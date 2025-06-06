M Mike

Это путешествие было на грани зимы и лета) переходный период добавил нам лишнего километра но это стоило того! Снег и проглядывающая цветная тундра, ягоды которые хранились весь зимний период и конечно же шикарные виды. Путешествие было комфортное и после прогулки мы скинули по 2,5 килограмма) это конечно тоже большой плюс для нас)Спасибо Максиму за организацию