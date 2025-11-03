Откройте для себя один из самых живописных уголков Кольского полуострова! Вы подниметесь на вершину горы Айкуайвенчорр, насладитесь панорамой Хибинских гор, прогуляетесь вдоль озёр Большой и Малый Вудъявр. А также побываете в знаменитом выставочном центре «Апатит» и попробуете блюда северной кухни в уютном комплексе «Тирвас».

Описание экскурсии

8:30 — сбор группы в Мурманске, отправление

11:00 — прибытие в Кировск

Подъём на вершину Айкуайвенчорр по канатной дороге с захватывающими видами на Хибины и город. Прогулка на высоте 800 м над уровнем моря, фотопауза.

13:00 — остановка у озера Большой Вудъявр

И осмотр заброшенного железнодорожного вокзала — монументального здания, окутанного историями и тайнами.

14:00 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас»

15:00 — посещение озера Малый Вудъявр — жемчужины Хибин

16:00 — экскурсия в музейно-выставочный центр «Апатит»

Один из самых современных музеев Заполярья с богатой коллекцией минералов и мультимедийными экспозициями.

17:00 — выезд в Мурманск

Прибытие в город — ориентировочно в 19:30–20:00.

Вы узнаете:

Как раньше назывался Кировск и почему его переименовали

Как проходило строительство первых шахт и железной дороги в 1930-е годы

Чем славится город сегодня

Какие легенды и мифы ходят о духах гор, первых геологах и загадочных обитателях северных ущелий

Где можно увидеть полярное сияние и познакомиться с уникальной флорой Арктики

Организационные детали

Поедем на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner

Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться, подъёмник может не работать

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

