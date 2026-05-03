Прогуляться по набережным и подышать морским воздухом, впечатлится сооружениями морской инфраструктуры, кораблями на рейде и шикарными панорамами Мурманска через залив. Передвижение между локациями осуществляется на комфортабельном минивене c 5 индивидуальными (капитанскими) пассажирскими креслами и отдельным климат-контролем для пассажиров. При необходимости раскладывается дополнительный 4 ряд на 3 детских кресла.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Начало пути: Кольский мост через фьорд, самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом.
- Прогулка вдоль берега по саду камней в старинном урочище Колы — пос. Дровяное через залив от «Нового» Мурманска.
- Обзорная площадка с Абрам-пахты через залив от Морского вокзала и центральной части Мурманска. Поговорим о древних легендах этого места, истории поселка Абрам-Мыс, увидим сверхзвуковой истребитель-перехватчик Су-15.
- Направимся в пос. Мишуково для обзора действующего маяка 1937 года постройки напротив северной, промышленной стороны Мурманска.
- Прогуляемся по пирсу, где пришвартованы корабли океанического класса, входящие в Арктическую гидрографическую экспедицию Северного Флота, корабли-мишени и десантный катер • Поднимемся к радиолокационной станции с видом на Арктический ледокольный флот и единственный в России военный авианесущий крейсер.
- Удивимся громадными промышленными объектам вдоль огромного комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту. Проследуем до губы Белокаменка, где увидим самые большие в России сухие доки и цех, высотой выше 30-ти этажного дома (100 метров) для строительства плавучего завода «Арктик СПГ». Морские деликатесы и обмен впечатлениями • На обратном пути заедем в рыбный магазин при фабрике в небольшом поселке, в котором — самые свежие морские деликатесы, начиная от краба и всевозможных видов рыб, заканчивая супер полезной ламинарией и экстрактами морского ежа.
• Обсудим увиденное и поделимся впечатлениями на набережной старинной Колы, где вы увидите конечную точку течения Гольфстрим, прибывшего к нам аж из самой Флориды. Важная информация:Необходима удобная обувь и непродуваемая одежда. На берегу залива и обзорных площадках часто ветренно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье западной стороны Кольского залива
- Причалы и корабли
- Огромные промышленные объекты
- Панорамы Мурманска через залив
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По желанию группы обед в одном из кафе прибрежного поселка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Пять углов, либо адрес вашего проживания
Завершение: Площадь «Пять углов» в центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Необходима удобная обувь и непродуваемая одежда. На берегу залива и обзорных площадках часто ветренно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
