Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
Чемодан - вокзал - Баренцево море
Встретимся в Мурманске, пересядем в микроавтобус и помчимся до КП «Титовка». Там вас будут ждать снегоходы. Перед поездкой вы пройдёте инструктаж и облачитесь в экипировку. Затем понесёмся по заснеженной тундре через перевал к Баренцеву морю. По пути полюбуемся невероятными пейзажами.
По прибытии заселимся в коттедж с панорамным видом на побережье. Пообедаем кулинарными шедеврами арктической кухни от нашего шеф-повара. Подкрепившись и отдохнув после дороги, вы сможете попариться в баньке с купелью на открытой веранде.
Вечером соберёмся за ужином и вновь насладимся местными деликатесами. А ночью у вас будет возможность увидеть северное сияние во всей красе!
Полуостров Рыбачий
В этот день окажемся на краю Земли! Преодолеем 140 км на снегоходах, чтобы добраться до полуострова Рыбачий. Это самое тёплое место Мурманской области и всего российского севера. Здесь по-настоящему можно отдохнуть от цивилизации: Интернет-детокс вам обеспечен!
Посетим мыс Немецкий с причудливыми чёрными утёсами. Такие столбообразные скалы поморы и называли кекурами. Пообедаем блюдами северной кухни с видом на океан, а к вечеру вернёмся в коттедж на ужин.
Переезд в Териберку
Сегодня отправляемся в, пожалуй, самое известное местечко Кольского полуострова — в Териберку. На снегоходах доберёмся до КП «Титовка», а оттуда уже доедем до цели маршрута. По прибытии заселимся в отель с видом на море. Вторую половину дня вы сможете посвятить отдыху после переезда.
Удивительная Териберка
После завтрака пойдём гулять по чудесной и уютной Териберке. Во время экскурсии вы узнаете историю этого поселения, понаблюдаете за местным бытом, полюбуетесь Баренцевым морем и водопадом, впадающим в Северный Ледовитый океан, а ещё построите башенку из камней на удачу.
После прогулки вернёмся в отель.
Достопримечательности Мурманска
Сегодня едем в Мурманск. По прибытии заселимся в отель, а затем пойдём знакомиться с городом. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».
В гости к саамам
Сегодня побываем в Саамской деревне. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах.
Затем заглянем в Хаски парк, где пообщаемся с хвостатыми друзьями. Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт или до ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|278 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обед и ужин в 1-ый день, трёхразовое питание во 2-ой день и завтраки с 3-го по 7-ой дни
- Трансфер из/до аэропорта или от/до ж. - д. вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги инструктора и гида
- Экскурсия в Териберке
- Баня (1 день)
- Экипировка для катания на снегоходе
- Дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Мурманска и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты в саамскую деревню и Хаски парк