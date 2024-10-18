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Описание фото-прогулки

Возможно, уже видели кучу фотографий с видами на Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Готовы исполнить мечту и организовать поездку на побережье.

Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, в зависимости от погодных условий и состояния дороги ) ;

Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь пролегает через невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, в видовых местах, а гид поделится с Вами историей Териберки.

Териберка состоит из двух частей, Старой Териберки и Лодейного. В первую очередь мы посетим Лодейное со всеми природными достопримечательностями, после чего уделим время Старой Териберке.

Программа в поездке:

Кладбище затонувших кораблей, посмотрим на следы богатого прошлого поселка, застывшие на отмели Териберской губы.

Природный парк Териберка: Одно из основных мест посещения на нашем маршруте. Здесь мы посмотрим: водопад Батарейский и каменный пляж Яйца драконов;

Следующая цель нашего маршрута — Старая Териберка . Эта часть поселка находится в устье одноименной реки и напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы посетим: Огромный скелет Чудо-рыбы; Качель с видом на Баренцево море; Трон Посейдона; Корабль выброшенный на берег; Парк с северными оленями и хаски.

После прогулки возвращаемся в Мурманск.

Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями могут произойти изменения в порядке посещения локаций или экскурсия может быть отменена вовсе.