Встретимся в Мурманске, пересядем в микроавтобус и помчимся до КП «Титовка». Там вас будут ждать снегоходы. Перед поездкой вы пройдёте инструктаж и облачитесь в экипировку. Затем понесёмся по заснеженной тундре через перевал к Баренцеву морю. По пути полюбуемся невероятными пейзажами.

По прибытии заселимся в коттедж с панорамным видом на побережье. Пообедаем кулинарными шедеврами арктической кухни от нашего шеф-повара. Подкрепившись и отдохнув после дороги, вы сможете попариться в баньке с купелью на открытой веранде.

Вечером соберёмся за ужином и вновь насладимся местными деликатесами. А ночью у вас будет возможность увидеть северное сияние во всей красе!