Экскурсии по пригородам Мурманска

Что вас ожидает

Териберка. Перезагрузка

Эта экскурсия — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой. Вы проделаете путь в больше сотни километров, рассмотрите изумрудные поля тундры летом, где карликовые деревья не превышают половину человеческого роста, а синие воды озер кажутся зеркалами, и снежную пустыню зимой, когда человеческий взгляд перестаёт различать границу снежных дюн и неба. Летом, когда солнце в течении суток не опускается за горизонт, вы будете наблюдать красивейшие «закаты». А зимой, в полярную ночь, когда темнеть начинает едва лишь рассвело, сможете увидеть легендарную северную Аврору.

Поселок на краю света

Оставив позади смену привычной архитектуры советского города километрами тундры, сопками, озёрами и реками, вы прибудете в Териберку, где встретите бесконечное море и пёстрые от мхов скалы. Вместе мы исследуем старый рыболовецкий поселок. Вы осмотрите знаменитое кладбище поморских кораблей. Ощутите мощь океана на пляже Северного Ледовитого и увидите прославленные яйца динозавров, ставшие одной из достопримечательностей Териберки. А также посетите фактурный водопад и скалистые ущелья.

Антропология края

Без сухих фактов и скучных архивных данных я расскажу о первых людях Кольского полуострова и древних петроглифах. О непростой жизни поморов и новгородских переселенцев. О быте и культуре коренных жителей — саамов. Кроме того, вы узнаете, как жил советский Мурман и чем интересна повседневная жизнь современных мурманчан «здесь и сейчас».