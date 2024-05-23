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Разве треккинг поздним вечером — это разумная идея? На Севере — да! Во время полярного дня, когда солнце не сходит с небосвода, мы прогуляемся до вершины самой приметной сопки в окрестностях Мурманска. Полюбуемся панорамой Кольского залива и видами бескрайней тундры. Выпьем чай и насладимся тишиной Заполярья. Ваш сон после такой прогулки будет просто волшебным!