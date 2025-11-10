Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств. Все детали обсуждаются после бронирования. Учитываются все ваши предпочтения и пожелания, максимально индивидуально и комфортно именно для вас!
Программа тура по дням
1 день
Лабиринт Вавилон, Колвицкий водопад
Отправимся из Мурманска и проследуем до южной части Кольского полуострова — побережья Белого моря. По пути посетим несколько интересных мест.
Среди них — каменный лабиринт Вавилон, возраст которого исчисляется тысячелетиями. К нему доберёмся по экотропе, петляющей между сосен и берёз. Также полюбуемся Колвицким водопадом.
Ночевать останемся в этнографическом комплексе «Тоня Тетрина» или гостевом доме в Умбе. Вечером — ужин, за доплату — баня.
2 день
«Тоня Тетрина», маяк, часовня, мыс Корабль, лошади
Начнём день с осмотра экспозиции комплекса «Тоня Тетрина». Затем вдоль живописных берегов Белого моря поедем в Кашкаранцы, чтобы увидеть маяк и впечатляющие виды.
Посетим крошечную, почти игрушечную деревянную часовенку в честь Преподобного Безымянного инока Терского. Следующую остановку сделаем на мысе Корабль, где поищем аметисты. Доберёмся в Кузомень: полюбуемся песчаной пустыней и покормим диких лошадок.
Ночевать будем в Варзуге.
3 день
Музей поморского быта, святой источник, Успенская церковь
Переправимся на другой берег, чтобы сходить в Музей поморского быта и к святому источнику Равноапостольного князя Владимира.
Вернёмся в Варзугу и изучим Успенскую шатровую церковь, построенную без единого гвоздя. Затем отправимся обратно в Мурманск. По пути остановимся в Умбе, чтобы размяться. Прибудем поздним вечером.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
Повышение категории жилья
Страховка
Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Завершение: Мурманск 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Я Сергей — профессиональный гид-экскурсовод по Мурманской области, умею оказывать первую помощь. Родился и вырос в столице Заполярья, с детства влюблён в свой северный край и тогда же начал его читать дальше
изучать, поэтому неизвестных мне мест на карте региона почти нет. Я большой ценитель природы, имею большой опыт в походах и восхождениях в Хибинах, Ловозёрских тундрах, на Эльбрус, Белуху. Занимался водным туризмом, включая сплавы на катамаранах и прогулки по Баренцеву морю, люблю фридайвинг и парапланеризм. Провожу индивидуальные туры на комфортном, полноприводном автомобиле: водительский стаж более 15 лет, уверенно пользуюсь внедорожной техникой, участвовал в соревнованиях off-road и GPS-ориентировании. Я не один — со мной работает команда аттестованных гидов, местных экспертов. Мы готовы помочь вам открыть неповторимые красоты Кольского края и подарить незабываемые приятные эмоции и массу ярких впечатлений!