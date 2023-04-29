Часто гости нашего северного края активно исследуют окрестности Мурманска и забывают познакомиться с самим городом.



А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.