Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи тундры, а приехав в Териберку, окажетесь лицом к лицу с миром Северного Ледовитого океана.
Я покажу саамский «сад камней», пляж с «драконьими яйцами», корабельное кладбище и расскажу о жизни на краю света.
Живописный уголок на берегу Баренцева моря потрясает в любое время года. Вы увидите, как лаконичность малых форм разворачивается здесь в многомерную картину особого арктического бытия. Я расскажу, каково это — жить в месте, где можно наблюдать иссиня-черные океанические штормы, приливы и отливы, закаты, рассветы, лунные восходы и магическое северное сияние. А если внимательно изучать морские просторы, то и увидеть тюленей, китов, касаток и даже дельфинов.
Символы Териберки
Вы увидите «мистические пирамидки» и узнаете, откуда пошла традиция складывать камушки на счастье. У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки. Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад. Чуть позже прогуляетесь по каменистому пляжу, где расположились «яйца динозавров». Прокатитесь на гигантских качелях с видом на океанические дали. И, конечно, на побережье Баренцева моря у вас будет время, чтобы побыть наедине с духом северной стихии.
📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые фотографии живописных мест северной природы.
Организационные детали
Расстояние от Мурманска до Териберки 120 км. Время в пути составит около 2-3 часов.
Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — (440₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан, проезд в санях за снегоходом (1500 ₽ с чел.)
В зимний период дополнительно оплачивается поездка на снегоходе (сани за снегоходом) к открытому морю, пляжу с драконьими яйцами и водопаду (1000₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1613 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в читать дальшеуменьшить
наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
1
2
–
1
–
Тимофеева
Большое спасибо гиду Алексею за то, что всегда был рядом, помогал на сложных снежных пригорках, даже самым трусишкам нашей компании,показал нам волшебные ракурсы для фотографий, рассказал о местных особенностях природы,посвятил в историю места!!! восторгу нет предела, обязательно вернемся летом и поедем с вами изучать Териберку
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
РЕКОМЕНДУЮ!!! нет слов - одни потрясающие эмоции!)) спасибо гиду Алексею!)) все легко, весело, непринуждённо и очень профессионально! прошли-проехали весь маршрут, минуя скопление других туристов)) маршрут и программу построил исходя из желаний и физического состояния нас)) постоянно продумывал локации, истории, шутки - это супер!)))
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Эмилия
Благодарим организаторов и гида Сергея за чудесную экскурсию. Мы остались довольны, получили удовольствие и массу впечатлений от красоты природы северного края. Отдельное спасибо за то, что Сергей оперативно сориентировался и включил в нашу программу по запросу морскую прогулку.
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Экскурсия полностью оправдала ожидания!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Сегодня мы ездили в Териберку с гидом Алексеем, и это путешествие стало одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!!! 🦌🏞️
Алексей — настоящий профессионал своего дела: показал нам самые красивые читать дальшеуменьшить
места севера, поделился увлекательными историями и интересными фактами о каждой точке. Благодаря его знаниям и страсти к своему делу, мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу Териберки. Да и в принципе любого места, о котором мы спрашивали.
Вся поездка была на высшем уровне: комфортный транспорт, продуманный маршрут и внимание к всем нашим запросам. Алексей также порекомендовал отличное место для перекуса, где мы попробовали свежевыловленные морепродукты. 🦀
Экскурсия СУ-ПЕР!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за потрясающую экскурсию по Териберке! Программа была настолько насыщенной и интересной, что впечатлений хватит надолго. Сергей прекрасно знает эти места, их историю и особенности, читать дальшеуменьшить
с лёгкостью отвечал на все вопросы и умело подстраивал маршрут под наши интересы. Мы увидели не только популярные локации, но и скрытые уголки, куда вряд ли попали бы самостоятельно. Отдельное спасибо за увлекательные рассказы о местной природе, традициях и легендах – это сделало поездку по-настоящему запоминающейся. Если хотите увидеть Териберку во всей её красоте и проникнуться её атмосферой – однозначно рекомендуем гида Сергея! Спасибо за незабываемое путешествие!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Териберка - ворота потрясающей Арктики»