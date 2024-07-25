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Териберка и киты на краю земли

Встреча с северным характером: экскурсия в Териберку на машине из Мурманска
Куда едут все, кто оказался на севере? В Териберку! И мы с вами тоже отправимся исследовать чудеса северной природы.

Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана».

Я расскажу вам, зачем возводили загадочные сейды, и отвезу попробовать самые вкусные блюда местной кухни. А затем поедем в этнопарк с дружелюбными северными оленями и хаски.
4.9
39 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Териберка и киты на краю земли
Териберка и киты на краю земли

Описание экскурсии

Териберка Это увлекательная поездка доставит Вам огромное количество положительных эмоций! По пути Вы насладитесь северными пейзажами, красотами бескрайней природной зоны лесотундры, удивитесь обилию северных рек и озер с саамскими названиями! Ну и конечно исследуете вместе с нами главное место паломничества всех туристов —Териберку. Вы увидите: Там мы посетим множество захватывающих мест таких как Батарейский водопад, сейды, ледяные озера, пройдемся по берегу Баренцева моря, усыпанному яйцами динозавров, проведаем последнее пристанище кораблей, место, где снимался фильм «Левиафан», также заглянем в этно-парк с северными оленями и хаски, отведаем блюда местной кухни! Териберка приглашает тебя испытать силу северного характера! Готов ли Ты!? Организационные детали:
Гид забирает вас в 8 — 9 утра • Дорога Мурманск — Териберка 2,5-3 часа зимой;1,5-2 часа летом • Экскурсия длится 4 часа (8 часов вместе с дорогой).

Группы формируются до 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Северного Ледовитого океана
  • Самые северные качели
  • Батарейский и другие водопады
  • Озеро Канентьявр
  • Пляж «Драконьи яйца»
  • Этнопарк (олени и хаски)
  • Скелет Левиафана
  • Артиллерийская батарея времен ВОВ
  • Кладбище кораблей и заброшенный траулер
  • Сейды
  • Метеостанция
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт для индивидуальных групп от 2 до 4 человек
  • Горячий чай и кофе
  • Фотосъемка
Что не входит в цену
  • Питание, обед в местом кафе
  • Катание на снегоходах
  • Вход в природный заповедник - 340 руб. /чел.
  • Морская прогулка с фотосафари на китов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Группы формируются до 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
1
Ю
Прежде всего, хочется поблагодарить команду хранителей нашего отдыха - экскурсовода Александра и водителя Александра. Первый удивлял своей эрудицией по самым разным вопросам, был доброжелателен и энергичен несмотря на внезапную жару.
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Второй - отлично справлялся с дорогой, часть которой сейчас на реконструкции.
Программа насыщенная и продуманная. Порядок локаций отличается от того, что на Спутнике. Но даже удобнее сначала сделать "марш-бросок" до водопада, а потом уже более размеренно насыщаться другими видами. Даже если не брать выход в море, при хорошей погоде можно почилить на берегу, погулять и даже окунуться в Баренцево. но все же я бы предложила подумать над тем, где бы был человек проводил два часа в случае непогоды и полного загрузка ресторанов.
П. С.
Ожидание в ресторанах (по крайней мере, в Северном сиянии) до часа при заказе горячего блюда

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К
Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️

Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это совсем не входило в их обязанности.

Конечно, хочется отметить нашего гида
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в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊

Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋

Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥

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M
Ездили с Алексеем в Териберку 12.06.2022. Алексей нас забрал из Аэропорта. Дорога почти везде комфортная, время в пути прошло незаметно за рассказами Алексея сначала о Мурманске, потом о Териберке. По
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дороге было пару остановок, заснеженные пейзажи завораживают. В Териберке посмотрели кладбище кораблей, пляж Драконьи яйца, водопад, песчаный пляж с выброшенным кораблем, оленья ферма (вход 100 руб, корм 100 руб). Описывать красоты Териберки не имеет смысла, это нужно увидеть. В ресторан попали, хотя заранее не бронировали,также Алексей угощал нас чаем. Вернулись в Мурманск в 18.00. Алексея рекомендую, как аккуратного водителя (дорога действительно сложная) и интересного собеседника. Спасибо за поездку и за фото. Рекомендую!!!

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К
Ездили с Алексеем в Териберку 12.06.2022. Алексей нас забрал из Аэропорта. Дорога почти везде комфортная, время в пути прошло незаметно за рассказами Алексея сначала о Мурманске, потом о Териберке. По
читать дальшеуменьшить

дороге было пару остановок, заснеженные пейзажи завораживают. В Териберке посмотрели кладбище кораблей, пляж Драконьи яйца, водопад, песчаный пляж с выброшенным кораблем, оленья ферма (вход 100 руб, корм 100 руб). Описывать красоты Териберки не имеет смысла, это нужно увидеть. В ресторан попали, хотя заранее не бронировали,также Алексей угощал нас чаем. Вернулись в Мурманск в 18.00. Алексея рекомендую, как аккуратного водителя (дорога действительно сложная) и интересного собеседника. Спасибо за поездку и за фото. Рекомендую!!!

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Т
Прежде всего хочу сказать об отличной организации экскурсии - нигде не опаздывали и не ждали. Наш гид Анатолий выше всяких похвал: очень много знает о своём крае и очень интересно
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рассказывает. Во всем помогал нам в поездке, подсказывал лучшие локации для фотосъемки, и сам фотографировал нас. Организовал нам вкусный обед. И в городе порекомендовап рыбные магазины с адекватными ценами, и даже подвез, чтобы мы не искали. С морской прогулкой тоже повезло - видели китов и больших, и маленьких. Полный восторг!

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Е
Огромное спасибо нашему гиду Александру!
Кладезь знаний и информации обо всем.
все прошло на самом высоком уровне: очень вежливый, тактичный, доброжелательный, во всем старающийся помочь:)
мы все успели посмотреть, везде прогулялись. при этом
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не очень поздно вернулись вечером в гостиницу в Мурманске.
Александр очень аккуратно ведет машину, что особенно важно по такой сложной дороге!

в море китов не видели, но это природа… и от гида не зависит от слова совсем.

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