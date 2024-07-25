Териберка Это увлекательная поездка доставит Вам огромное количество положительных эмоций! По пути Вы насладитесь северными пейзажами, красотами бескрайней природной зоны лесотундры, удивитесь обилию северных рек и озер с саамскими названиями! Ну и конечно исследуете вместе с нами главное место паломничества всех туристов —Териберку. Вы увидите: Там мы посетим множество захватывающих мест таких как Батарейский водопад, сейды, ледяные озера, пройдемся по берегу Баренцева моря, усыпанному яйцами динозавров, проведаем последнее пристанище кораблей, место, где снимался фильм «Левиафан», также заглянем в этно-парк с северными оленями и хаски, отведаем блюда местной кухни! Териберка приглашает тебя испытать силу северного характера! Готов ли Ты!? Организационные детали:

Гид забирает вас в 8 — 9 утра • Дорога Мурманск — Териберка 2,5-3 часа зимой;1,5-2 часа летом • Экскурсия длится 4 часа (8 часов вместе с дорогой).