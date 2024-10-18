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Териберка: северный ветер и каменные берега

Возможно, вы уже видели множество фотографий с видами на Баренцево море
Териберка: северный ветер и каменные берегаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Териберка: северный ветер и каменные берегаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Териберка: северный ветер и каменные берегаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание фото-прогулки

Возможно, уже видели кучу фотографий с видами на Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Готовы исполнить мечту и организовать поездку на побережье.

  • Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, в зависимости от погодных условий и состояния дороги);

  • Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь пролегает через невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, в видовых местах, а гид поделится с Вами историей Териберки.

  • Териберка состоит из двух частей, Старой Териберки и Лодейного. В первую очередь мы посетим Лодейное со всеми природными достопримечательностями, после чего уделим время Старой Териберке.

Программа в поездке:

  • Кладбище затонувших кораблей, посмотрим на следы богатого прошлого поселка, застывшие на отмели Териберской губы.

  • Природный парк Териберка: Одно из основных мест посещения на нашем маршруте. Здесь мы посмотрим: водопад Батарейский и каменный пляж Яйца драконов;

  • Следующая цель нашего маршрута — Старая Териберка. Эта часть поселка находится в устье одноименной реки и напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы посетим: Огромный скелет Чудо-рыбы; Качель с видом на Баренцево море; Трон Посейдона; Корабль выброшенный на берег; Парк с северными оленями и хаски.

  • После прогулки возвращаемся в Мурманск.

Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями могут произойти изменения в порядке посещения локаций или экскурсия может быть отменена вовсе.

  • Мурманская область
  • Баренцево море
  • Кольский полуостров
  • Териберка
  • Водопад Батарейский
  • Каменный пляж
  • Кладбище кораблей;
  • Ветроэлектростанция (Вэс);
  • Сад камней.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Треккинговые палки и сидушки
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида по программе
  • Питьевая вода, горячий чай и местная выпечка
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Входные билеты в природный парк в Териберке от 380/чел
  • Поездки на снегоходах от 1200/чел
  • Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Внимание! Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки.

Пожелания к путешественнику

Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в Мурманске, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автомобиле и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ян
Ян — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Ян, я бородатый любитель приключений. Живу в Русской Лапландии и знаю все ее самые живописные места. С радостью стану вашим проводником по Мурманску и окрестностям.

Входит в следующие категории Мурманска

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