Териберка - в копилку лучших дней

Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь -...

5
9 отзывов
Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь — уединёнными, покинутыми и бесконечно атмосферными.

Вас ждут и известные локации, и те, куда редко привозят путешественников.
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней

Что вы увидите 🤩

  • «Кладбище кораблей»
  • Скелет из «Левиафана»
  • Батарейский водопад
  • Пляж драконьих яиц
  • Метео-станция
  • Этнопарк с хаски и северными оленями
  • Пивоварня
Путешествие с гидом — в дружеской атмосфере
Из Мурманска в Териберку ведет одна дорога: она подарит вам бескрайние тундровые пейзажи со скалистыми сопками, а я не дам заскучать по пути. Расскажу об истории родного Мурманска, о занятиях и характере местных жителей. О географии Кольского полуострова, о растениях сурового края и о том, кто проживает на дне океана — Северного Ледовитого. И конечно, вы откроете судьбу Териберки, некогда активно развивающегося поселка рыбаков, который почти погиб, но получил второе рождение.
Небанальный маршрут по берегам Севера
Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь — уединёнными, покинутыми и бесконечно атмосферными. Вас ждут и известные локации, и те, куда редко привозят путешественников.
«Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки. В поселке не раз обратите внимание на соседство жилых домов с заброшенными, которые становятся арт-объектами.
Водопад и пляж драконьих яиц, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев. У вас будет время насладиться моментом и сделать фотографии. Мы заглянем и на другой впечатляющий пляж — Скалистый.
Метео-станция и место-сюрприз. Мы вновь поговорим о жизни в Териберке, а потом отправимся в бухту, которая вас удивит.
Олени, хаски и пивоварня. Вы покормите и погладите очаровательных животных, а также угоститесь домашним вином и вареньями из северных ягод. Попробуете местное пиво, которое не продают даже в Мурманске.
В завершение вы еще раз взглянете на «брутальное» Баренцево море — катаясь на огромных качелях!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Териберка
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Горячий перекус
Что не входит
  • Обед в ресторане
  • Билет на ферму оленей и хаски 200₽
Где начинаем и завершаем
Начало: Место проживание туристов
Завершение: Адрес проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 9:00 до 20:00

Вячеслав В.
Вячеслав В.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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