Экскурсии по пригородам Мурманска

«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю!» Несколько часов в пути через изумрудную тундру летом или сияющую пустыню зимой — и эти читать дальшеуменьшить
строки станут реальным переживанием.
В старом рыбацком поселке на берегу Северного Ледовитого океана я расскажу о местной жизни с древности до наших дней, помогу понять наш край и полюбить его так, как люблю я!
Эта экскурсия — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой. Вы проделаете путь в больше сотни километров, рассмотрите изумрудные поля тундры летом, где карликовые деревья не превышают половину человеческого роста, а синие воды озер кажутся зеркалами, и снежную пустыню зимой, когда человеческий взгляд перестаёт различать границу снежных дюн и неба. Летом, когда солнце в течении суток не опускается за горизонт, вы будете наблюдать красивейшие «закаты». А зимой, в полярную ночь, когда темнеть начинает едва лишь рассвело, сможете увидеть легендарную северную Аврору.
Во время пути по тундре, мы увидим одну из самых крупных ВЭС России — Кольскую ветроэлектростанцию. А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке.
Поселок на краю света
Оставив позади смену привычной архитектуры советского города километрами тундры, сопками, озёрами и реками, вы прибудете в Териберку, где встретите бесконечное море и пёстрые от мхов скалы. Вместе мы исследуем старый рыболовецкий поселок. Посетим песчаное побережье с большими качелями, направленными в океан, трон Нептуна и скелет Левиафана. Вы осмотрите знаменитое кладбище рыбацких сейнеров Териберского колхоза. Ощутите мощь океана на пляже Северного Ледовитого и увидите прославленные яйца драконов, ставшие одной из достопримечательностей Териберки. А также посетите фактурный водопад и скалистые ущелья.
Антропология и этимология края
Без сухих фактов и скучных архивных данных я расскажу о непростой жизни первых русских переселенцев, становлении, быте и культуре русских поморов; о рыбацких тонях и становищах. Вы узнаете и об «именах» Кольского севера и раскроете тайны названий «Териберка» и «Кольский полуостров» и некоторых других.
Организационные детали
Я заберу вас от места проживания в Мурманске и привезу обратно (по желанию вы можете остаться в Териберке, без обратного трансфера)
Мы посещаем две части посёлка — природный парк «Териберка» с открытым морем и каменистым пляжем и Старую Териберку с песчаным пляжем. Маршрут по парку составляет порядка 6,5 км «туда — обратно» и длится до 3 часов. Он несложный, большая часть его проходит по специальной «твёрдой» тропе, но имеется несколько небольших возвышенностей
В зимний период передвижение по территории природного парка Териберка возможно на снегоходе — при необходимости уточняйте детали у гида
Экскурсия подходит для детей от 6 лет
Дополнительные расходы
Аренда снегохода — 1500 ₽ с чел.
Посещение природного парка — 500 ₽ с чел.
Возможен обед в местном ресторане, оплачивается отдельно. Если вам нужна помощи в бронировании, учитывайте, пожалуйста, что бронировать столик необходимо хотя бы за 2 недели до предполагаемого посещения
Трансфер из/в аэропорт Мурманск — 1500 ₽
Морская прогулка, во время которой можно увидеть китов — 4500 ₽ с чел. (возможно добавить в программы, проходящие с апреля по ноябрь)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1666 туристов
Меня зовут Виктор, и я северянин в уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда почти сразу после основания Мурманска. Я выпускник Мурманского Арктического государственного университета и профессиональный историк, читать дальшеуменьшить
а также лицензированный гид по Мурманской области. К истории и природе своей земли я отношусь с большой любовью и трепетом — это не только сфера профессионального интереса, но и моё главное хобби! Я убеждён, что именно через историю народа и природу края можно понять суть земли. И я с удовольствием поделюсь этими сюжетами с вами. Жду вас в гости на Кольском севере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
1
3
–
2
–
1
–
Антон
Однозначно поддерживаю все положительный отзывы, написанные ниже. Это лучшая экскурсия, на которой мы были, благодаря гиду. Рассказ Виктора про Саамов, переселенцев, Поморов, про историю мурманского региона и в целом историю страны оставил не забываемые впечатления. Природа Териберки восхитительна. Комфортный автомобиль и аккуратное вождение.
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Е
Елена
Нам просто страшно повезло. С гидом, во-первых. Отличная поездка, история, рассказанная с любовью к своему краю, малой Родине, природе, людям. Во-вторых. С погодой, ветром, полярным сиянием! Знаете, вот когда кажется, читать дальшеуменьшить
что все висит на волоске, а в итоге получается лучше, чем мог себе представить? Вот это про нашу поездку. Виктор, огромная Вам благодарность за возможность прикоснуться к жизни за полярным кругом! Одна моя мечта сбылась)
+2
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М
Майя
На Севере жить! После экскурсий Виктора нас обуяла гордость за Русский Север! Историк по образованию, просветитель по призванию, с прекрасно поставленной грамотной литературной речью и отличным чувством юмора- Виктор стал читать дальшеуменьшить
для нас настоящим проводником в дух Кольского полуострова. История, культура, природа, менталитет открылись для нас во всех гранях. Настоятельно рекомендуем увидеть Териберку и Мурманск (на отдельной обзорной экскурсии) глазами Виктора. Семья из Санкт-Петербурга- Юрий, Майя и Мила.
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М
Мария
благодарим Виктора за чудесно проведенные два дня в Мурманске и Териберке. любовь к родному городу и краю чувствуется в каждом слове и не оставляет равнодушным никого. все очень четко организовано, учитывает все пожелания. обязательно рекомендуем!
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С
Сергей
Очень образованный, доброжелательный гид и интересный рассказчик. Сам тур также понравился, фотографии получились супер.
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Daria
Спасибо огромное Виктору за экскурсию. Очень терпеливо обсуждал все детали, и подстроил тур под группу. Прекрасное знание материала, очень интересно и подробно рассказывал. День у всех прошел просто отлично!
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