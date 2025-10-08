читать дальше

как о самой Териберке, так и о Мурманской области в целом, ответил на все возникшие вопросы. Видели кита-полосатика, дельфинов. Сам маршрут по парку не самый простой, но справились все (включая бабушек 70+). Виды невероятные, на каждой локации достаточно времени (экскурсия началась в 8:00, в 09:25 сделали остановку по пути в нацпарк минут на 15 возле ветряных мельниц, в самой Териберке были к 10:20. В Мурманск вернулись примерно к 19:30). Транспорт — микроавтобус — удобный. Катер, на котором выходили в море, тоже замечательный (был инструктаж, были жилеты, замечательный капитан). Водная прогулка длилась 2 часа — оптимальное время. Обед очень вкусный в ресторане «Терь» (бронируют заранее на группу, стоит 1400 рублей. Есть рыбный вариант и мясной (в рыбном овощной салат, сливочная уха и нежнейшая зубатка с пюре). По плану обедали в 16:30, после водной прогулки, но как только утром въехали в Териберку была возможность попробовать свежие морепродукты в кафе (в среднем 300 рублей за штуку), там же бесплатный туалет. Также можно было перекусить перед водной прогулкой, после основной части — прогулки по парку, водопада и пляжа драконьих яиц. А после обеда по программе было свободное время, удалось погладить и покормить северных оленей. В общем, все очень понравилось. Выбирали среди множества подобных экскурсий, не прогадали!