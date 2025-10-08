Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
«Пляж Яйца дракона — ещё одно фотогеничное место на нашем пути»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
7800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«прогуляетесь вдоль песчаного пляжа и во время отлива сможете забраться на выброшенный на берег корабль»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 окт в 08:30
6000 ₽ за человека
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать
Отправиться к берегам Ледовитого океана: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», водопад и не только
Начало: В Мурманске
«Здесь вас ждут качели на пляже, выброшенный на берег корабль и скелет кашалота — символ встречи человека и стихии»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
4340 ₽
6200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККузина8 октября 2025Здравствуйте. 08.10 были с гидом Никитой на экскурсии по териберки, все прошло великолепно, гид все доступно рассказывал. Остались очень довольны. Спасибо за организацию!
- ННаталья5 октября 2025Была на экскурсии с гидом Павлом, очень вежливый и заинтересованный гид. По организационным моментам по экскурсии было всё понятно расписано
- ММария4 октября 2025Я обычно не фанат экскурсионного формата мероприятий, но тут не пожалела ни на минуту, что выбрала данную команду! Наш гид
- ЯЯна4 октября 202502 октября. Гид Никита.
Никита шикарнейший гид и рассказчик! Весь путь до Териберки сыпал интересными фактами, историческими событиями о Мурманске, области,
- ООльга3 октября 2025Невероятная экскурсия с Никитой, которую не хотелось завершать, прошла в очень уютной атмосфере, с интересными и захватывающими фактами о Териберке
Однозначно рекомендую окунуться в мир дикой природы в сопровождении гида Никиты🙏🏻
- ЕЕвгения3 октября 2025Спасибо гиду Павлу за прекрасно проведенную экскурсию 30.09! Павел все подробно нам рассказал, отвез в самые популярные места, экскурсия пролетела незаметно! Китов не удалось увидеть, зато увидели тюленей и касаток!) всем советую:)
- ГГайнутдинова1 октября 2025Красотища этих мест непередаваема🙂
- ЕЕкатерина30 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Никита очень аккуратный водитель, что для меня немаловажно. Обладает большими знаниями, везде провез и все показал. Нам повезло
- ДДаниил30 сентября 2025Хорошая поездка, спасибо гиду Никите! Виды очень красивые) Морская прогулка очень запомнилась!
Экскурсия на весь день, скучно не будет
- ЕЕлена30 сентября 2025Невероятно красиво! Морская прогулка- обязательная часть экскурсии! Не ожидайте встретить китов, а просто наслаждайтесь!
- ААнастасия29 сентября 2025«Териберка не дается так просто!» - сказал нам в начале путешествия гид Павел и был прав, но все форс-мажоры и
- ССофья23 сентября 2025Никаких претензий к самой экскурсии нет. Организация хорошая, маршрут составлен удачно. Всё в тайминге. Гид Никита вообще прекрасен. Рассказывал интересно, с юмором и сарказмом. Но Териберка не вполне оправдала ожидания. Переоценённая локация, на мой взгляд.
- ААлексей22 сентября 2025Отличная поездка в Териберку. Никита очень интересно рассказывал истории и легенды края. Роман — прекрасный водитель, уверенно ведет машину по
- ССемен22 сентября 2025Все супер!
Большое спасибо Никите, отличный гид)
- ППлотников21 сентября 2025Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Море впечатлений - тундра, море, водопад. Хоть китов и не удалось встретить, но посмотрели на тюленей, и в целом всё очень понравилось. Однозначно рекомендую!
- ППетухова20 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и насыщенно! Программа составлена хорошо, все можно успеть посмотреть в комфортном темпе. Гид
- ССветлана18 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия в Тиребирку, атмосферно, интересный гид Павел К. Такие виды и интересное информационное сопровождение от Павла К. Сделали нашу поездку. Море впечатлений, спасибо! Стихотворение от гида на прощание 🤍👍
- РРимма17 сентября 2025Огромное спасибо Никите
за эту потрясающую поездку! Узнала столько всего нового о Териберке, узнала такие детали, о которых раньше даже
- ВВиталия17 сентября 2025Экскурсия на все 5 звезд! Были в Териберке 11.09. В группе 15 человек, гид Виталий очень интересно и подробно рассказал
- ААнна17 сентября 2025Получили кучу эмоций и впечатлений. Гид Никита - супер гид. Интересно, с юмором рассказывал, отвечал на все вопросы. Шикарные виды поражают… Тундра, горы, море… класс.
