Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии

Этот тур — находка для гастрономических ценителей.

Вместе с нами вы побываете в лучших местах Кольского полуострова и отведаете вкуснейшие блюда из морепродуктов, морошки и других арктических лакомств.

Вы познакомитесь не только с нашей кухней, но и узнаете, как прекрасны Хибины, живописна Териберка и богат на достопримечательности Мурманск!
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00

Что вас ожидает:

  • Мурманск и окрестности
  • Териберка
  • Хибины
  • Кировск

Описание тура

Вкусное знакомство с Арктикой Попробуем Арктику на вкус! В наш тур мы добавили три обеда и один ужин из северных деликатесов: оленины, морепродуктов, местных ягод. А еще в нашем туре вы не только насладитесь пейзажами Териберки, увидите величественные Хибины и узнаете историю Мурманска, но и отдохнете в загородном отеле — Arctic Home или Лапландская деревня! Сходить в баньку, погулять в тишине по лесу или устроить захватывающую поездку на снегоходах или квадроциклах — решать вам! Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Организационные детали • Тур состоится от 2 участников.
  • Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию.
  • В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.
  • Время в программе указано ориентировочное. Оно зависит от сезона и погодных условий.
  • Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
  • В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях, собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
  • В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно.

Каждый четверг

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мурманск и окрестности
  • Териберка
  • Хибины
  • Кировск
Что включено
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Проживание с завтраками в стандартных номерах отеля Arctic Home, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены возможен отель «Лапландская деревня»
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда, ужин
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты на ледокол «Ленин»
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу, примерно от 4 тыс.
  • Посещение этнодеревни Олений двор - 5000 руб. /чел.
  • Выезды на северное сияние - 7000 руб. /чел. за выезд
  • Кулинарный мастер-класс - 6000 руб. /чел при группе от 4 человек
  • Посещение бани, другие активности, которые предлагает инфраструктура отеля
  • Посещение национального парка Териберка - 380 руб. /чел (гид оказывает техническую помощь при необходимости)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел.
  • Айсфлоатинг - 5000 руб. /чел.
  • Фридайвинг - по запросу
  • Снегоходный тур по Хибинам (ориентировочно декабрь - апрель, в зависимости от снежного покрова) - 6500-8000 руб. /чел.
  • Джип-тур по Хибинам (ориентировочно, июнь-октябрь) - 5000-6000 руб. /чел.
  • Тур на квадрациклах по Хибинам (ориентировочно июнь-октябрь)
  • - 5500-7000 руб. /чел.
  • Багги-тур по Хибинам (ориентировочно июль - сентябрь) - 5500-7000 руб. /чел.
  • Билеты в Снежную деревню - от 800 руб. /взрослый
  • Билеты в арт-парк «Таинственный лес» - от 600 руб. /взрослый
  • Полярный ботанический сад - ~500 руб. /чел.
  • Обеды и ужины, не включенные в программу
  • Личные расходы
  • Снегоходная прогулка - 4500-8000 руб. /чел.
  • Поездка на квадрациклах - 3000-5000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур состоится от 2 участников
  • Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе
  • Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию
  • В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд
  • Время в программе указано ориентировочное
  • Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий
  • В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях, собачьих упряжках и т. п. По погоде - гоняемся за северным сиянием, за доп. плату
  • В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ГрупповыеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеГастрономическиеОбзорныеТериберкаВсе турыКольский полуостровБаренцево мореЛедокол ЛенинПопулярные местаХибины3-дневные турыПлощадь пяти углов4-дневные турыФрагмент подлодки КурскПамятник АлёшаTeriberka-novosibirskTeriberka-ekaterinburgTeriberka-kazanTeriberka-nizhniy-novgorodTeriberka-krasnoyarskTeriberka-chelyabinskTeriberka-samaraTeriberka-krasnodarTeriberka-ufaTeriberka-rostov-na-donuTeriberka-omskTeriberka-voronezhTeriberka-permTeriberka-volgograd

Похожие туры из Мурманска

За китами на Кольский
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
7 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
6 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 34 900 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
7 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
ХорошоТам