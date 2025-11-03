Откройте для себя один из самых живописных уголков Кольского полуострова! Вы подниметесь на вершину горы Айкуайвенчорр, насладитесь панорамой Хибинских гор, прогуляетесь вдоль озёр Большой и Малый Вудъявр.
А также побываете в знаменитом выставочном центре «Апатит» и попробуете блюда северной кухни в уютном комплексе «Тирвас».
Описание экскурсии
8:30 — сбор группы в Мурманске, отправление
11:00 — прибытие в Кировск
Подъём на вершину Айкуайвенчорр по канатной дороге с захватывающими видами на Хибины и город. Прогулка на высоте 800 м над уровнем моря, фотопауза.
13:00 — остановка у озера Большой Вудъявр
И осмотр заброшенного железнодорожного вокзала — монументального здания, окутанного историями и тайнами.
14:00 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас»
15:00 — посещение озера Малый Вудъявр — жемчужины Хибин
16:00 — экскурсия в музейно-выставочный центр «Апатит»
Один из самых современных музеев Заполярья с богатой коллекцией минералов и мультимедийными экспозициями.
17:00 — выезд в Мурманск
Прибытие в город — ориентировочно в 19:30–20:00.
Вы узнаете:
- Как раньше назывался Кировск и почему его переименовали
- Как проходило строительство первых шахт и железной дороги в 1930-е годы
- Чем славится город сегодня
- Какие легенды и мифы ходят о духах гор, первых геологах и загадочных обитателях северных ущелий
- Где можно увидеть полярное сияние и познакомиться с уникальной флорой Арктики
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
- Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться, подъёмник может не работать
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в столовой, шведский стол — 800 ₽ за чел.
- Подъёмник на вершину горы Айкуайвенчорр — 320 ₽ взрослый, 160 ₽ детский
- Ботанический сад — 700 ₽ взрослый — 700 ₽, 350 ₽ для школьников и пенсионеров, 150 ₽ для дошкольников, детям до 3 лет бесплатно
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1210 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 ноя 2025
Все очень понравилось, замечательный гид Сергей все рассказал и показал, от погодных условий программа немного изменилась, но только в лучшую сторону. Большое спасибо за заботу и организацию!
Входит в следующие категории Мурманска
