Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию.

В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.

Время в программе указано ориентировочное. Оно зависит от сезона и погодных условий.

Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях, собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно.

Вкусное знакомство с Арктикой Попробуем Арктику на вкус! В наш тур мы добавили три обеда и один ужин из северных деликатесов: оленины, морепродуктов, местных ягод. А еще в нашем туре вы не только насладитесь пейзажами Териберки, увидите величественные Хибины и узнаете историю Мурманска, но и отдохнете в загородном отеле — Arctic Home или Лапландская деревня! Сходить в баньку, погулять в тишине по лесу или устроить захватывающую поездку на снегоходах или квадроциклах — решать вам! Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Организационные детали • Тур состоится от 2 участников.