Этот тур — находка для гастрономических ценителей.
Вместе с нами вы побываете в лучших местах Кольского полуострова и отведаете вкуснейшие блюда из морепродуктов, морошки и других арктических лакомств.
Вы познакомитесь не только с нашей кухней, но и узнаете, как прекрасны Хибины, живописна Териберка и богат на достопримечательности Мурманск!
Вместе с нами вы побываете в лучших местах Кольского полуострова и отведаете вкуснейшие блюда из морепродуктов, морошки и других арктических лакомств.
Вы познакомитесь не только с нашей кухней, но и узнаете, как прекрасны Хибины, живописна Териберка и богат на достопримечательности Мурманск!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00
Что вас ожидает:
- Мурманск и окрестности
- Териберка
- Хибины
- Кировск
Описание тура
Вкусное знакомство с Арктикой Попробуем Арктику на вкус! В наш тур мы добавили три обеда и один ужин из северных деликатесов: оленины, морепродуктов, местных ягод. А еще в нашем туре вы не только насладитесь пейзажами Териберки, увидите величественные Хибины и узнаете историю Мурманска, но и отдохнете в загородном отеле — Arctic Home или Лапландская деревня! Сходить в баньку, погулять в тишине по лесу или устроить захватывающую поездку на снегоходах или квадроциклах — решать вам! Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Организационные детали • Тур состоится от 2 участников.
- Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию.
- В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.
- Время в программе указано ориентировочное. Оно зависит от сезона и погодных условий.
- Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях, собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
- В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно.
Каждый четверг
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманск и окрестности
- Териберка
- Хибины
- Кировск
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Проживание с завтраками в стандартных номерах отеля Arctic Home, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены возможен отель «Лапландская деревня»
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда, ужин
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты на ледокол «Ленин»
Что не входит в цену
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, примерно от 4 тыс.
- Посещение этнодеревни Олений двор - 5000 руб. /чел.
- Выезды на северное сияние - 7000 руб. /чел. за выезд
- Кулинарный мастер-класс - 6000 руб. /чел при группе от 4 человек
- Посещение бани, другие активности, которые предлагает инфраструктура отеля
- Посещение национального парка Териберка - 380 руб. /чел (гид оказывает техническую помощь при необходимости)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел.
- Айсфлоатинг - 5000 руб. /чел.
- Фридайвинг - по запросу
- Снегоходный тур по Хибинам (ориентировочно декабрь - апрель, в зависимости от снежного покрова) - 6500-8000 руб. /чел.
- Джип-тур по Хибинам (ориентировочно, июнь-октябрь) - 5000-6000 руб. /чел.
- Тур на квадрациклах по Хибинам (ориентировочно июнь-октябрь)
- - 5500-7000 руб. /чел.
- Багги-тур по Хибинам (ориентировочно июль - сентябрь) - 5500-7000 руб. /чел.
- Билеты в Снежную деревню - от 800 руб. /взрослый
- Билеты в арт-парк «Таинственный лес» - от 600 руб. /взрослый
- Полярный ботанический сад - ~500 руб. /чел.
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Личные расходы
- Снегоходная прогулка - 4500-8000 руб. /чел.
- Поездка на квадрациклах - 3000-5000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур состоится от 2 участников
- Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе
- Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию
- В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд
- Время в программе указано ориентировочное
- Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий
- В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях, собачьих упряжках и т. п. По погоде - гоняемся за северным сиянием, за доп. плату
- В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
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