Ловозерские тундры — одно из самых загадочных и красивых мест Кольского полуострова. Здесь мягкая арктическая земля вдруг превращается в каменные плато, а тишина звучит громче любых слов. Это маршрут, где человек действительно чувствует себя в другом мире: среди мха, скал и древнего ветра. И всё это — всего в паре часов от Мурманска.

Описание экскурсии

Выезд из Мурманска

Мы проведём около 2–2,5 часов в поездке по живописной дороге. Финальная точка — у подножия горно-обогатительного комбината, где начнётся пешая часть путешествия.

Путь к вершине

Сначала дорога ведёт по тундре: под ногами — упругий северный мох, рядом — озёра

Прямо на тропе нам будут попадаются ягоды, которые можно есть на ходу

Далее рельеф меняется: появляются каменные осыпи, выступающие скалы, крутые перепады

Вершина встречает простором: перед вами — долины и ледниковые цирки, скрытые в сердце тундры

Протяжённость — около 10 км в обе стороны. Темп — неспешный: с остановками, фото, перекусом и временем просто постоять в тишине. На всём пути — рассказы о природе Севера:

как формировались Ловозерские тундры и чем они отличаются от других горных систем

какие растения, ягоды и лишайники умеют выживать в условиях вечной мерзлоты

кто живёт в этих краях: птицы, звери, следы которых легко пропустить

почему компас в тундре — не игрушка, а необходимость

Организационные детали