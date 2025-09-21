Мои заказы

За горизонт Ловозерья, или Арктика без фильтров

Треккинг по дикой тундре с видом на древние горы и священные озёра
Ловозерские тундры — одно из самых загадочных и красивых мест Кольского полуострова.

Здесь мягкая арктическая земля вдруг превращается в каменные плато, а тишина звучит громче любых слов.

Это маршрут, где человек действительно чувствует себя в другом мире: среди мха, скал и древнего ветра. И всё это — всего в паре часов от Мурманска.
4.7
3 отзыва
За горизонт Ловозерья, или Арктика без фильтров© Мария
За горизонт Ловозерья, или Арктика без фильтров© Мария
За горизонт Ловозерья, или Арктика без фильтров© Мария
Ближайшие даты:
2
дек3
дек4
дек6
дек7
дек9
дек10
дек
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Выезд из Мурманска

Мы проведём около 2–2,5 часов в поездке по живописной дороге. Финальная точка — у подножия горно-обогатительного комбината, где начнётся пешая часть путешествия.

Путь к вершине

  • Сначала дорога ведёт по тундре: под ногами — упругий северный мох, рядом — озёра
  • Прямо на тропе нам будут попадаются ягоды, которые можно есть на ходу
  • Далее рельеф меняется: появляются каменные осыпи, выступающие скалы, крутые перепады
  • Вершина встречает простором: перед вами — долины и ледниковые цирки, скрытые в сердце тундры

Протяжённость — около 10 км в обе стороны. Темп — неспешный: с остановками, фото, перекусом и временем просто постоять в тишине. На всём пути — рассказы о природе Севера:

  • как формировались Ловозерские тундры и чем они отличаются от других горных систем
  • какие растения, ягоды и лишайники умеют выживать в условиях вечной мерзлоты
  • кто живёт в этих краях: птицы, звери, следы которых легко пропустить
  • почему компас в тундре — не игрушка, а необходимость

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки
  • Участие не рекомендовано:
    — людям с проблемами суставов, спины, дыхания
    — тем, кто ожидает комфорт в духе «сели — вышли — поели — вернулись»
    — семьям с детьми младше 10 лет (маршрут может быть тяжёлым)
  • За дополнительную плату можно выбрать подъём на авто, а не пешком
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
Виктория
21 сен 2025
Огромное спасибо, было чудесно!
Владимир супер!
Анастасия
Анастасия
3 авг 2025
Отличная экскурсия. Гид Павел прекрасный рассказчик. Потрясающая природа вокруг. Хотелось бы, что бы и автобус соответствовал и был оборудование кондиционером. По +26 путь туда и обратно в раскаленном автобусе показался пыткой.
Отличная экскурсия. Гид Павел прекрасный рассказчик. Потрясающая природа вокруг. Хотелось бы, что бы и автобус соответствовалОтличная экскурсия. Гид Павел прекрасный рассказчик. Потрясающая природа вокруг. Хотелось бы, что бы и автобус соответствовалОтличная экскурсия. Гид Павел прекрасный рассказчик. Потрясающая природа вокруг. Хотелось бы, что бы и автобус соответствовал
О
Ольга
21 июл 2025
Все прошло отлично! Эмоции и впечатления на высоте. Природные красоты и активный отдых- прекрасное сочетание!

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Пешая
5 часов
232 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
1990 ₽ за человека
Треккинг по Ловозерью (из Мурманска)
На автобусе
10 часов
17 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска - пешком по Ловозерью
Путешествие по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя красоту Кольского полуострова
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
11 500 ₽ за человека
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Пешая
13 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Трехдневное приключение с опытным проводником: Сейдозеро, гора Нинчур и Ловозерские тундры. Окунитесь в мир легенд и уникальных ландшафтов
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
27 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске