и прочувствовано. Небольшой залив (наверное, было бы атмосферно помедитировать, если бы не огромное количество таких же как
читать дальше

мы, туристов (в подавляющем большинстве иностранных)), пара мест для стандартного фото-отчета. Олени кроме сочувствия, других эмоций не вызвали.
Что касается организации экскурсии - претензий нет. Всё было по плану, доброжелательно, никуда нас не торопили, контролировали, чувствовали, что наш сопровождающий Виталий старался по полной.

Ксения
Ксения
Ответ организатора:
Благодарим вас за оставленный отзыв! Мы очень рады, что вы высоко оценили работу нашего гида и организацию экскурсии.

К сожалению, мы
читать дальше

не смогли полностью оправдать ваши ожидания. Хотя посещение оленьей фермы не было предусмотрено программой, а гостей в Териберке действительно много, это произошло по независящим от нас обстоятельствам.

Мы всегда рады видеть вас снова. Приезжайте к нам в следующий раз!

Ч
26 янв 2025
Мне нравится эта экскурсия!!
А
22 янв 2025
Поездка прошла отлично! Гид Сергей очень отличный рассказчик и собеседник! А еще и хороший водитель)

Было много машин с другими туристами, но Сергей все грамотно спланировал и корректировал в случае необходимости, чтобы было меньше людей в местах интереса! Увидели всё, что планировали! Виды потрясающие, море расслабляет)

Уже не первый раз с этой компанией. Всё на высшем уровне!)
И
17 янв 2025
Друзья, если Вы приехали отдохнуть от работы, рутины, этот тур для Вас! Вы с этим знающим, профессиональным коллективом получите массу впечатлений, зарядитесь энергией и позитивом, влюбитесь в Арктику и точно захотите вернуться вновь! Дерзайте и я уверена, что не пожалеете! Процветанию компании и удачи всем нам!
Познякевич
14 янв 2025
Ну что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целый день мероприятия очень доступный, рекомендую, впечатления получил, за этим и ехал. Спасибо.
Ну что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целыйНу что можно сказать, оно конечно того стоит, это Северная природа, Да и ценник за целый
И
13 янв 2025
Не могу не начать с того, что Александр – гид нашей группы – мастерски контролировал абсолютно все аспекты нашего непродолжительного, но очень насыщенного путешествия: от комфорта и вовлеченности каждого к
читать дальше

его рассказу в машине, по пути в Териберку, до того, чтобы посоветовать хорошие локации для любования и фотографирования видов, а также был не против поделиться своим опытом, касательно гастрономической составляющей Кольского полуострова, посоветовать места

Что касается программы, то все остановки расставлены в самые подходящие временные промежутки для ознакомления с ними, все-таки световой период короткий и в него необходимо успеть показать несколько локаций, при этом несильно задержавшись в природном парке «Териберка», поэтому огромная благодарность всем организаторам этой поездки за ответственный подход к тайм-менеджменту и теплой позитивной атмосфере на протяжении всей поездки

Уже настоятельно порекомендовал друзьям и родственникам, ждите!!

Александр
13 янв 2025
Экскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровую атмосферу русского севера, которую особенно хорошо получилось прочувствовать в сопровождении замечательного рассказа от гида Александра. Больших успехов вашей команде!
Экскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровуюЭкскурсия включает в себя невероятно красивые локации, виды, которые не передать через фото и настоящую суровую
Александра
8 янв 2025
Ездили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного про Мурманск и Териберку, подсказал, где купить подарки и куда ещё съездить. Сама экскурсия понравилась,
читать дальше

было -21 на улице, но мы ни разу не замерзли, нам повезло не было ветра (пожалуйста мониторьте погоду и одевайтесь соотвественно, чтобы не испортить себе впечатление)
Мы покушали вкуснейших свежих морепродуктов, побывали на краю земли, насладились настоящей зимой и снегом, покормили оленей и получили много замечательных эмоций!

Ездили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного проЕздили в Терибереу с гидом Артемом. Прекрасный рассказчик, нам всем очень понравилось, рассказал много интересного про

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
На машине
13 часов
-
40%
526 отзывов
Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9500 ₽15 833 ₽ за человека
Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
На машине
10 часов
-
20%
69 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
Уникальная возможность увидеть Батарейский водопад, пляж с камнями и кладбище кораблей. Присоединяйтесь к путешествию по северным просторам
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4400 ₽5500 ₽ за человека
На север! Гастро-тур в Териберку
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На север! Гастро-тур в Териберку
Проникнуться красотой суровых пейзажей и распробовать с пылу с жару блюда из местных продуктов
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
30 июн в 09:00
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске