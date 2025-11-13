Хибины — это не просто горы. Это тишина, плотная, как туман, пейзажи, будто сошедшие с иллюстраций, и камни, хранящие память Лапландии. И чтобы стать их частью, необязательно отправляться в сложный треккинг по горным тропам. Просыпайтесь пораньше, садитесь в нашу «буханку» — и вы почувствуете, как сердце начнёт стучать в такт суровой, но притягательной природе Севера.

Описание экскурсии

08:00 — выезд из Мурманска

Переезд в Кировск.

10:00 — пересадка на «буханки» или УАЗ

Дальше вас повезёт легендарный вездеход, без которого по хибинской тундре — ни шагу.

10:30 — переезд через тундру

Маршрут пролегает через долину гор. Ландшафт постепенно меняется: скалы, озёра, разноцветные мхи и лишайники.

11:30 — подъём к скальным массивам

Останавливаемся на смотровой площадке: с плато открывается панорама долины и леса. Отличное место для фото!

12:30 — поездка к водопаду Рисйок

Короткий пеший маршрут и остановка у водопада. Небольшой перекус и время на фото.

13:30 — (по времени и погоде) — заезд на базу КПСС

Если останется время — короткая поездка к советской турбазе в окружении гор.

14:30 — возвращение в Кировск

15:00 — посещение Музея камня

Более 1200 образцов уникальных минералов, найденных в Хибинах.

16:00 — обед (по желанию)

Кафе «Шведский стол». Примерная стоимость — 800 ₽.

17:00 — отправление обратно в Мурманск

20:00 — прибытие

Организационные детали