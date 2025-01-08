Вместе с нами вы прикоснетесь к бескрайнему Северу. Местный гид-саам проведет для вас экскурсию по территории поселения. Вас ожидает знакомство с национальными строениями и с животным миром.
Покормите оленей с рук и сделаете очаровательные фото с животными (хасками, лисами, песцами и кроликами). Посетите аллею заговоренных идолов и поиграете в национальные игры. Зарядитесь хорошим настроением и отдохнете за ухой с чаем.
Покормите оленей с рук и сделаете очаровательные фото с животными (хасками, лисами, песцами и кроликами). Посетите аллею заговоренных идолов и поиграете в национальные игры. Зарядитесь хорошим настроением и отдохнете за ухой с чаем.
Описание экскурсииБескрайний Север Мы отвезем вас в деревню Саамов, чтобы вы до краев прочувствовали бескрайний Север. Вы прикоснетесь к культуре удивительного народа: узнаете о его промыслах, жилищах, обрядах и яркой одежде. Познакомитесь с национальными строениями: чумами, куваксами и национальной утварью. После экскурсии по территории поселения, вас ожидает развлекательная программа:
- кормление оленей с рук, общение с хаски — сделаете милые фотографии и погладите их;
- покатушки на ледяной горке, на санях, запряженных оленями, на банане за снегоходом (в зимнее время), на квадроциклах (в летний период);
- посещение аллеи заговоренных идолов (для задабривания идолов и исполнения желаний захватите с собой монеты);
- саамские игры: «перетягивание шеста», «олени и волки», «саамский футбол», для мужчин — метание «няртала» (аркана) на рога оленя, для женщин — метание ивовых колец. Вы получите заряд позитива, а потом отдохнете за обедом с ухой и чаем. Важная информация • Дорога до саамской деревни займет 2 часа, программа длится 3 часа.
- Экскурсию по деревне для вас проведет местный гид-саам.
Ежедневно с 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Катание на оленьей упряжке и на банане (цепляется за снегоход)
- Уха и чай
Что не входит в цену
- Другое питание - блины, оленина с гарниром (по желанию)
- Морковка для кроликов (50 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Если интересует именно саамы, то сам руководитнль и есть главный музейный экспонат, остальное антураж: хаски, олени… Дороговато особенно в новогодние праздники.
Сопровождающий гид Влад весёлый, доброжелательный, много рассказывает.
Сопровождающий гид Влад весёлый, доброжелательный, много рассказывает.
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М
Здравствуйте! Изначально я была насторожена, начитавшись отзывов об организаторах, но лично мне все очень понравилось! И организация экскурсии, и водитель Александр. Время провели отлично!
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