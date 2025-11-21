Мои заказы

От Мурманска до Териберки: путешествие к Баренцеву морю

Прокатиться на снегоходе, загадать желание на аллее идолов и побывать на краю света
Север — не царство бесконечного льда и снега, где можно различить лишь 50 оттенков белого.

Отправляемся в Арктику за обрывистыми берегами, шёпотом морских волн, тишиной Териберки и каменными пляжами.

Вы посмотрите на
хаски, лисиц, оленей и песцов, прикоснётесь к саамской культуре, побываете в традиционном чуме (жилище лесных ненцев), узнаете историю и обычаи древнего народа. Вас ждут прогулка к водопаду, фотосессия в традиционном костюме и катание в собачьей упряжке.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: паспорт, деньги, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, хоба (сидушка на резинке для сидения на камнях или снегу), термобельё, тёплые кофта и штаны, носки (несколько пар тёплых и тонких), водолазка, шапка, шарф, утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик, варежки и флисовые перчатки, футболки, маленький рюкзак для радиальных выходов, индивидуальная аптечка.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Арктику

Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале в Мурманске. После заселения в отель познакомимся и отдохнём.

2 день

Этническая деревня и катание на снегоходе

Сегодня отправимся в гости к народу севера — в саамскую деревню. Вы узнаете о верованиях, приметах и обрядах саамов, побываете в чуме и загадаете желание на аллее идолов. Мы увидим представителей местной фауны: хаски, лис, песцов и енотов, а оленей вы сможете покормить с руки.

Прокатимся на банане за снегоходом, сфотографируемся в национальных саамских костюмах и поедем дальше. Следующая точка маршрута — Териберка на берегу Баренцева моря. Вечером заселимся в отель.

3 день

Прогулка по Териберке

После завтрака прогуляемся по атмосферному селению на краю света, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». Вы узнаете историю маленькой рыбацкой деревушки, ставшей известной на весь мир своей суровой северной красотой, и познакомитесь с бытом её немногочисленных жителей. Побываем на пляже с необычными круглыми валунами, которые называют «яйцами драконов», и попробуем построить пирамиду из камней — согласно поверьям, это принесёт удачу. Вы увидите заледеневший водопад, струи которого летом сбегают по розовым гранитным скалам и устремляются в Баренцево море.

Вечером вернёмся в отель.

4 день

Снежное сафари и знакомство с хаски

Добавим в путешествие щепотку экстрима и устроим сафари на снегоходах. Вы промчитесь по окрестностям, полюбуетесь скалами и крутыми обрывами. Затем посетим хаски-парк, где пообнимаемся с его обитателями, узнаем историю породы и покатаемся в собачьих упряжках.

Вечером переедем в Мурманск и заселимся в отель.

5 день

Экскурсия по Мурманску

Сегодня гуляем по столице Арктики. Вы увидите возвышающийся над окрестностями мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», которого в народе называют Алёшей, узнаете историю Мурманска и пройдётесь по местам военной славы. Побываем у обелиска с координатами города и подойдём к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой.

Вечером вернёмся в отель.

6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Мурманска.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет97 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Катание в собачьих упряжках
  • Снегоходное сафари (2 человека на снегоходе, 1 час)
  • Услуги гида
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Трансферы вне программы
  • Билеты до Мурманска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск. Встретим вас в аэропорту или на ж. - д. вокзале
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Тур входит в следующие категории Мурманска

