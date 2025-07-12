Добро пожаловать на суровый, но такой живописный Кольский полуостров! Вас ждут бескрайняя тундра и прогулки по песчаным пляжам. Вы исследуете таинственное кладбище кораблей, пройдёте по пляжу «Яйца дракона», увидите скелет кита и живописный водопад. Вдохнёте чистейший северный воздух, погрузитесь в историю и легенды посёлка и насладитесь первозданной природой.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

По пути притормозим прямо посреди бескрайней тундры — и вы сможете сделать несколько атмосферных фото.

Затем сделаем небольшую остановку на песчаном пляже, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Заглянем на кладбище кораблей и представим, как некогда здесь кипела жизнь, а суда выходили в море.

Отправимся на знаменитый пляж с каменными драконьими яйцами — пешком или на санях за снегоходом (в зимнее время).

У Батарейского водопада, который впадает прямо в Северный Ледовитый океан, вы вдохнёте свежего воздуха и сделаете потрясающие фото.

Осмотрим скелет настоящего кита, который когда-то был выброшен на берег.

У вас обязательно будет свободное время — вы сможете самостоятельно насладиться красотой природы Кольского полуострова.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельных автомобилях или минивэнах Toyota, Kia, Hyundai или аналогичных в зависимости от размера группы

Если вы хотите пообедать — сообщите нам, пожалуйста, заранее, чтобы мы забронировали место. Также в стоимость входит небольшой перекус с чаем

Из-за погодных условий дорога может быть закрыта — в этом случае экскурсия будет отменена, мы вернём вам деньги

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

