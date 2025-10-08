Мои заказы

Пляжи Мурманска

Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
На машине
13 часов
691 отзыв
Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
«Пляж Яйца дракона — ещё одно фотогеничное место на нашем пути»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
7800 ₽ за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
На машине
9 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«прогуляетесь вдоль песчаного пляжа и во время отлива сможете забраться на выброшенный на берег корабль»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 окт в 08:30
6000 ₽ за человека
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать
На машине
10 часов
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать
Отправиться к берегам Ледовитого океана: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», водопад и не только
Начало: В Мурманске
«Здесь вас ждут качели на пляже, выброшенный на берег корабль и скелет кашалота — символ встречи человека и стихии»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
4340 ₽6200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузина
    8 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Здравствуйте. 08.10 были с гидом Никитой на экскурсии по териберки, все прошло великолепно, гид все доступно рассказывал. Остались очень довольны. Спасибо за организацию!
  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Была на экскурсии с гидом Павлом, очень вежливый и заинтересованный гид. По организационным моментам по экскурсии было всё понятно расписано
    читать дальше

    в вотс аппе, по таймингу тоже было всё четко. С Павлом наша группа приехала на пляж Яйца драконов самая первая и поэтому по пляжу ходили только мы одни, также на смотровой тоже были одни. Павел хорошо ориентировал по времени, сколько нам ходить, куда сходить. На морской прогулке увидели только тюленей, но сама прогулка была захватывающая) после этого мы пообедали, еда потрясающая, коктейль Кьес потрясающий, и после этого мы сытые поехали обратно в Мурманск. Как водитель Павел аккуратный и хороший) Териберка суровая и ветреная)

    Была на экскурсии с гидом Павлом, очень вежливый и заинтересованный гид. По организационным моментам по экскурсииБыла на экскурсии с гидом Павлом, очень вежливый и заинтересованный гид. По организационным моментам по экскурсииБыла на экскурсии с гидом Павлом, очень вежливый и заинтересованный гид. По организационным моментам по экскурсии
  • М
    Мария
    4 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Я обычно не фанат экскурсионного формата мероприятий, но тут не пожалела ни на минуту, что выбрала данную команду! Наш гид
    читать дальше

    Никита был просто на высоте!) Увлекательный рассказчик, чуткий и внимательный проводник, не обделенный чувством юмора, также помог сориентироваться мне в Териберке - куда стоит сходить поесть/выпить/полюбоваться на виды, куда не стоит - все было в тему и оправдало ожидания! (я оставалась после экскурсии в Териберке еще на день)
    Сама экскурсия насыщенная - в принципе это концентрат всего основного, за чем едут в это замечательное село)
    Пламенно рекомендую вообщем:)

    Я обычно не фанат экскурсионного формата мероприятий, но тут не пожалела ни на минуту, что выбрала данную команду! Наш гид Никита был просто на высоте!) Увлекательный рассказчик, чуткий и внимательный проводник, не обделенный чувством юмора, также помог сориентироваться мне в Териберке - куда стоит сходить поесть/выпить/полюбоваться на виды, куда не стоит - все было в тему и оправдало ожидания! (я оставалась после экскурсии в Териберке еще на день)
Сама экскурсия насыщенная - в принципе это концентрат всего основного, за чем едут в это замечательное село)
Пламенно рекомендую вообщем:)
  • Я
    Яна
    4 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    02 октября. Гид Никита.
    Никита шикарнейший гид и рассказчик! Весь путь до Териберки сыпал интересными фактами, историческими событиями о Мурманске, области,
    читать дальше

    местном населении. Учитывал пожелания каждого, но не в ущерб всей группе, отлично координировал.
    Сама экскурсия насыщенная, краски осенней тундры это что-то.
    Китов не увидели, особо и не надеялась, зато увидели пару тюленей. Сам берег Териберки очень пиратский по вайбу, поэтому скоростное судно только дополнило это ощущение - скорость, соленый ветер, волны, брызги воды в лицо - счастье и свобода))

    02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита02 октября. Гид Никита
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Невероятная экскурсия с Никитой, которую не хотелось завершать, прошла в очень уютной атмосфере, с интересными и захватывающими фактами о Териберке
    Однозначно рекомендую окунуться в мир дикой природы в сопровождении гида Никиты🙏🏻
    Невероятная экскурсия с Никитой, которую не хотелось завершать, прошла в очень уютной атмосфере, с интересными и захватывающими фактами о Териберке
Однозначно рекомендую окунуться в мир дикой природы в сопровождении гида Никиты🙏🏻
  • Е
    Евгения
    3 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Спасибо гиду Павлу за прекрасно проведенную экскурсию 30.09! Павел все подробно нам рассказал, отвез в самые популярные места, экскурсия пролетела незаметно! Китов не удалось увидеть, зато увидели тюленей и касаток!) всем советую:)
    Спасибо гиду Павлу за прекрасно проведенную экскурсию 30.09! Павел все подробно нам рассказал, отвез в самые популярные места, экскурсия пролетела незаметно! Китов не удалось увидеть, зато увидели тюленей и касаток!) всем советую:)
  • Г
    Гайнутдинова
    1 октября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Красотища этих мест непередаваема🙂
    Красотища этих мест непередаваема🙂
  • Е
    Екатерина
    30 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Прекрасная экскурсия! Никита очень аккуратный водитель, что для меня немаловажно. Обладает большими знаниями, везде провез и все показал. Нам повезло
    читать дальше

    увидеть косаток. Безусловно, скоростное судно стоит своей доплаты! В целом экскурсия очень понравилась и всем рекомендую. Комплексный обед в ресторане Терь тоже очень вкусный. Спасибо за прекрасно проведенное время!

    Прекрасная экскурсия! Никита очень аккуратный водитель, что для меня немаловажно. Обладает большими знаниями, везде провез и все показал. Нам повезло увидеть косаток. Безусловно, скоростное судно стоит своей доплаты! В целом экскурсия очень понравилась и всем рекомендую. Комплексный обед в ресторане Терь тоже очень вкусный. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • Д
    Даниил
    30 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Хорошая поездка, спасибо гиду Никите! Виды очень красивые) Морская прогулка очень запомнилась!
    Экскурсия на весь день, скучно не будет
    Хорошая поездка, спасибо гиду Никите! Виды очень красивые) Морская прогулка очень запомнилась!
Экскурсия на весь день, скучно не будет
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Невероятно красиво! Морская прогулка- обязательная часть экскурсии! Не ожидайте встретить китов, а просто наслаждайтесь!
    Невероятно красиво! Морская прогулка- обязательная часть экскурсии! Не ожидайте встретить китов, а просто наслаждайтесь!
  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    «Териберка не дается так просто!» - сказал нам в начале путешествия гид Павел и был прав, но все форс-мажоры и
    читать дальше

    сложности точно того стоят 🤍
    Осенняя Териберка - что-то невероятное!
    P.S. китов мы, конечно, не увидели, но и без них морская прогулка оставила массу положительных эмоций)

    «Териберка не дается так просто!» - сказал нам в начале путешествия гид Павел и был прав, но все форс-мажоры и сложности точно того стоят 🤍
Осенняя Териберка - что-то невероятное!
P.S. китов мы, конечно, не увидели, но и без них морская прогулка оставила массу положительных эмоций)
  • С
    Софья
    23 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Никаких претензий к самой экскурсии нет. Организация хорошая, маршрут составлен удачно. Всё в тайминге. Гид Никита вообще прекрасен. Рассказывал интересно, с юмором и сарказмом. Но Териберка не вполне оправдала ожидания. Переоценённая локация, на мой взгляд.
    Никаких претензий к самой экскурсии нет. Организация хорошая, маршрут составлен удачно. Всё в тайминге. Гид Никита
  • А
    Алексей
    22 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Отличная поездка в Териберку. Никита очень интересно рассказывал истории и легенды края. Роман — прекрасный водитель, уверенно ведет машину по
    читать дальше

    любой дороге. К сожалению, китов мы не встретили, но морская прогулка все равно удалась. И с погодой очень повезло, от экскурсии остались только положительные впечатления!

  • С
    Семен
    22 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Все супер!
    Большое спасибо Никите, отличный гид)
    Все супер!
  • П
    Плотников
    21 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Море впечатлений - тундра, море, водопад. Хоть китов и не удалось встретить, но посмотрели на тюленей, и в целом всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Море впечатлений - тундра, море, водопад. Хоть китов и не удалось встретить, но посмотрели на тюленей, и в целом всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!
  • П
    Петухова
    20 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и насыщенно! Программа составлена хорошо, все можно успеть посмотреть в комфортном темпе. Гид
    читать дальше

    Владислава очень интересно и понятно объясняет, отличный экскурсовод. Транспорт по своему маршруту тоже удобный, помогает упростить долгую экскурсию. Это точно стоит попробовать! Приедем ещё раз за Китами)

  • С
    Светлана
    18 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Нам очень понравилась экскурсия в Тиребирку, атмосферно, интересный гид Павел К. Такие виды и интересное информационное сопровождение от Павла К. Сделали нашу поездку. Море впечатлений, спасибо! Стихотворение от гида на прощание 🤍👍
  • Р
    Римма
    17 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Огромное спасибо Никите
    за эту потрясающую поездку! Узнала столько всего нового о Териберке, узнала такие детали, о которых раньше даже
    читать дальше

    не слышалв. Было очень интересно и совсем не скучно, Никита рассказывала так увлекательно, что я забыл обо всем на свете! Очень приятный человек, было с ней комфортно и весело. Обязательно вернусь к вам еще! Рекомендую!!

    Огромное спасибо НикитеОгромное спасибо НикитеОгромное спасибо НикитеОгромное спасибо Никите
  • В
    Виталия
    17 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Экскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий очень интересно и подробно рассказал
    читать дальше

    как о самой Териберке, так и о Мурманской области в целом, ответил на все возникшие вопросы. Видели кита-полосатика, дельфинов. Сам маршрут по парку не самый простой, но справились все (включая бабушек 70+). Виды невероятные, на каждой локации достаточно времени (экскурсия началась в 8:00, в 09:25 сделали остановку по пути в нацпарк минут на 15 возле ветряных мельниц, в самой Териберке были к 10:20. В Мурманск вернулись примерно к 19:30). Транспорт — микроавтобус — удобный. Катер, на котором выходили в море, тоже замечательный (был инструктаж, были жилеты, замечательный капитан). Водная прогулка длилась 2 часа — оптимальное время. Обед очень вкусный в ресторане «Терь» (бронируют заранее на группу, стоит 1400 рублей. Есть рыбный вариант и мясной (в рыбном овощной салат, сливочная уха и нежнейшая зубатка с пюре). По плану обедали в 16:30, после водной прогулки, но как только утром въехали в Териберку была возможность попробовать свежие морепродукты в кафе (в среднем 300 рублей за штуку), там же бесплатный туалет. Также можно было перекусить перед водной прогулкой, после основной части — прогулки по парку, водопада и пляжа драконьих яиц. А после обеда по программе было свободное время, удалось погладить и покормить северных оленей. В общем, все очень понравилось. Выбирали среди множества подобных экскурсий, не прогадали!

    Экскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий оченьЭкскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий очень
  • А
    Анна
    17 сентября 2025
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Получили кучу эмоций и впечатлений. Гид Никита - супер гид. Интересно, с юмором рассказывал, отвечал на все вопросы. Шикарные виды поражают… Тундра, горы, море… класс.
    Получили кучу эмоций и впечатлений. Гид Никита - супер гид. Интересно, с юмором рассказывал, отвечал на все вопросы. Шикарные виды поражают… Тундра, горы, море… класс.

