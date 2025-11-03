Мои заказы

В сердце Хибин: путешествие в Кировск из Мурманска

Обзорная экскурсия по городу с посещением самых узнаваемых достопримечательностей
Откройте для себя один из самых живописных уголков Кольского полуострова! Вы подниметесь на вершину горы Айкуайвенчорр, насладитесь панорамой Хибинских гор, прогуляетесь вдоль озёр Большой и Малый Вудъявр.

А также побываете в знаменитом выставочном центре «Апатит» и попробуете блюда северной кухни в уютном комплексе «Тирвас».
5
1 отзыв
Описание экскурсии

8:30 — сбор группы в Мурманске, отправление

11:00 — прибытие в Кировск

Подъём на вершину Айкуайвенчорр по канатной дороге с захватывающими видами на Хибины и город. Прогулка на высоте 800 м над уровнем моря, фотопауза.

13:00 — остановка у озера Большой Вудъявр

И осмотр заброшенного железнодорожного вокзала — монументального здания, окутанного историями и тайнами.

14:00 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас»

15:00 — посещение озера Малый Вудъявр — жемчужины Хибин

16:00 — экскурсия в музейно-выставочный центр «Апатит»

Один из самых современных музеев Заполярья с богатой коллекцией минералов и мультимедийными экспозициями.

17:00 — выезд в Мурманск

Прибытие в город — ориентировочно в 19:30–20:00.

Вы узнаете:

  • Как раньше назывался Кировск и почему его переименовали
  • Как проходило строительство первых шахт и железной дороги в 1930-е годы
  • Чем славится город сегодня
  • Какие легенды и мифы ходят о духах гор, первых геологах и загадочных обитателях северных ущелий
  • Где можно увидеть полярное сияние и познакомиться с уникальной флорой Арктики

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
  • Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться, подъёмник может не работать
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в столовой, шведский стол — 800 ₽ за чел.
  • Подъёмник на вершину горы Айкуайвенчорр — 320 ₽ взрослый, 160 ₽ детский
  • Ботанический сад — 700 ₽ взрослый — 700 ₽, 350 ₽ для школьников и пенсионеров, 150 ₽ для дошкольников, детям до 3 лет бесплатно

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1210 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
читать дальше

наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
3 ноя 2025
Все очень понравилось, замечательный гид Сергей все рассказал и показал, от погодных условий программа немного изменилась, но только в лучшую сторону. Большое спасибо за заботу и организацию!

