Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Териберка — в копилку лучших дней

Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север

Слава
Слава – представитель из Мурманска
В этом путешествии вы увидите не богом забытый поселок — но место, у которого есть душа.

Посмотрите на русскую Арктику в комфортном и интересном формате.

Будут пустынные берега, мощь океана, скелеты кораблей, пляж 🏖️ с круглыми камнями, покинутые дома, водопад и чувство, что оказался на краю света.

Вы уедете из Териберки — но она останется с вами.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 4 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней

Что вас ожидает

Путешествие с гидом — в дружеской атмосфере
Из Мурманска в Териберку ведет одна дорога: она подарит вам бескрайние тундровые пейзажи со скалистыми сопками, а я не дам заскучать по пути. Расскажу об истории 📖 родного Мурманска, о занятиях и характере местных жителей. О географии Кольского полуострова, о растениях сурового края и о том, кто проживает на дне океана — Северного Ледовитого. И конечно, вы откроете судьбу Териберки, некогда активно развивающегося поселка рыбаков, который почти погиб, но получил второе рождение.

Небанальный маршрут по берегам Севера
Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь — уединёнными, покинутыми и бесконечно атмосферными. Вас ждут и известные локации, и те, куда редко привозят путешественников.

  • «Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки. В поселке не раз обратите внимание на соседство жилых домов с заброшенными, которые становятся арт-объектами.
  • Водопад и пляж 🏖️ драконьих яиц, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев. У вас будет время насладиться моментом и сделать фотографии 📸. Мы заглянем и на другой впечатляющий пляж — Скалистый.
  • Метео-станция и место-сюрприз. Мы вновь поговорим о жизни в Териберке, а потом отправимся в бухту, которая вас удивит.
  • Олени, хаски и пивоварня. Вы покормите и погладите очаровательных животных, а также угоститесь домашним вином 🍷 и вареньями из северных ягод. Попробуете местное пиво, которое не продают даже в Мурманске.

В завершение вы еще раз взглянете на «брутальное» Баренцево море 🌊 — катаясь на огромных качелях!

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном джипе от места размещения в Мурманске до Териберки и обратно
  • Дополнительные расходы
    — посещение этнопарка с хаски и оленями (200 руб. с человека)
    — обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию)
    — снегоход к водопаду в зимнее время (1000 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней
Териберка — в копилку лучших дней

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Слава
Слава
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это в первую очередь уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться этим чувстом. Рассказать о крае изнутри, о его прошлом, настоящем и будущем. Кольский полуостров набирает туристические обороты и интересен как летом, так и зимой — каждый сезон увидит вас своими особенностями. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
64 отзыва
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
13 000
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
49 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
40 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
6 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
40 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
5 000
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
36 отзывов
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
34 отзыва
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России