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Ю Юлия читать дальше уменьшить интересно, познавательно, и о серьёзном, и с чувством юмора, и даже небольшие конкурсы и загадки нам устраивал. В общем, очень разнообразно и всесторонне рассказал об этом достаточно молодом, но таком героическом городе. А какие невероятные виды!!! 😍 Мурманск - любовь! Спасибо большое, Максим! Экскурсия по Мурманску была великолепная! 4,5 часа Максим возил нас во все концы города, по мостам через Кольский залив, на все смотровые площадки, сопровождая переезды и прогулки увлекательным рассказом! Очень Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Очень понравилась экскурсия! Гид Максим рассказал много интересных фактов, автомобиль комфортабельный, было время и на фото, и на перекус. Очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Максим провел экскурсию на «отлично «! Много впечатлений осталось после экскурсии! мы в восторге 😛! Внимательный, прислушивался к просьбам туристов! Рекомендую с удовольствием!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алексей читать дальше уменьшить я сразу погрузился в историю и легенды Мурманска, узнал много нового и интересного. Своими силами столько узнать и посмотреть за раз будет трудно. Кроме замечательных историй нам удалось посмотреть на город со всех ракурсов, рекомендую! Спасибо за индивидуальный подход и содержательную экскурсию по городу Мурманску гиду Владиславу! Если вы хотите за короткий промежуток времени узнать многое о городе, то это отличный вариант. Приехав в город, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Была на обзорной экскурсии по Мурманску 19.06.24. Экскурсовод - Влад. Это была безумно интересная, познавательная экскурсия. Организация очень хорошая! Забрали по времени по адресу проживания! Влад столько всего рассказал! Легкая подача - запоминается хорошо! Один из лучших гидов, что мне встречались! Спасибо огромное! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет