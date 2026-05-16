Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска
Без лишних приключений добраться до Баренцева моря с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
от 27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 17 чел.
Териберка: северный ветер и каменные берега
Возможно, вы уже видели множество фотографий с видами на Баренцево море
«Возможно, уже видели кучу фотографий с видами на Баренцево море и Северный Ледовитый океан»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от 4150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Сумасшедшие эмоции!!! Прекрасный вид, кит поплыл помахал нам плавником,котик тоже с нами поздоровался. Я точно могу сказать, это не последняя
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Спасибо Максиму!!! Очень грамотно подходит к своей работе, интересно распазывант и показывает факты теме экскурсии, отвечает на вопросы. Очень увлеченный чвоей работой, по больше бы таких гидов. Однозначно будем рекомендовать Максима своим друзьям!!!
+6
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Е
Все прошло отлично, хороший и вежливый капитан, увидели тюленя, море величественое, суровое и безумно красивое! Обратно попали в шторм, но капитан отличный, и мы в безопасности пришвартовались!
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Быстро и смело забронировали поездку в Териберку.
Алексей вызвался быть нашим гидом на всём маршруте. И не пожалел.
А мы как были
Алексей вызвался быть нашим гидом на всём маршруте. И не пожалел.
А мы как были
+6
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К
Все замечательно
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Е
Хорошая прогулка. Хоть китов и касаток не обнаружили, всё равно понравилось. Не каждый день выходим в Баренцево море. Виды прекрасные. Погода была чудесная.
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М
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С
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Д
Это больше выход в море на пару часов на небольшом судне. Капитан и помощник были любезны и рассказывали что мы
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Е
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Всего 27 отзывов в Мурманске в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бары и ночная жизнь»
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4150 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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