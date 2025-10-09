Мои заказы

Три водопада и окрестности Мурманска

Полюбоваться потоками воды и побывать на смотровых площадках
Добро пожаловать в зачарованный мир заполярных лесов, где тишина нарушается лишь шепотом кристально чистых рек. Вы побываете на смотровой в посёлке Абрам-Мыс, увидите необычную башню. Конечно, насладитесь и тремя живописными водопадами. Это не просто поездка — а настоящее откровение, где вам откроется суровая красота природы Севера.
5
3 отзыва
Три водопада и окрестности Мурманска© Лидия
Три водопада и окрестности Мурманска© Лидия
Три водопада и окрестности Мурманска© Лидия

Описание экскурсии

Набережная города Кола. Здесь начинается Кольский фьорд — отсюда открывается прекрасный вид на Мурманск и Кольский автомобильный мост.

Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс. Вы полюбуетесь панорамой Кольского залива, Мурманска и порта. И узнаете больше об истории ВОВ.

Водопад на реке Лавна. Вас ждёт прогулка по лесу вдоль извилистой реки, чистейший воздух и потрясающая природа.

Водопад в посёлке Междуречье. В лесу спрятался каскадный водопад. Здесь же находится родник с чистой и вкусной питьевой водой.

Башня береговой радиолокационной станции — необычный арт-объект. Поднимемся на точку, откуда отлично виден Кольский фьорд.

Водопад на реке Ура. Вы увидите мощные бегущие потоки воды и насладитесь лесными пейзажами.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
  • Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться
  • Горячий чай и перекус включены в стоимость поездки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1185 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
читать дальше

наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Максим рассказывал интересные факты о жизни Мурманска,неторопил,все спокойно пофоткались и погуляли к водопадам
М
Малашонкова
24 сен 2025
Огромное спасибо гиды Виталию за эту поездку. Так получилось, что север я объехала практически весь, а на водопадах не была. Виталий очень грамотный гид, который знает местность, историю и умеет
читать дальше

про это интересно рассказать, экскурсии это не банальная статья в Википедии. Так же хочется сказать, что Виталий легко находит общий язык, всегда ответит на любой вопрос. Помимо основной программы в конце предложил посетить ещё несколько интересных локаций. А главное с Виталием не страшно, везде, где нужно что-то перепрыгивать, переходить, куда-то подниматься, всегда поддержит, подаст руку. Спасибо вам за этот день, увидимся в феврале)

А
Александр
6 сен 2025
Были на индивидуальной экскурсии (в малой группе) с экскурсоводом Дмитрием и Даней. Они прекрасные знатоки местности, интересные собеседники, приятные люди! Экскурсия вышла очень познавательной, комфортной, безопасной, интересной - рекомендуем!

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Из Мурманска - к водопадам
На машине
На снегоступах
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Стихия воды Кольского полуострова
На машине
4 часа
28 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие к водопадам Кольского полуострова подарит незабываемые впечатления и уникальные виды. Откройте для себя скрытые уголки природы
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Отправьтесь на западный берег Кольского залива, чтобы насладиться видами Мурманска и устроить пикник у водопада. Прекрасный отдых для всей семьи
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске