Экскурсии по пригородам Мурманска

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«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии

Виктор
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Виктор – ваш гид
«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю!» Несколько часов в пути через изумрудную тундру летом или сияющую пустыню зимой — и эти строки станут реальным переживанием.

В старом рыбацком поселке на берегу Северного Ледовитого океана я расскажу о местной жизни с древности до наших дней, помогу понять наш край и полюбить его так, как люблю я!

11500 ₽10350 за экскурсиюскидка10%

«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Что вас ожидает

Териберка. Перезагрузка
Эта экскурсия — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой. Вы проделаете путь в больше сотни километров, рассмотрите изумрудные поля тундры летом, где карликовые деревья не превышают половину человеческого роста, а синие воды озер кажутся зеркалами, и снежную пустыню зимой, когда человеческий взгляд перестаёт различать границу снежных дюн и неба. Летом, когда солнце в течении суток не опускается за горизонт, вы будете наблюдать красивейшие «закаты». А зимой, в полярную ночь, когда темнеть начинает едва лишь рассвело, сможете увидеть легендарную северную Аврору.

Поселок на краю света
Оставив позади смену привычной архитектуры советского города километрами тундры, сопками, озёрами и реками, вы прибудете в Териберку, где встретите бесконечное море и пёстрые от мхов скалы. Вместе мы исследуем старый рыболовецкий поселок. Вы осмотрите знаменитое кладбище поморских кораблей. Ощутите мощь океана на пляже Северного Ледовитого и увидите прославленные яйца динозавров, ставшие одной из достопримечательностей Териберки. А также посетите фактурный водопад и скалистые ущелья.

Антропология края
Без сухих фактов и скучных архивных данных я расскажу о первых людях Кольского полуострова и древних петроглифах. О непростой жизни поморов и новгородских переселенцев. О быте и культуре коренных жителей — саамов. Кроме того, вы узнаете, как жил советский Мурман и чем интересна повседневная жизнь современных мурманчан «здесь и сейчас».

Организационные детали

  • Я заберу вас от места проживания/остановки в Мурманске на автомобиле — седане или внедорожнике летом и внедорожнике зимой
  • Трансфер до посёлка Териберка от Мурманска и обратно — примерно 2,5-3 часа в пути в одну сторону. Пешая прогулка по берегу моря к водопаду занимает до нескольких часов
  • Питание оплачивается дополнительно — обед в местном кафе или ланч-боксы из мурманского ресторана, которые я могу для вас заказать заранее
  • С собой можно взять теплые вещи и термос с чаем/кофе
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор, мне 24 года. Я северянин уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда сразу после основания города Мурманска. Являюсь профессиональным историком и гидом. Экскурсии начал проводить ещё студентом. Моя главная страсть — природа. Чувствовать себя единым с ней — дар для человека. Приложу все силы, чтобы это ощутили и вы. Как историк я очень люблю антропологию, а потому мои рассказы крайне редко не захватывают внимания — ведь они о местах или событиях через призму человеческой жизни. Жду вас в гости на моей родине — Кольском севере!
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