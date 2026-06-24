Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь к незабываемому путешествию по Кольскому полуострову! Мы отправимся из Мурманска, чтобы погрузиться в первозданную красоту тундры, а затем окажемся на берегу Северного Ледовитого океана в Териберке.



Вас ждут удивительные "сады камней", пляж с загадочными "драконьими яйцами", впечатляющее кладбище кораблей и величественный водопад. Мы расскажем вам истории о жизни на самом краю света. 5 29 отзывов

Мария Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 4500 ₽ выгода 450 ₽ 4050 ₽ за человека 5 29 отзывов 9 часов 1-18 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Поездка в Териберку – это не просто осмотр достопримечательностей, это настоящее погружение в дикую красоту Севера и знакомство с его уникальной культурой. Этот день станет ярким воспоминанием, одним из тех, что навсегда останутся в вашей памяти как лучшее впечатление от путешествия на самый край земли. Мы отправимся в удивительное место, где время словно замедляет свой ход. Вас ждет встреча с кладбищем заброшенных кораблей, молчаливыми свидетелями прошлых эпох, чьи силуэты на фоне сурового неба создают неповторимую атмосферу. Далее наш путь лежит к величественному Териберскому водопаду, чьи воды срываются вниз, наполняя воздух свежестью и мощью. Мы прогуляемся по живописному каменистому пляжу, где среди валунов притаились загадочные «яйца драконов» – творения природы, которые будоражат воображение. А для тех, кто жаждет острых ощущений и захватывающих видов, мы приготовили нечто особенное: гигантские качели, с которых открывается головокружительная панорама бескрайних океанических просторов. Почувствуйте свободу и восторг, раскачиваясь над бездной! И, конечно же, мы проведем время на побережье Баренцева моря. Здесь, под шепот волн и крики чаек, у вас будет возможность остаться наедине с могучей стихией Севера, ощутить ее первозданную силу и обрести внутреннее спокойствие. Териберка – это место, где оживают легенды, где природа предстает во всей своей красе, а душа находит отклик в суровой, но прекрасной северной земле. Приготовьтесь к путешествию, которое изменит ваше представление о мире и оставит неизгладимый след в вашем сердце. Важная информация: Расстояние до Териберки 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать Время выезда может незначительно корректироваться Из-за закрытия дороги поездка может отмениться

8:30 (Каждый день при формировании групп) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Крупнейшая в мире ветряная электростанция за Полярным кругом

2. Териберский перевал, сад камней (Мистические пирамидки)

3. Кладбище заброшенных кораблей

4. каменный пляж с «драконьими яйцами»

5. Морская гидрометеорологическая станция «Териберка»

6. Водопад Малого Батарейского озера

7. Огромные качели на берегу моря

8. Скелет кита из фильма Левиофан

9. Одинокое рыбацкое судно на берегу

10. Этнопарк (олени и хаски) Что включено Сопровождение гида-экскурсовода.

Трансфер туда и обратно. Что не входит в цену "Вход в природный парк /"Териберка/": для граждан России 500руб с чел

Для иностранных граждан 1000 руб с чел

Льготная категория граждан бесплатно. ", "Обед (средний чек 1500 руб)."

Посещение этнопарка (вход 200р, кормление 200р), по желанию.

Сувенирная продукция.

Зимой услуги проезда в санях за снегоходом (1500р с человека). Место начала и завершения? Площадь Пяти Углов Когда и сколько длится? Когда: 8:30 (Каждый день при формировании групп) Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация Расстояние до Териберки 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать

Время выезда может незначительно корректироваться

Из-за закрытия дороги поездка может отмениться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.