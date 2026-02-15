Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Мои заказы

Териберка - ворота потрясающей Арктики

Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи тундры, а приехав в Териберку, окажетесь лицом к лицу с миром Северного Ледовитого океана.

Я покажу саамский «сад камней», пляж с «драконьими яйцами», корабельное кладбище и расскажу о жизни на краю света.
4.9
35 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Териберка - ворота потрясающей Арктики

Описание экскурсии

Место суровой красоты и величия

Живописный уголок на берегу Баренцева моря потрясает в любое время года. Вы увидите, как лаконичность малых форм разворачивается здесь в многомерную картину особого арктического бытия. Я расскажу, каково это — жить в месте, где можно наблюдать иссиня-черные океанические штормы, приливы и отливы, закаты, рассветы, лунные восходы и магическое северное сияние. А если внимательно изучать морские просторы, то и увидеть тюленей, китов, касаток и даже дельфинов.

Символы Териберки

Вы увидите «мистические пирамидки» и узнаете, откуда пошла традиция складывать камушки на счастье. У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки. Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад. Чуть позже прогуляетесь по каменистому пляжу, где расположились «яйца динозавров». Прокатитесь на гигантских качелях с видом на океанические дали. И, конечно, на побережье Баренцева моря у вас будет время, чтобы побыть наедине с духом северной стихии.

📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые фотографии живописных мест северной природы.

Организационные детали

  • Расстояние от Мурманска до Териберки 120 км. Время в пути составит около 2-3 часов.
  • Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — (440₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан, проезд в санях за снегоходом (1500 ₽ с чел.)
  • В зимний период дополнительно оплачивается поездка на снегоходе (сани за снегоходом) к открытому морю, пляжу с драконьими яйцами и водопаду (1000₽ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1613 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
читать дальшеуменьшить

наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
1
2
1
Тимофеева
Большое спасибо гиду Алексею за то, что всегда был рядом, помогал на сложных снежных пригорках, даже самым трусишкам нашей компании,показал нам волшебные ракурсы для фотографий, рассказал о местных особенностях природы,посвятил в историю места!!! восторгу нет предела, обязательно вернемся летом и поедем с вами изучать Териберку
Большое спасибо гиду Алексею за то, что всегда был рядом, помогал на сложных снежных пригорках, даже
Большое спасибо гиду Алексею за то, что всегда был рядом, помогал на сложных снежных пригорках, даже
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
РЕКОМЕНДУЮ!!! нет слов - одни потрясающие эмоции!)) спасибо гиду Алексею!)) все легко, весело, непринуждённо и очень профессионально! прошли-проехали весь маршрут, минуя скопление других туристов)) маршрут и программу построил исходя из желаний и физического состояния нас)) постоянно продумывал локации, истории, шутки - это супер!)))
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Благодарим организаторов и гида Сергея за чудесную экскурсию. Мы остались довольны, получили удовольствие и массу впечатлений от красоты природы северного края. Отдельное спасибо за то, что Сергей оперативно сориентировался и включил в нашу программу по запросу морскую прогулку.
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Экскурсия полностью оправдала ожидания!
Экскурсия полностью оправдала ожидания!
Экскурсия полностью оправдала ожидания!
Экскурсия полностью оправдала ожидания!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️

Алексей — настоящий профессионал своего дела: показал нам самые красивые
читать дальшеуменьшить

места севера, поделился увлекательными историями и интересными фактами о каждой точке. Благодаря его знаниям и страсти к своему делу, мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу Териберки.
Да и в принципе любого места, о котором мы спрашивали.

Вся поездка была на высшем уровне: комфортный транспорт, продуманный маршрут и внимание к всем нашим запросам. Алексей также порекомендовал отличное место для перекуса, где мы попробовали свежевыловленные морепродукты. 🦀

Экскурсия СУ-ПЕР!!!

Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Вам был полезен этот отзыв?
С
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной и интересной, что впечатлений хватит надолго.
Сергей прекрасно знает эти места, их историю и особенности,
читать дальшеуменьшить

с лёгкостью отвечал на все вопросы и умело подстраивал маршрут под наши интересы. Мы увидели не только популярные локации, но и скрытые уголки, куда вряд ли попали бы самостоятельно. Отдельное спасибо за увлекательные рассказы о местной природе, традициях и легендах – это сделало поездку по-настоящему запоминающейся.
Если хотите увидеть Териберку во всей её красоте и проникнуться её атмосферой – однозначно рекомендуем гида Сергея! Спасибо за незабываемое путешествие!

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной+2
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «Териберка - ворота потрясающей Арктики»

Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
На машине
На катере
12 часов
1127 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и шанс увидеть морских обитателей
Начало: Либо в районе площади Пяти углов, либо забираем по...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 авг в 07:30
9000 ₽ за человека
Классика Териберки: на край света в группе
На машине
10 часов
227 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Классика Териберки: на край света в группе
Главные достопримечательности посёлка и истории Севера - в комфортном и дружеском путешествии
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 авг в 08:30
5000 ₽ за человека
Атмосферная Териберка
На машине
10 часов
23 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Атмосферная Териберка
Териберка удивляет своими достопримечательностями: кладбище кораблей, скелет кита и пляж с камнями. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите атмосферу
Начало: На площади Пяти углов или у места вашего проживани...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Незабываемая Териберка
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: По договоренности
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
от 21 739 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
от 25 000 ₽ за экскурсию