Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Путешествие с гидом — в дружеской атмосфере

Из Мурманска в Териберку ведет одна дорога: она подарит вам бескрайние тундровые пейзажи со скалистыми сопками, а я не дам заскучать по пути. Расскажу об истории 📖 родного Мурманска, о занятиях и характере местных жителей. О географии Кольского полуострова, о растениях сурового края и о том, кто проживает на дне океана — Северного Ледовитого. И конечно, вы откроете судьбу Териберки, некогда активно развивающегося поселка рыбаков, который почти погиб, но получил второе рождение.

Небанальный маршрут по берегам Севера

Териберка уже стала любимицей туристов, но вам удастся увидеть эти места, какими их ждешь — уединёнными, покинутыми и бесконечно атмосферными. Вас ждут и известные локации, и те, куда редко привозят путешественников.

«Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана» : вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки. В поселке не раз обратите внимание на соседство жилых домов с заброшенными, которые становятся арт-объектами.

: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки. В поселке не раз обратите внимание на соседство жилых домов с заброшенными, которые становятся арт-объектами. Водопад и пляж 🏖️ драконьих яиц , где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев. У вас будет время насладиться моментом и сделать фотографии 📸. Мы заглянем и на другой впечатляющий пляж — Скалистый.

, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев. У вас будет время насладиться моментом и сделать фотографии 📸. Мы заглянем и на другой впечатляющий пляж — Скалистый. Метео-станция и место-сюрприз . Мы вновь поговорим о жизни в Териберке, а потом отправимся в бухту, которая вас удивит.

. Мы вновь поговорим о жизни в Териберке, а потом отправимся в бухту, которая вас удивит. Олени, хаски и пивоварня. Вы покормите и погладите очаровательных животных, а также угоститесь домашним вином 🍷 и вареньями из северных ягод. Попробуете местное пиво, которое не продают даже в Мурманске.

В завершение вы еще раз взглянете на «брутальное» Баренцево море 🌊 — катаясь на огромных качелях!

Организационные детали