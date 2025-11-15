Вы прибудете в Мурманск самостоятельно — рекомендуем прилёт до 16:00, чтобы успеть доехать до отеля и пройти заселение (с 14:00, при необходимости вещи можно оставить в камере хранения).

До начала программы сможете попробовать айс-флоатинг — купание в Кольском заливе в специальном костюме (по желанию, за доплату).

В 18:30 соберётесь в холле отеля «Меридиан», где познакомитесь с группой и отправитесь на ужин в ресторан арктической кухни. Включены горячее блюдо, десерт, напиток и чай; дополнительные заказы оплачиваются отдельно.

После ужина вы отправитесь на поиски северного сияния. Гид подберёт локацию за городом в зависимости от прогноза. Если активность будет низкой, выезд перенесётся на следующий день. Во время фотоохоты узнаете, как правильно снимать сияние, услышите истории и легенды, связанные с этим явлением. Гид сделает групповые и индивидуальные фотографии.

Вернётесь в Мурманск ближе к ночи.