Так любите природу и виды с горных вершин, что готовы пройти ради этого 5–6 км? Тогда эта программа — то, что вам нужно. В сопровождении опытного гида вы отправитесь в треккинг по горному массиву Луяврурт. Полюбуетесь тундрой и самым глубоким озером на Кольском полуострове. Послушаете о вере коренных народов Севера, легендах и местах силы. Подышете свободой и разгрузите нервную систему.
Описание экскурсии
- Путешествие начнётся в Мурманске. Мы проедем через посёлок горной промышленности Ревда и вы посмотрите, как живут люди в глубинках Заполярья.
- Пересечём зону северной тайги. Вы узнаете о животных, которые водятся в ней, а если повезёт, даже встретите некоторых из них.
- У подножья горы гид проведёт инструктаж по технике безопасности, раздаст необходимый инвентарь, и вы отправитесь в треккинг протяжённостью 6 км. с набором высоты (около 2 ч. наверх и 1,5 ч. вниз). Подъём будет проходить в несколько этапов.
- Вы увидите сейды, сделаете фото на Языке Тролля и почувствуете свободу, стоя на многотонных валунах. По пути сделаем небольшой привал.
- Дальнейшее движение по маршруту познакомит вас с тундровой растительностью. Вы полюбуетесь струйками рек, которые как слёзы великана бегут с гор.
- Следующий этап пойдёт по горной тундре с упругим ковром из ягеля и северных ягод.
- Восхождение завершится у вершины хребта. Если погода позволит, вы оцените фантастические виды на горные цирки и самое глубокое озеро на Кольском полуострове.
- Устроим лёгкий перекус и спустимся обратно. А затем отправимся в Мурманск.
Организационные детали
- Маршрут не требует категорийности, но включает продолжительный пеший подъём в гору, поэтому экскурсия проводится с активными путешественниками с 12 лет без ограничений на физическую активность.
- В стоимость входит: трансфер, инвентарь для треккинга (треккинговые палки, сидушки, вода). Питание вам нужно приобрести самостоятельно в Мурманске.
- Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий.
- Дорога занимает 2 часа (153 км) в одну сторону.
- Если вы хотите посмотреть эти виды без пешего подъёма, есть услуга по заброске наверх на полноприводном автомобиле — 18 000 ₽ за машину вместимостью 3 чел.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.
в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mike
6 июн 2025
Это путешествие было на грани зимы и лета) переходный период добавил нам лишнего километра но это стоило того! Снег и проглядывающая цветная тундра, ягоды которые хранились весь зимний период и конечно же шикарные виды. Путешествие было комфортное и после прогулки мы скинули по 2,5 килограмма) это конечно тоже большой плюс для нас)Спасибо Максиму за организацию
