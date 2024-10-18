Описание фото-прогулки
Возможно, уже видели кучу фотографий с видами на Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Готовы исполнить мечту и организовать поездку на побережье.
Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, в зависимости от погодных условий и состояния дороги);
Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь пролегает через невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, в видовых местах, а гид поделится с Вами историей Териберки.
Териберка состоит из двух частей, Старой Териберки и Лодейного. В первую очередь мы посетим Лодейное со всеми природными достопримечательностями, после чего уделим время Старой Териберке.
Программа в поездке:
Кладбище затонувших кораблей, посмотрим на следы богатого прошлого поселка, застывшие на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка: Одно из основных мест посещения на нашем маршруте. Здесь мы посмотрим: водопад Батарейский и каменный пляж Яйца драконов;
Следующая цель нашего маршрута — Старая Териберка. Эта часть поселка находится в устье одноименной реки и напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы посетим: Огромный скелет Чудо-рыбы; Качель с видом на Баренцево море; Трон Посейдона; Корабль выброшенный на берег; Парк с северными оленями и хаски.
После прогулки возвращаемся в Мурманск.
Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями могут произойти изменения в порядке посещения локаций или экскурсия может быть отменена вовсе.
- Мурманская область
- Баренцево море
- Кольский полуостров
- Териберка
- Водопад Батарейский
- Каменный пляж
- Кладбище кораблей;
- Ветроэлектростанция (Вэс);
- Сад камней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Треккинговые палки и сидушки
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида по программе
- Питьевая вода, горячий чай и местная выпечка
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в природный парк в Териберке от 380/чел
- Поездки на снегоходах от 1200/чел
- Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки.
Пожелания к путешественнику
Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в Мурманске, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автомобиле и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.