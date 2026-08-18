Экскурсии по пригородам Мурманска

«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю!» Несколько часов в пути через изумрудную тундру летом или сияющую пустыню зимой — и эти

строки станут реальным переживанием. В старом рыбацком поселке на берегу Северного Ледовитого океана я расскажу о местной жизни с древности до наших дней, помогу понять наш край и полюбить его так, как люблю я!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Териберка. Перезагрузка

Эта экскурсия — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой. Вы проделаете путь в больше сотни километров, рассмотрите изумрудные поля тундры летом, где карликовые деревья не превышают половину человеческого роста, а синие воды озер кажутся зеркалами, и снежную пустыню зимой, когда человеческий взгляд перестаёт различать границу снежных дюн и неба. Летом, когда солнце в течении суток не опускается за горизонт, вы будете наблюдать красивейшие «закаты». А зимой, в полярную ночь, когда темнеть начинает едва лишь рассвело, сможете увидеть легендарную северную Аврору.

Во время пути по тундре, мы увидим одну из самых крупных ВЭС России — Кольскую ветроэлектростанцию. А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке.

Поселок на краю света

Оставив позади смену привычной архитектуры советского города километрами тундры, сопками, озёрами и реками, вы прибудете в Териберку, где встретите бесконечное море и пёстрые от мхов скалы. Вместе мы исследуем старый рыболовецкий поселок. Посетим песчаное побережье с большими качелями, направленными в океан, трон Нептуна и скелет Левиафана. Вы осмотрите знаменитое кладбище рыбацких сейнеров Териберского колхоза. Ощутите мощь океана на пляже Северного Ледовитого и увидите прославленные яйца драконов, ставшие одной из достопримечательностей Териберки. А также посетите фактурный водопад и скалистые ущелья.

Антропология и этимология края

Без сухих фактов и скучных архивных данных я расскажу о непростой жизни первых русских переселенцев, становлении, быте и культуре русских поморов; о рыбацких тонях и становищах. Вы узнаете и об «именах» Кольского севера и раскроете тайны названий «Териберка» и «Кольский полуостров» и некоторых других.

Организационные детали

Я заберу вас от места проживания в Мурманске и привезу обратно (по желанию вы можете остаться в Териберке, без обратного трансфера)

Мы посещаем две части посёлка — природный парк «Териберка» с открытым морем и каменистым пляжем и Старую Териберку с песчаным пляжем. Маршрут по парку составляет порядка 6,5 км «туда — обратно» и длится до 3 часов. Он несложный, большая часть его проходит по специальной «твёрдой» тропе, но имеется несколько небольших возвышенностей

В зимний период передвижение по территории природного парка Териберка возможно на снегоходе — при необходимости уточняйте детали у гида

Экскурсия подходит для детей от 6 лет

Дополнительные расходы