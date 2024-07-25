Куда едут все, кто оказался на севере? В Териберку! И мы с вами тоже отправимся исследовать чудеса северной природы.
Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана».
Я расскажу вам, зачем возводили загадочные сейды, и отвезу попробовать самые вкусные блюда местной кухни. А затем поедем в этнопарк с дружелюбными северными оленями и хаски.
Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана».
Я расскажу вам, зачем возводили загадочные сейды, и отвезу попробовать самые вкусные блюда местной кухни. А затем поедем в этнопарк с дружелюбными северными оленями и хаски.
Описание экскурсии
Териберка Это увлекательная поездка доставит Вам огромное количество положительных эмоций! По пути Вы насладитесь северными пейзажами, красотами бескрайней природной зоны лесотундры, удивитесь обилию северных рек и озер с саамскими названиями! Ну и конечно исследуете вместе с нами главное место паломничества всех туристов —Териберку. Вы увидите: Там мы посетим множество захватывающих мест таких как Батарейский водопад, сейды, ледяные озера, пройдемся по берегу Баренцева моря, усыпанному яйцами динозавров, проведаем последнее пристанище кораблей, место, где снимался фильм «Левиафан», также заглянем в этно-парк с северными оленями и хаски, отведаем блюда местной кухни! Териберка приглашает тебя испытать силу северного характера! Готов ли Ты!? Организационные детали:
Гид забирает вас в 8 — 9 утра • Дорога Мурманск — Териберка 2,5-3 часа зимой;1,5-2 часа летом • Экскурсия длится 4 часа (8 часов вместе с дорогой).
Группы формируются до 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Северного Ледовитого океана
- Самые северные качели
- Батарейский и другие водопады
- Озеро Канентьявр
- Пляж «Драконьи яйца»
- Этнопарк (олени и хаски)
- Скелет Левиафана
- Артиллерийская батарея времен ВОВ
- Кладбище кораблей и заброшенный траулер
- Сейды
- Метеостанция
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт для индивидуальных групп от 2 до 4 человек
- Горячий чай и кофе
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Питание, обед в местом кафе
- Катание на снегоходах
- Вход в природный заповедник - 340 руб. /чел.
- Морская прогулка с фотосафари на китов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Группы формируются до 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Прежде всего, хочется поблагодарить команду хранителей нашего отдыха - экскурсовода Александра и водителя Александра. Первый удивлял своей эрудицией по самым разным вопросам, был доброжелателен и энергичен несмотря на внезапную жару.
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К
Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️
Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это совсем не входило в их обязанности.
Конечно, хочется отметить нашего гида
Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это совсем не входило в их обязанности.
Конечно, хочется отметить нашего гида
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M
Ездили с Алексеем в Териберку 12.06.2022. Алексей нас забрал из Аэропорта. Дорога почти везде комфортная, время в пути прошло незаметно за рассказами Алексея сначала о Мурманске, потом о Териберке. По
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К
Ездили с Алексеем в Териберку 12.06.2022. Алексей нас забрал из Аэропорта. Дорога почти везде комфортная, время в пути прошло незаметно за рассказами Алексея сначала о Мурманске, потом о Териберке. По
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Т
Прежде всего хочу сказать об отличной организации экскурсии - нигде не опаздывали и не ждали. Наш гид Анатолий выше всяких похвал: очень много знает о своём крае и очень интересно
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Е
Огромное спасибо нашему гиду Александру!
Кладезь знаний и информации обо всем.
все прошло на самом высоком уровне: очень вежливый, тактичный, доброжелательный, во всем старающийся помочь:)
мы все успели посмотреть, везде прогулялись. при этом
Кладезь знаний и информации обо всем.
все прошло на самом высоком уровне: очень вежливый, тактичный, доброжелательный, во всем старающийся помочь:)
мы все успели посмотреть, везде прогулялись. при этом
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Входит в следующие категории Мурманска
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