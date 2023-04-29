Знакомство с Мурманском в мини-группе

Увидеть визитные карточки города и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Часто гости нашего северного края активно исследуют окрестности Мурманска и забывают познакомиться с самим городом.

А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Знакомство с Мурманском в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске

За четыре насыщенных часа вы:

  • Узнаете историю первого в мире атомного ледокола Ленин
  • Впечатлитесь масштабом памятника Алеша, посвящённого защитникам Заполярья
  • Посетите мемориальный комплекс Маяк и увидите фрагмент рубки подводной лодки Курск
  • Побываете на лучших панорамных локациях и на главной площади Пять углов
  • Оцените самый большой термометр в России и погладите кота Семёна, которого знает каждый житель в городе

А ещё мы заедем в морской порт, где вы сможете попробовать свежих морских ежей и гребешков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, в группе до 5 человек
  • Транспорт включён в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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