Увидеть визитные карточки города и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии
Часто гости нашего северного края активно исследуют окрестности Мурманска и забывают познакомиться с самим городом.
А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.
А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самое-самое в Мурманске
За четыре насыщенных часа вы:
- Узнаете историю первого в мире атомного ледокола Ленин
- Впечатлитесь масштабом памятника Алеша, посвящённого защитникам Заполярья
- Посетите мемориальный комплекс Маяк и увидите фрагмент рубки подводной лодки Курск
- Побываете на лучших панорамных локациях и на главной площади Пять углов
- Оцените самый большой термометр в России и погладите кота Семёна, которого знает каждый житель в городе
А ещё мы заедем в морской порт, где вы сможете попробовать свежих морских ежей и гребешков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, в группе до 5 человек
- Транспорт включён в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 24 экскурсии для 22 туристов
Привет! Мы — команда гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
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