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Экскурсии по барам Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Мурманске, цены от 4150 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска
Без лишних приключений добраться до Баренцева моря с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
от 27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Териберка: северный ветер и каменные берега
Фотопрогулка
до 17 чел.
Териберка: северный ветер и каменные берега
Возможно, вы уже видели множество фотографий с видами на Баренцево море
«Возможно, уже видели кучу фотографий с видами на Баренцево море и Северный Ледовитый океан»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от 4150 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
Сумасшедшие эмоции!!! Прекрасный вид, кит поплыл помахал нам плавником,котик тоже с нами поздоровался. Я точно могу сказать, это не последняя
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моя прогулка, обязательно повторю!!! Советую всем, это замечательное место! Так же хочу отметить помощника капитана:отзывчивый, общительный и т. д. Интересно рассказывал о местах нашей прогулки! Разделяя с нами наши эмоции! Минусов в прогулки НЕТ!!!

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Татьяна
Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает на вопросы. Очень увлеченный чвоей работой, по больше бы таких гидов. Однозначно будем рекомендовать Максима своим друзьям!!!
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает+6
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает
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Е
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
Все прошло отлично, хороший и вежливый капитан, увидели тюленя, море величественое, суровое и безумно красивое! Обратно попали в шторм, но капитан отличный, и мы в безопасности пришвартовались!
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Андрей
Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Алексей вызвался быть нашим гидом на всём маршруте. И не пожалел.
А мы как были
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довольны!
Комфортабельный автомобиль. Уверенное вождение.
Алексей предугадывал все наши пожелания: своевременные остановки; неспешные фотосессии; познавательный экскурс; останавливал от неразумных действий и решений.
Лучшие гастрономические места открылись нам.
Надо будет повторить летом!

Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.+6
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
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К
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
Все замечательно
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Е
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
Хорошая прогулка. Хоть китов и касаток не обнаружили, всё равно понравилось. Не каждый день выходим в Баренцево море. Виды прекрасные. Погода была чудесная.
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М
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
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С
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
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Д
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
Это больше выход в море на пару часов на небольшом судне. Капитан и помощник были любезны и рассказывали что мы
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видим вокруг и отвечали на вопросы. Четкая команда помощника капитана:"котики по правому борту" помогла нам засвидетельствовать морских котиков. И водопады видели с воды и пляж драконьих яиц. Идеально подходит если вы своим ходом посещаете Териберку. Услуга полностью стоит своих денег. Берите бинокли, с ними интереснее;)

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Е
Красоты Баренцева моря: Морская прогулка в поисках китов
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Всего 27 отзывов в Мурманске в категории "Бары и ночная жизнь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска;
  2. Териберка: северный ветер и каменные берега.
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кольский полуостров;
  2. Памятник Ждущей;
  3. Ледокол Ленин;
  4. Кладбище кораблей;
  5. Кольский мост;
  6. Саамская деревня;
  7. Набережная;
  8. Морской вокзал;
  9. Площадь пяти углов;
  10. Долина Славы.
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4150 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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