Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня

Побывать на краю Земли, полюбоваться северным сиянием и загадать желание на Аллее идолов
Отправляемся наслаждаться окрестностями Северного Ледовитого океана и вкушать прелести катания на снегоходах! Посетим полуостров Рыбачий и осмотрим мыс Немецкий, погуляем по Териберке и Мурманску, а ещё заглянем в гости к коренному народу этого края — саамам. Желающие смогут пообщаться покормить оленей и посетить хаски-парк. Полакомимся морскими деликатесами и кулинарными шедеврами арктической кухни.
Ближайшие даты:
30
дек21
фев6
мар13
апр4
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Программа тура по дням

1 день

Чемодан - вокзал - Баренцево море

Встретимся в Мурманске, пересядем в микроавтобус и помчимся до КП «Титовка». Там вас будут ждать снегоходы. Перед поездкой вы пройдёте инструктаж и облачитесь в экипировку. Затем понесёмся по заснеженной тундре через перевал к Баренцеву морю. По пути полюбуемся невероятными пейзажами.

По прибытии заселимся в коттедж с панорамным видом на побережье. Пообедаем кулинарными шедеврами арктической кухни от нашего шеф-повара. Подкрепившись и отдохнув после дороги, вы сможете попариться в баньке с купелью на открытой веранде.

Вечером соберёмся за ужином и вновь насладимся местными деликатесами. А ночью у вас будет возможность увидеть северное сияние во всей красе!

Чемодан - вокзал - Баренцево море
2 день

Полуостров Рыбачий

В этот день окажемся на краю Земли! Преодолеем 140 км на снегоходах, чтобы добраться до полуострова Рыбачий. Это самое тёплое место Мурманской области и всего российского севера. Здесь по-настоящему можно отдохнуть от цивилизации: Интернет-детокс вам обеспечен!

Посетим мыс Немецкий с причудливыми чёрными утёсами. Такие столбообразные скалы поморы и называли кекурами. Пообедаем блюдами северной кухни с видом на океан, а к вечеру вернёмся в коттедж на ужин.

Полуостров Рыбачий
3 день

Переезд в Териберку

Сегодня отправляемся в, пожалуй, самое известное местечко Кольского полуострова — в Териберку. На снегоходах доберёмся до КП «Титовка», а оттуда уже доедем до цели маршрута. По прибытии заселимся в отель с видом на море. Вторую половину дня вы сможете посвятить отдыху после переезда.

Переезд в Териберку
4 день

Удивительная Териберка

После завтрака пойдём гулять по чудесной и уютной Териберке. Во время экскурсии вы узнаете историю этого поселения, понаблюдаете за местным бытом, полюбуетесь Баренцевым морем и водопадом, впадающим в Северный Ледовитый океан, а ещё построите башенку из камней на удачу.

После прогулки вернёмся в отель.

Удивительная Териберка
5 день

Достопримечательности Мурманска

Сегодня едем в Мурманск. По прибытии заселимся в отель, а затем пойдём знакомиться с городом. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».

Достопримечательности Мурманска
6 день

В гости к саамам

Сегодня побываем в Саамской деревне. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах.

Затем заглянем в Хаски парк, где пообщаемся с хвостатыми друзьями. Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.

В гости к саамам
7 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт или до ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет278 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обед и ужин в 1-ый день, трёхразовое питание во 2-ой день и завтраки с 3-го по 7-ой дни
  • Трансфер из/до аэропорта или от/до ж. - д. вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги инструктора и гида
  • Экскурсия в Териберке
  • Баня (1 день)
  • Экипировка для катания на снегоходе
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Мурманска и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты в саамскую деревню и Хаски парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска, 08:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

