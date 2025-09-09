Мурманск и Териберка — северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей.
Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое.
Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое.
Описание тураМурманск и Териберка — северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей. Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое. Мурманск — столица Заполярья. Мы встречаемся в удобном для Вас месте и дружно отправимся на экскурсию по городу. Экскурсия разделена на две части. Мы посетим все главные достопримечательности города: Краеведческий музей, памятник Алеше, памятник «Ждущая», рубка «Курск». Также мы посетим место основания города, «Пять углов» и Абрам-мыс. Мы сделаем остановку на обед в кафе Тундра, где вы попробуете самую настоящую Арктическую кухню, а после плотной трапезы мы отправимся в следующую часть путешествия по Мурманску. А вечером, мы отправимся в отель «Азимут», где вы отведайте вкусный ужин. Териберка Мы посетим очень интересные места: живописный водопад, впадающий в море, кладбище старых деревянных кораблей XX века, прогуляемся по каменистому берегу моря и увидим те самые «яйца дракона», а также побываем на песчаном пляже губы Лодейной, также называемой «Корабельная». Вы отведаете местную Арктическую кухню в кафе с прекрасным панорамным видом на Северный Ледовитый океан! Готовьтесь делать много фото и селфи! Северное сияние Вы только представьте: переливающиеся разные огни, сливающиеся в единый танец! Прекрасное зрелище, которое не может оставить равнодушным абсолютно никого. Будьте уверены – наши гиды проведут вас к самым лучшим обзорным точкам. Убедитесь, что ваши камеры и телефоны заряжены на сто процентов, потому что вы будете много фотографировать!
По субботам в 11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Краеведческий музей
- Памятник Алеша
- Памятник Треске
- Рубка Курск
- Экскурсия по Териберке
- Ледовитый океан
- Берег «Драконьи яйца»
- Водопад
- И многое другое
Что включено
- Сопровождение опытного гида
- Комфортабельный внедорожник
- Экскурсии по Мурманску и Териберке
- Обед в центре города - Арктическая кухня, проживание в уютном отеле
- Ужин и завтрак и обед из Морских деликатесов на второй день
- Охота на северное сияние
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Завершение: Просп. Ленина, 82, Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
Похожие туры из Мурманска
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
Сегодня в 08:00
12 сен в 08:00
16 900 ₽ за человека
Наедине с северной природой: выходные в лесу с прогулками по Териберке и Мурманску
Отдохнуть в экоотеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете выбра...
Сегодня в 14:00
12 сен в 14:00
34 900 ₽ за человека
Китовые приключения под северным сиянием. Гастротур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 59 500 ₽ за человека