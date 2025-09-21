Ловозерские тундры — одно из самых загадочных и красивых мест Кольского полуострова.
Здесь мягкая арктическая земля вдруг превращается в каменные плато, а тишина звучит громче любых слов.
Это маршрут, где человек действительно чувствует себя в другом мире: среди мха, скал и древнего ветра. И всё это — всего в паре часов от Мурманска.
Здесь мягкая арктическая земля вдруг превращается в каменные плато, а тишина звучит громче любых слов.
Это маршрут, где человек действительно чувствует себя в другом мире: среди мха, скал и древнего ветра. И всё это — всего в паре часов от Мурманска.
Описание экскурсии
Выезд из Мурманска
Мы проведём около 2–2,5 часов в поездке по живописной дороге. Финальная точка — у подножия горно-обогатительного комбината, где начнётся пешая часть путешествия.
Путь к вершине
- Сначала дорога ведёт по тундре: под ногами — упругий северный мох, рядом — озёра
- Прямо на тропе нам будут попадаются ягоды, которые можно есть на ходу
- Далее рельеф меняется: появляются каменные осыпи, выступающие скалы, крутые перепады
- Вершина встречает простором: перед вами — долины и ледниковые цирки, скрытые в сердце тундры
Протяжённость — около 10 км в обе стороны. Темп — неспешный: с остановками, фото, перекусом и временем просто постоять в тишине. На всём пути — рассказы о природе Севера:
- как формировались Ловозерские тундры и чем они отличаются от других горных систем
- какие растения, ягоды и лишайники умеют выживать в условиях вечной мерзлоты
- кто живёт в этих краях: птицы, звери, следы которых легко пропустить
- почему компас в тундре — не игрушка, а необходимость
Организационные детали
- Маршрут рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки
- Участие не рекомендовано:
— людям с проблемами суставов, спины, дыхания
— тем, кто ожидает комфорт в духе «сели — вышли — поели — вернулись»
— семьям с детьми младше 10 лет (маршрут может быть тяжёлым)
- За дополнительную плату можно выбрать подъём на авто, а не пешком
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
21 сен 2025
Огромное спасибо, было чудесно!
Владимир супер!
Владимир супер!
Анастасия
3 авг 2025
Отличная экскурсия. Гид Павел прекрасный рассказчик. Потрясающая природа вокруг. Хотелось бы, что бы и автобус соответствовал и был оборудование кондиционером. По +26 путь туда и обратно в раскаленном автобусе показался пыткой.
О
Ольга
21 июл 2025
Все прошло отлично! Эмоции и впечатления на высоте. Природные красоты и активный отдых- прекрасное сочетание!
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
1990 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска - пешком по Ловозерью
Путешествие по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя красоту Кольского полуострова
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
11 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Трехдневное приключение с опытным проводником: Сейдозеро, гора Нинчур и Ловозерские тундры. Окунитесь в мир легенд и уникальных ландшафтов
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
27 000 ₽ за человека