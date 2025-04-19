Териберка - это место, где прошлое встречается с настоящим.



Экскурсия включает посещение кладбища кораблей, скелета кита из фильма «Левиафан» и прогулку по пляжу с камнями, напоминающими яйца драконов. Также в программе - Батарейский водопад и самые северные качели.



Это идеальная возможность сделать запоминающиеся снимки и насладиться уникальной атмосферой северного края. Присоединяйтесь к путешествию, которое оставит неизгладимые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Атмосферной Териберки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать суровые климатические условия, которые могут повлиять на комфорт и доступность некоторых объектов.

Сейчас июнь — это идеальное время.