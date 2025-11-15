Увидите завораживающее северное сияние вдали от городских огней, прокатитесь в оленьей упряжке и погрузитесь в атмосферу этнической деревни.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Одежда:
Осенью — непромокаемая и непродуваемая куртка с капюшоном, флисовая кофта, головной убор, термобельё, трекинговая обувь.
Зимой — тёплая куртка и штаны, зимняя обувь, шапка, варежки, шарф, запасной комплект одежды.
Документы и вещи:
Паспорт, полис ОМС, наличные, зарядные устройства, личная аптечка, средства гигиены, рюкзак для экскурсий.
Перекус:
Бутылка воды, снеки, по желанию — термос с чаем.
Программа тура по дням
Встреча и первая охота за северным сиянием
Вы прибудете в Мурманск самостоятельно — рекомендуем прилёт до 16:00, чтобы успеть доехать до отеля и пройти заселение (с 14:00, при необходимости вещи можно оставить в камере хранения).
До начала программы сможете попробовать айс-флоатинг — купание в Кольском заливе в специальном костюме (по желанию, за доплату).
В 18:30 соберётесь в холле отеля «Меридиан», где познакомитесь с группой и отправитесь на ужин в ресторан арктической кухни. Включены горячее блюдо, десерт, напиток и чай; дополнительные заказы оплачиваются отдельно.
После ужина вы отправитесь на поиски северного сияния. Гид подберёт локацию за городом в зависимости от прогноза. Если активность будет низкой, выезд перенесётся на следующий день. Во время фотоохоты узнаете, как правильно снимать сияние, услышите истории и легенды, связанные с этим явлением. Гид сделает групповые и индивидуальные фотографии.
Вернётесь в Мурманск ближе к ночи.
Этническая деревня и Хибины
Утром вы отправитесь в Кировск (время выезда — около 8:00, уточняется накануне). Дорога пройдёт через перевалы и тундру — с остановками для фото.
Сначала приедем в этническую деревню. У огня гид расскажет легенды коренных народов Севера. Примете участие в традиционных играх: метании аркана, стрельбе из лука, саамском футболе. Сможете покормить оленей и хаски, сделать фотографии, а с января по апрель — прокатиться в оленьей упряжке.
Затем пообедаете в этническом кафе. Далее прибудете в Кировск — город, окружённый Хибинами. Посетите Музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и мультимедийными экспозициями.
Программа продолжится в зависимости от сезона:
— в октябре–декабре вы заглянете в Полярно-альпийский ботанический сад, где сможете пройтись по тропикам;
— в январе–апреле вы посетите «Снежную деревню» — центр с ледяными скульптурами и снежными залами.
Вечером вернётесь в Мурманск. Если фотоохота в 1-й день не состоялась, при благоприятном прогнозе состоится выезд за сиянием.
Поездка в Териберку
Утром вы снова соберётесь у отеля и отправитесь в Териберку (ориентировочно в 8:00, время подтвердит гид). По пути пройдёте через северную тундру, сделаете остановки на панорамных точках, послушаете рассказ гида о регионе.
Первой локацией станет Кладбище кораблей — напоминание о рыбацком прошлом посёлка. Затем вы отправитесь на морскую прогулку по Баренцеву морю: понаблюдаете за птицами, скалами и, если повезёт, увидите китов и косаток. В случае отмены прогулки по погоде — возможен возврат.
После прогулки пообедаете с видом на океан. Включён салат, суп (уха или куриный), основное блюдо, гарнир, хлеб и морс. Меню может отличаться в зависимости от ресторана.
Завершите день в Териберке: пройдёте к водопаду Батарейскому и на пляж драконьих яиц. В зимний сезон до достопримечательностей доберётесь на снегоходных санях.
Вечером вернётесь в Мурманск. Ожидаемое время прибытия — около 21:00. При закрытии дороги по погоде поездка может быть перенесена или отменена — тогда вам предложат альтернативные активности.
Обзорная экскурсия по Мурманску
В завершение путешествия отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску. Время выезда сообщит гид накануне, сбор — в отеле.
Вы узнаете о происхождении названия города и увидите его главные достопримечательности. Осмотрите морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» (возможно посещение при наличии билетов). Посетите мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» с маяком, храмом и фрагментом подлодки «Курск».
Затем подниметесь на сопку Зелёный мыс к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья» — «Алёше», а после — к памятнику «Ждущая», посвящённому женщинам, ожидающим моряков.
Финальной точкой станет Мурманский краеведческий музей с экспонатами по археологии, флоре, истории и культуре Кольского края. Экскурсия завершится у отеля «Меридиан».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тариф «комфорт»
|85 100 ₽
|Тариф «комфорт+»
|117 700 ₽
|Тариф «стандарт», без проживания
|66 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях категории "комфорт" или "комфорт+" (в зависимости от выбранного тарифа)
- Завтраки, ужин в 1-й день, обеды во 2-й и 3-й дни
- Трансфер из/до Мурманска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Все экскурсии по программе:
- 2 выезда за Северным сиянием:
- Один гарантированный
- Один дополнительный (в случае неблагоприятной погоды в 1 день)
- Входные билеты:
- Этническая деревня
- Ботанический сад (октябрь-декабрь)
- «Снежная деревня» (январь-апрель)
- Природный парк Териберка
- Морская прогулка (место на катере)
- Ледокол «Ленин»
- Краеведческий музей
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты до Мурманска
- Проживание (при выборе тарифа без проживания - «стандарт»)
- Остальное питание
- Трансфер от/до аэропорта
- 1-местное размещение:
- Отели «комфорт» - 9800 ₽
- Отели «комфорт+» (ноябрь-декабрь) - 14 400 ₽
- Отели «комфорт+» (январь-апрель) - 27 200 ₽
- Дополнительные активности (айс-флоатинг)