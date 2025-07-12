Добро пожаловать на суровый, но такой живописный Кольский полуостров! Вас ждут бескрайняя тундра и прогулки по песчаным пляжам.
Вы исследуете таинственное кладбище кораблей, пройдёте по пляжу «Яйца дракона», увидите скелет кита и живописный водопад.
Вдохнёте чистейший северный воздух, погрузитесь в историю и легенды посёлка и насладитесь первозданной природой.
Описание экскурсии
По пути притормозим прямо посреди бескрайней тундры — и вы сможете сделать несколько атмосферных фото.
Затем сделаем небольшую остановку на песчаном пляже, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Заглянем на кладбище кораблей и представим, как некогда здесь кипела жизнь, а суда выходили в море.
Отправимся на знаменитый пляж с каменными драконьими яйцами — пешком или на санях за снегоходом (в зимнее время).
У Батарейского водопада, который впадает прямо в Северный Ледовитый океан, вы вдохнёте свежего воздуха и сделаете потрясающие фото.
Осмотрим скелет настоящего кита, который когда-то был выброшен на берег.
У вас обязательно будет свободное время — вы сможете самостоятельно насладиться красотой природы Кольского полуострова.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельных автомобилях или минивэнах Toyota, Kia, Hyundai или аналогичных в зависимости от размера группы
- Если вы хотите пообедать — сообщите нам, пожалуйста, заранее, чтобы мы забронировали место. Также в стоимость входит небольшой перекус с чаем
- Из-за погодных условий дорога может быть закрыта — в этом случае экскурсия будет отменена, мы вернём вам деньги
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в природный парк — 440 ₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан
- Поездка на снегоходе к водопаду — 1600 ₽ за человека
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
|10 000 ₽
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
12 июл 2025
Большое спасибо гиду Александру! Экскурсия длилась 13 часов: прекрасная Териберка запала в душу всей группе, и мы никак не могли с ней расстаться! Все это время Александр был рядом, показывал
