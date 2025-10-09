Добро пожаловать в зачарованный мир заполярных лесов, где тишина нарушается лишь шепотом кристально чистых рек. Вы побываете на смотровой в посёлке Абрам-Мыс, увидите необычную башню. Конечно, насладитесь и тремя живописными водопадами. Это не просто поездка — а настоящее откровение, где вам откроется суровая красота природы Севера.
Описание экскурсии
Набережная города Кола. Здесь начинается Кольский фьорд — отсюда открывается прекрасный вид на Мурманск и Кольский автомобильный мост.
Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс. Вы полюбуетесь панорамой Кольского залива, Мурманска и порта. И узнаете больше об истории ВОВ.
Водопад на реке Лавна. Вас ждёт прогулка по лесу вдоль извилистой реки, чистейший воздух и потрясающая природа.
Водопад в посёлке Междуречье. В лесу спрятался каскадный водопад. Здесь же находится родник с чистой и вкусной питьевой водой.
Башня береговой радиолокационной станции — необычный арт-объект. Поднимемся на точку, откуда отлично виден Кольский фьорд.
Водопад на реке Ура. Вы увидите мощные бегущие потоки воды и насладитесь лесными пейзажами.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
- Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться
- Горячий чай и перекус включены в стоимость поездки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1185 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Максим рассказывал интересные факты о жизни Мурманска,неторопил,все спокойно пофоткались и погуляли к водопадам
М
Малашонкова
24 сен 2025
Огромное спасибо гиды Виталию за эту поездку. Так получилось, что север я объехала практически весь, а на водопадах не была. Виталий очень грамотный гид, который знает местность, историю и умеет
А
Александр
6 сен 2025
Были на индивидуальной экскурсии (в малой группе) с экскурсоводом Дмитрием и Даней. Они прекрасные знатоки местности, интересные собеседники, приятные люди! Экскурсия вышла очень познавательной, комфортной, безопасной, интересной - рекомендуем!
