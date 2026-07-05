Часто гости нашего северного края активно исследуют окрестности Мурманска и забывают познакомиться с самим городом.
А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.
А ведь в нём также много интересного, красивого и вкусного! Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек. Вы увидите все важные места столицы Заполярья, погрузитесь в её историю и современную жизнь.
Описание экскурсии
Самое-самое в Мурманске
За четыре насыщенных часа вы:
- Узнаете историю первого в мире атомного ледокола Ленин.
- Впечатлитесь масштабом памятника Алёша, посвящённого защитникам Заполярья.
- Посетите мемориальный комплекс Маяк и увидите фрагмент рубки подводной лодки Курск.
- Побываете на лучших панорамных локациях и на главной площади Пять углов.
- Оцените самый большой термометр в России и погладите кота Семёна, которого знает каждый житель в городе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате.
- Экскурсия на ледокол Ленин не входит в нашу программу.
- Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Памятник Защитникам Советского Заполярья (Алёша) находится на реставрации.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7125 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия по Мурманску была великолепная! 4,5 часа Максим возил нас во все концы города, по мостам через Кольский залив, на все смотровые площадки, сопровождая переезды и прогулки увлекательным рассказом! Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия! Гид Максим рассказал много интересных фактов, автомобиль комфортабельный, было время и на фото, и на перекус. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Максим провел экскурсию на «отлично «! Много впечатлений осталось после экскурсии! мы в восторге 😛! Внимательный, прислушивался к просьбам туристов! Рекомендую с удовольствием!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за индивидуальный подход и содержательную экскурсию по городу Мурманску гиду Владиславу! Если вы хотите за короткий промежуток времени узнать многое о городе, то это отличный вариант. Приехав в город,
Вам был полезен этот отзыв?
Была на обзорной экскурсии по Мурманску 19.06.24. Экскурсовод - Влад. Это была безумно интересная, познавательная экскурсия. Организация очень хорошая! Забрали по времени по адресу проживания! Влад столько всего рассказал! Легкая подача - запоминается хорошо! Один из лучших гидов, что мне встречались! Спасибо огромное!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасная экскурсия по городу.
Мы для знакомства с городом заказали экскурсию. Знакомить с городом должен тот, кто знает свой город и любит. Наш гид Влад показал главные и основные достопримечательности.
Учел пожелания всех в группе.
Кто говорит, что можно самостоятельно изучить и без гида - можно, но тогда вы будете лишены впечатлений.
Спасибо Владу за наше знакомство с Мурманском, хочется обязательно вернуться!
Мы для знакомства с городом заказали экскурсию. Знакомить с городом должен тот, кто знает свой город и любит. Наш гид Влад показал главные и основные достопримечательности.
Учел пожелания всех в группе.
Кто говорит, что можно самостоятельно изучить и без гида - можно, но тогда вы будете лишены впечатлений.
Спасибо Владу за наше знакомство с Мурманском, хочется обязательно вернуться!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Знакомство с Мурманском в мини-группе»
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
12 авг в 16:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 4400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - история одного города
Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
11 авг в 12:00
13 авг в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
3800 ₽ за человека