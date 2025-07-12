Мои заказы

Вы ещё не были в Териберке? Тогда мы вас туда отвезём

За один день открыть для себя красоту Русского Севера
Добро пожаловать на суровый, но такой живописный Кольский полуостров! Вас ждут бескрайняя тундра и прогулки по песчаным пляжам.

Вы исследуете таинственное кладбище кораблей, пройдёте по пляжу «Яйца дракона», увидите скелет кита и живописный водопад.

Вдохнёте чистейший северный воздух, погрузитесь в историю и легенды посёлка и насладитесь первозданной природой.
5
1 отзыв
Вы ещё не были в Териберке? Тогда мы вас туда отвезём© Яна
Вы ещё не были в Териберке? Тогда мы вас туда отвезём© Яна
Вы ещё не были в Териберке? Тогда мы вас туда отвезём© Яна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

По пути притормозим прямо посреди бескрайней тундры — и вы сможете сделать несколько атмосферных фото.

Затем сделаем небольшую остановку на песчаном пляже, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Заглянем на кладбище кораблей и представим, как некогда здесь кипела жизнь, а суда выходили в море.

Отправимся на знаменитый пляж с каменными драконьими яйцами — пешком или на санях за снегоходом (в зимнее время).

У Батарейского водопада, который впадает прямо в Северный Ледовитый океан, вы вдохнёте свежего воздуха и сделаете потрясающие фото.

Осмотрим скелет настоящего кита, который когда-то был выброшен на берег.

У вас обязательно будет свободное время — вы сможете самостоятельно насладиться красотой природы Кольского полуострова.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельных автомобилях или минивэнах Toyota, Kia, Hyundai или аналогичных в зависимости от размера группы
  • Если вы хотите пообедать — сообщите нам, пожалуйста, заранее, чтобы мы забронировали место. Также в стоимость входит небольшой перекус с чаем
  • Из-за погодных условий дорога может быть закрыта — в этом случае экскурсия будет отменена, мы вернём вам деньги
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в природный парк — 440 ₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан
  • Поездка на снегоходе к водопаду — 1600 ₽ за человека

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
12 июл 2025
Большое спасибо гиду Александру! Экскурсия длилась 13 часов: прекрасная Териберка запала в душу всей группе, и мы никак не могли с ней расстаться! Все это время Александр был рядом, показывал
читать дальше

неожиданные маршруты и интересные ракурсы. Александр глубоко знает историю и очень интересно рассказывает. А главное - он необыкновенно тактично поддерживал все начинания нашей супер активной группы, помогал снять лучшие фото и при этом твердо следовал плану экскурсии. Мы все получили огромное удовольствие!!!
Природа Териберка прекрасна. Считаю, ее нужно показывать школьникам, чтобы они знали, как прекрасна наша страна.

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Териберка: почувствуй дыхание Севера
На автобусе
10 часов
30 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка: почувствуй дыхание Севера
От кладбища кораблей до оленьей фермы - из Мурманска
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
3500 ₽ за человека
Териберка - врата в Арктику
На машине
На микроавтобусе
11 часов
178 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4000 ₽ за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
На машине
9 часов
34 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске