Описание тура Мурманск и Териберка — северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей. Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое. Мурманск — столица Заполярья. Мы встречаемся в удобном для Вас месте и дружно отправимся на экскурсию по городу. Экскурсия разделена на две части. Мы посетим все главные достопримечательности города: Краеведческий музей, памятник Алеше, памятник «Ждущая», рубка «Курск». Также мы посетим место основания города, «Пять углов» и Абрам-мыс. Мы сделаем остановку на обед в кафе Тундра, где вы попробуете самую настоящую Арктическую кухню, а после плотной трапезы мы отправимся в следующую часть путешествия по Мурманску. А вечером, мы отправимся в отель «Азимут», где вы отведайте вкусный ужин. Териберка Мы посетим очень интересные места: живописный водопад, впадающий в море, кладбище старых деревянных кораблей XX века, прогуляемся по каменистому берегу моря и увидим те самые «яйца дракона», а также побываем на песчаном пляже губы Лодейной, также называемой «Корабельная». Вы отведаете местную Арктическую кухню в кафе с прекрасным панорамным видом на Северный Ледовитый океан! Готовьтесь делать много фото и селфи! Северное сияние Вы только представьте: переливающиеся разные огни, сливающиеся в единый танец! Прекрасное зрелище, которое не может оставить равнодушным абсолютно никого. Будьте уверены – наши гиды проведут вас к самым лучшим обзорным точкам. Убедитесь, что ваши камеры и телефоны заряжены на сто процентов, потому что вы будете много фотографировать!

