Добро пожаловать в зачарованный мир заполярных лесов, где тишина нарушается лишь шепотом кристально чистых рек. Вы побываете на смотровой в посёлке Абрам-Мыс, увидите необычную башню. Конечно, насладитесь и тремя живописными водопадами. Это не просто поездка — а настоящее откровение, где вам откроется суровая красота природы Севера.

Описание экскурсии

Набережная города Кола. Здесь начинается Кольский фьорд — отсюда открывается прекрасный вид на Мурманск и Кольский автомобильный мост.

Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс. Вы полюбуетесь панорамой Кольского залива, Мурманска и порта. И узнаете больше об истории ВОВ.

Водопад на реке Лавна. Вас ждёт прогулка по лесу вдоль извилистой реки, чистейший воздух и потрясающая природа.

Водопад в посёлке Междуречье. В лесу спрятался каскадный водопад. Здесь же находится родник с чистой и вкусной питьевой водой.

Башня береговой радиолокационной станции — необычный арт-объект. Поднимемся на точку, откуда отлично виден Кольский фьорд.

Водопад на реке Ура. Вы увидите мощные бегущие потоки воды и насладитесь лесными пейзажами.

Организационные детали