Хибины — это не просто горы.
Это тишина, плотная, как туман, пейзажи, будто сошедшие с иллюстраций, и камни, хранящие память Лапландии. И чтобы стать их частью, необязательно отправляться в сложный треккинг по горным тропам.
Просыпайтесь пораньше, садитесь в нашу «буханку» — и вы почувствуете, как сердце начнёт стучать в такт суровой, но притягательной природе Севера.
Описание экскурсии
08:00 — выезд из Мурманска
Переезд в Кировск.
10:00 — пересадка на «буханки» или УАЗ
Дальше вас повезёт легендарный вездеход, без которого по хибинской тундре — ни шагу.
10:30 — переезд через тундру
Маршрут пролегает через долину гор. Ландшафт постепенно меняется: скалы, озёра, разноцветные мхи и лишайники.
11:30 — подъём к скальным массивам
Останавливаемся на смотровой площадке: с плато открывается панорама долины и леса. Отличное место для фото!
12:30 — поездка к водопаду Рисйок
Короткий пеший маршрут и остановка у водопада. Небольшой перекус и время на фото.
13:30 — (по времени и погоде) — заезд на базу КПСС
Если останется время — короткая поездка к советской турбазе в окружении гор.
14:30 — возвращение в Кировск
15:00 — посещение Музея камня
Более 1200 образцов уникальных минералов, найденных в Хибинах.
16:00 — обед (по желанию)
Кафе «Шведский стол». Примерная стоимость — 800 ₽.
17:00 — отправление обратно в Мурманск
20:00 — прибытие
Организационные детали
- Основная часть автомобильного маршрута проходит на транспорте повышенной проходимости (УАЗ). Дорога будет тряской — заранее примите средства от укачивания, чтобы подготовиться к этому приключению
- К поездке не допускаются беременные женщины
- Перекус и воду берите с собой, по желанию можно поесть в кафе «Шведский стол» (800 ₽)
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!
