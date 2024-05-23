Разве треккинг поздним вечером — это разумная идея? На Севере — да! Во время полярного дня, когда солнце не сходит с небосвода, мы прогуляемся до вершины самой приметной сопки в окрестностях Мурманска. Полюбуемся панорамой Кольского залива и видами бескрайней тундры. Выпьем чай и насладимся тишиной Заполярья. Ваш сон после такой прогулки будет просто волшебным!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сопка Мишукова находится примерно в 40 км. от города. Мы отправимся к ней на автомобиле, а по пути сделаем остановку на смотровой площадке Абрам-мыса с лучшим видом на Мурманск. А также в п. Мишуково на побережье Кольского залива с историческим маяком 1937 года постройки и старыми деревянными причалами, соседствующими с современными кораблями.
- К вершине сопки отправимся пешком — нас ждёт лёгкий треккинг на высоту 280 м. над уровнем моря. Во время прогулки будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. Вы наглядно познакомитесь с самыми распространёнными ягодами и растениями Кольского края, а также насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Взглянете на Мурманск глазами местного жителя.
- На вершине сопки Мишукова вы оцените просторы мурманской лесотундры. Увидите настоящую тундру, белую от покрывающего её ягеля, панораму на весь Мурманск и окрестные города. Увидите два колена Кольского залива, окружающие его горы и самое главное чудо Арктики — не заходящее за горизонт полярное солнце. В завершении прогулки устроим небольшой пикник, тепло пообщаемся и сделаем замечательные кадры на память.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном Volvo XC60, Nissan X-Trail или Lada Granta, услуги гида-водителя, чай. Перекус (по желанию) вы берёте с собой.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 640 ₽
|Дети до 14 лет
|2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 259 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ekaterina
23 мая 2024
После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
Д
Дмитрий
20 мая 2024
Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и незабываемые моменты. Забота и ответственность, вот на что Вы смело можете рассчитывать от человека что поведёт Вас в путь)
Остались очень довольны)
Остались очень довольны)
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