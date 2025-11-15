Мои заказы

Северное чудо: на Кольский полуостров за сиянием, китами и полярными видами

Побывать в Териберке, заглянуть в этническую деревню и полюбоваться Хибинами
Вы отправитесь в захватывающее путешествие по Кольскому полуострову, где нас встретит арктическая природа.

Увидите завораживающее северное сияние вдали от городских огней, прокатитесь в оленьей упряжке и погрузитесь в атмосферу этнической деревни.
читать дальше

Познакомитесь с суровой красотой Хибин и исследуете их минералогическое богатство.

Пройдёте по заснеженной тундре к берегу Баренцева моря и отправитесь на морскую прогулку в поисках китов и косаток. Прогуляетесь по Кладбищу кораблей и увидите пляж с драконьими яйцами. В Мурманске подниметесь к памятнику «Алёша» и осмотрите атомный ледокол «Ленин».

Северное чудо: на Кольский полуостров за сиянием, китами и полярными видами
Северное чудо: на Кольский полуостров за сиянием, китами и полярными видами
Северное чудо: на Кольский полуостров за сиянием, китами и полярными видами

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Одежда:
Осенью — непромокаемая и непродуваемая куртка с капюшоном, флисовая кофта, головной убор, термобельё, трекинговая обувь.
Зимой — тёплая куртка и штаны, зимняя обувь, шапка, варежки, шарф, запасной комплект одежды.

Документы и вещи:
Паспорт, полис ОМС, наличные, зарядные устройства, личная аптечка, средства гигиены, рюкзак для экскурсий.

Перекус:
Бутылка воды, снеки, по желанию — термос с чаем.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и первая охота за северным сиянием

Вы прибудете в Мурманск самостоятельно — рекомендуем прилёт до 16:00, чтобы успеть доехать до отеля и пройти заселение (с 14:00, при необходимости вещи можно оставить в камере хранения).

До начала программы сможете попробовать айс-флоатинг — купание в Кольском заливе в специальном костюме (по желанию, за доплату).

В 18:30 соберётесь в холле отеля «Меридиан», где познакомитесь с группой и отправитесь на ужин в ресторан арктической кухни. Включены горячее блюдо, десерт, напиток и чай; дополнительные заказы оплачиваются отдельно.

После ужина вы отправитесь на поиски северного сияния. Гид подберёт локацию за городом в зависимости от прогноза. Если активность будет низкой, выезд перенесётся на следующий день. Во время фотоохоты узнаете, как правильно снимать сияние, услышите истории и легенды, связанные с этим явлением. Гид сделает групповые и индивидуальные фотографии.

Вернётесь в Мурманск ближе к ночи.

Встреча и первая охота за северным сияниемВстреча и первая охота за северным сияниемВстреча и первая охота за северным сиянием
2 день

Этническая деревня и Хибины

Утром вы отправитесь в Кировск (время выезда — около 8:00, уточняется накануне). Дорога пройдёт через перевалы и тундру — с остановками для фото.

Сначала приедем в этническую деревню. У огня гид расскажет легенды коренных народов Севера. Примете участие в традиционных играх: метании аркана, стрельбе из лука, саамском футболе. Сможете покормить оленей и хаски, сделать фотографии, а с января по апрель — прокатиться в оленьей упряжке.

Затем пообедаете в этническом кафе. Далее прибудете в Кировск — город, окружённый Хибинами. Посетите Музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и мультимедийными экспозициями.

Программа продолжится в зависимости от сезона:
— в октябре–декабре вы заглянете в Полярно-альпийский ботанический сад, где сможете пройтись по тропикам;
— в январе–апреле вы посетите «Снежную деревню» — центр с ледяными скульптурами и снежными залами.

Вечером вернётесь в Мурманск. Если фотоохота в 1-й день не состоялась, при благоприятном прогнозе состоится выезд за сиянием.

Этническая деревня и ХибиныЭтническая деревня и ХибиныЭтническая деревня и Хибины
3 день

Поездка в Териберку

Утром вы снова соберётесь у отеля и отправитесь в Териберку (ориентировочно в 8:00, время подтвердит гид). По пути пройдёте через северную тундру, сделаете остановки на панорамных точках, послушаете рассказ гида о регионе.

Первой локацией станет Кладбище кораблей — напоминание о рыбацком прошлом посёлка. Затем вы отправитесь на морскую прогулку по Баренцеву морю: понаблюдаете за птицами, скалами и, если повезёт, увидите китов и косаток. В случае отмены прогулки по погоде — возможен возврат.

После прогулки пообедаете с видом на океан. Включён салат, суп (уха или куриный), основное блюдо, гарнир, хлеб и морс. Меню может отличаться в зависимости от ресторана.

Завершите день в Териберке: пройдёте к водопаду Батарейскому и на пляж драконьих яиц. В зимний сезон до достопримечательностей доберётесь на снегоходных санях.

Вечером вернётесь в Мурманск. Ожидаемое время прибытия — около 21:00. При закрытии дороги по погоде поездка может быть перенесена или отменена — тогда вам предложат альтернативные активности.

Поездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в Териберку
4 день

Обзорная экскурсия по Мурманску

В завершение путешествия отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску. Время выезда сообщит гид накануне, сбор — в отеле.

Вы узнаете о происхождении названия города и увидите его главные достопримечательности. Осмотрите морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» (возможно посещение при наличии билетов). Посетите мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» с маяком, храмом и фрагментом подлодки «Курск».

Затем подниметесь на сопку Зелёный мыс к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья» — «Алёше», а после — к памятнику «Ждущая», посвящённому женщинам, ожидающим моряков.

Финальной точкой станет Мурманский краеведческий музей с экспонатами по археологии, флоре, истории и культуре Кольского края. Экскурсия завершится у отеля «Меридиан».

Обзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по Мурманску

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тариф «комфорт»85 100 ₽
Тариф «комфорт+»117 700 ₽
Тариф «стандарт», без проживания66 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях категории "комфорт" или "комфорт+" (в зависимости от выбранного тарифа)
  • Завтраки, ужин в 1-й день, обеды во 2-й и 3-й дни
  • Трансфер из/до Мурманска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Все экскурсии по программе:
  • 2 выезда за Северным сиянием:
  • Один гарантированный
  • Один дополнительный (в случае неблагоприятной погоды в 1 день)
  • Входные билеты:
  • Этническая деревня
  • Ботанический сад (октябрь-декабрь)
  • «Снежная деревня» (январь-апрель)
  • Природный парк Териберка
  • Морская прогулка (место на катере)
  • Ледокол «Ленин»
  • Краеведческий музей
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Мурманска
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания - «стандарт»)
  • Остальное питание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • 1-местное размещение:
  • Отели «комфорт» - 9800 ₽
  • Отели «комфорт+» (ноябрь-декабрь) - 14 400 ₽
  • Отели «комфорт+» (январь-апрель) - 27 200 ₽
  • Дополнительные активности (айс-флоатинг)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», пл. Пять Углов, ул. Воровского, 5/23, 18:30
Завершение: Мурманск, отель «Меридиан», пл. Пять Углов, ул. Воровского, 5/23, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

В поисках северного сияния на Кольском полуострове
На автобусе
3 дня
3 отзыва
В поисках северного сияния на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
12 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 88 000 ₽ за человека
Приключенческий Кольский: Териберка, киты, сияние, Хибины
На автобусе
2 дня
Приключенческий Кольский: Териберка, киты, сияние, Хибины
Начало: Ул. Воровского, 5/23 вход отель Меридиан
22 ноя в 07:00
13 дек в 07:00
30 500 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
На машине
На снегоходах
4 дня
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
27 ноя в 18:00
4 дек в 18:00
47 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска