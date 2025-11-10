Мои заказы

Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»

Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
На ярком внедорожнике я увезу вас вдаль от серых будней и цивилизации. Мы отправимся к южной окраине Кольского — Терскому берегу вдоль кромки Белого моря.

Издревле эти земли населены поморами, и
вы увидите, как живёт этот самобытный народ: побываете в крошечных сёлах, погрузитесь в воссозданный быт, рассмотрите луковичные главы шатровых церквушек.

Насладитесь и творениями суровой арктической природы: полюбуетесь Колвицким водопадом, отыщете аметисты на мысе Корабль, покормите диких лошадок в песчаной пустыне.

Сможете выбрать, где ночевать: в привычном гостевом доме, деревянном срубе с печкой или палатке с раскладушками.

О еде беспокоиться не придётся: будем питаться в кафе или готовить сами, а в дороге перекусывать снеками и запивать горячим чаем.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств. Все детали обсуждаются после бронирования. Учитываются все ваши предпочтения и пожелания, максимально индивидуально и комфортно именно для вас!

Программа тура по дням

1 день

Лабиринт Вавилон, Колвицкий водопад

Отправимся из Мурманска и проследуем до южной части Кольского полуострова — побережья Белого моря. По пути посетим несколько интересных мест.

Среди них — каменный лабиринт Вавилон, возраст которого исчисляется тысячелетиями. К нему доберёмся по экотропе, петляющей между сосен и берёз. Также полюбуемся Колвицким водопадом.

Ночевать останемся в этнографическом комплексе «Тоня Тетрина» или гостевом доме в Умбе. Вечером — ужин, за доплату — баня.

2 день

«Тоня Тетрина», маяк, часовня, мыс Корабль, лошади

Начнём день с осмотра экспозиции комплекса «Тоня Тетрина». Затем вдоль живописных берегов Белого моря поедем в Кашкаранцы, чтобы увидеть маяк и впечатляющие виды.

Посетим крошечную, почти игрушечную деревянную часовенку в честь Преподобного Безымянного инока Терского. Следующую остановку сделаем на мысе Корабль, где поищем аметисты. Доберёмся в Кузомень: полюбуемся песчаной пустыней и покормим диких лошадок.

Ночевать будем в Варзуге.

3 день

Музей поморского быта, святой источник, Успенская церковь

Переправимся на другой берег, чтобы сходить в Музей поморского быта и к святому источнику Равноапостольного князя Владимира.

Вернёмся в Варзугу и изучим Успенскую шатровую церковь, построенную без единого гвоздя. Затем отправимся обратно в Мурманск. По пути остановимся в Умбе, чтобы размяться. Прибудем поздним вечером.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Повышение категории жилья
  • Страховка
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Завершение: Мурманск 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Я Сергей — профессиональный гид-экскурсовод по Мурманской области, умею оказывать первую помощь. Родился и вырос в столице Заполярья, с детства влюблён в свой северный край и тогда же начал его
читать дальше

изучать, поэтому неизвестных мне мест на карте региона почти нет. Я большой ценитель природы, имею большой опыт в походах и восхождениях в Хибинах, Ловозёрских тундрах, на Эльбрус, Белуху. Занимался водным туризмом, включая сплавы на катамаранах и прогулки по Баренцеву морю, люблю фридайвинг и парапланеризм. Провожу индивидуальные туры на комфортном, полноприводном автомобиле: водительский стаж более 15 лет, уверенно пользуюсь внедорожной техникой, участвовал в соревнованиях off-road и GPS-ориентировании. Я не один — со мной работает команда аттестованных гидов, местных экспертов. Мы готовы помочь вам открыть неповторимые красоты Кольского края и подарить незабываемые приятные эмоции и массу ярких впечатлений!

