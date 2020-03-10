12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана

Slava
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Slava – ваш гид
За духом настоящего Севера мы отправимся в место, обособленное от всего мира: село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана.

Вы прогуляетесь по скалистым сопкам и ущельям тундры, по локациям «Левиафана» и местам стоянок поморов и саамов.

Услышите рассказы старожилов и узнаете о прошлом и возможном будущем самобытной Териберки.
10500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Что вас ожидает

По бескрайним просторам тундры
Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.

Териберка — от саамов до «Левиафана»
Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза, а еще познакомлю с местными старожилами. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.

Медитативные пейзажи Териберского берега
Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.

Организационные детали

Чтобы подкрепиться во время поездки, мы можем устроить пикник в Териберке (обсуждаем заранее) или пообедать в местном кафе.

Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Slava
Slava
Мне 28 лет. Живу в Мурманске с рождения и вот уже 5 лет принимаю гостей и каучсерферов со всего мира. Мне интересно показывать неформальные достопримечательности, которые помогут вам понять дух и атмосферу Севера. Исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, влюблен в природу родного края, про которую люблю рассказывать свои гостям.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
шикарная поездка на выходные в Мурманск! Слава отличный гид, который расскажет-покажет, забронирует, отвезет/перевезет и будет сидеть ночью в лесу с вами, чтобы ухватить "сияние". Все понравилось, дико благодарна за такие насыщенные выходные!
1 марта 2020
От путешествия в Териберку, в компании Вячеслава, мы оказались в полном восторге! Нам понравился гид,отзывчивый и пунктуальный. Спасибо ещё раз. Было круто
27 февраля 2020
Отличная экскурсия. Фантастическая природа севера. Для тех кто ждет исторических справок и постоянно говорящего гида не совсем тот вариант. Тем не менее информации более чем достаточно, гид отличный собеседник. Смело рекомендую.
26 февраля 2020
Экскурсия замечательная! Особые плюсы в том, что она индивидуальная, можно согласовать время выезда, остановки в интересных нам местах, время просмотра объектов. Для было важно, чтобы осмотр достопримечательностей был не "галопом по Европе". Экскурсия со Славой прошла именно так. Мы получили исчерпывающую информацию о местах, которые посетили, о городе за и вообще о крайнем севере. Слава ещё и фотографировал нас на свой фотоаппарат, предоставил красивые фото. Экскурсией остались очень довольны, от работы гида осталось самое теплое "послевкусие". Рекомендую всем тур вместе со Славой! 25.02.2020г.
Алена
5 ноября 2019
Отличная экскурсия! С гидом очень комфортно общаться, день был очень насыщенным и интересным. Обязательно порекомендую друзьям!
3 ноября 2019
Спасибо. Снег, песок и море одновременно завораживают
18 сентября 2019
Интересная экскурсия на целый день. По дороге останавливались в красивых местах, фотографировали, искали ягоды :)
Очень красивая природа и виды, Слава все покажет и расскажет 😊
Однозначно рекомендую посетить!
9 сентября 2019
Понравилось в экскурсии все! Начиная от выбора маршрута и заканчивая подачей информации. В Териберку много предложений по поездкам, но именно этот вариант лучший, потому что ты получаешь возможность увидеть нереальные пейзажи и необычные места, такие как например школа с красивейшим стрит артом.
Подойдёт экскурсия определенно всем, это тот вариант который интересен не зависимо от возраста.
21 августа 2019
Изумительное место. Спасибо Славе, что отвез нас туда и все показал, подсказал,как сфотографироваться и сфотографировал нас. Дорога непростая, особенно для водителя, но поездка того стоит. Надолго запомнятся просторы и северное море.
7 августа 2019
Очень хорошая поездка. Мы посетили впечатляющее место, узнали много нового, мне понравился маршрут + Вячеслав пару раз предлагал подняться на более высокую точку по желанию, мы, конечно же, соглашались, место действительно интересное и красивое.. Старые постройки запомнились также, как и природа.
Отдельное спасибо за чай с печеньем на берегу моря :)
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Ещё 2 отзыва

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