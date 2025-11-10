Отправимся из Мурманска и проследуем до южной части Кольского полуострова — побережья Белого моря. По пути посетим несколько интересных мест.

Среди них — каменный лабиринт Вавилон, возраст которого исчисляется тысячелетиями. К нему доберёмся по экотропе, петляющей между сосен и берёз. Также полюбуемся Колвицким водопадом.

Ночевать останемся в этнографическом комплексе «Тоня Тетрина» или гостевом доме в Умбе. Вечером — ужин, за доплату — баня.