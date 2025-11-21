Отправляемся в Арктику за обрывистыми берегами, шёпотом морских волн, тишиной Териберки и каменными пляжами.
Вы посмотрите на
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: паспорт, деньги, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, хоба (сидушка на резинке для сидения на камнях или снегу), термобельё, тёплые кофта и штаны, носки (несколько пар тёплых и тонких), водолазка, шапка, шарф, утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик, варежки и флисовые перчатки, футболки, маленький рюкзак для радиальных выходов, индивидуальная аптечка.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Арктику
Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале в Мурманске. После заселения в отель познакомимся и отдохнём.
Этническая деревня и катание на снегоходе
Сегодня отправимся в гости к народу севера — в саамскую деревню. Вы узнаете о верованиях, приметах и обрядах саамов, побываете в чуме и загадаете желание на аллее идолов. Мы увидим представителей местной фауны: хаски, лис, песцов и енотов, а оленей вы сможете покормить с руки.
Прокатимся на банане за снегоходом, сфотографируемся в национальных саамских костюмах и поедем дальше. Следующая точка маршрута — Териберка на берегу Баренцева моря. Вечером заселимся в отель.
Прогулка по Териберке
После завтрака прогуляемся по атмосферному селению на краю света, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». Вы узнаете историю маленькой рыбацкой деревушки, ставшей известной на весь мир своей суровой северной красотой, и познакомитесь с бытом её немногочисленных жителей. Побываем на пляже с необычными круглыми валунами, которые называют «яйцами драконов», и попробуем построить пирамиду из камней — согласно поверьям, это принесёт удачу. Вы увидите заледеневший водопад, струи которого летом сбегают по розовым гранитным скалам и устремляются в Баренцево море.
Вечером вернёмся в отель.
Снежное сафари и знакомство с хаски
Добавим в путешествие щепотку экстрима и устроим сафари на снегоходах. Вы промчитесь по окрестностям, полюбуетесь скалами и крутыми обрывами. Затем посетим хаски-парк, где пообнимаемся с его обитателями, узнаем историю породы и покатаемся в собачьих упряжках.
Вечером переедем в Мурманск и заселимся в отель.
Экскурсия по Мурманску
Сегодня гуляем по столице Арктики. Вы увидите возвышающийся над окрестностями мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», которого в народе называют Алёшей, узнаете историю Мурманска и пройдётесь по местам военной славы. Побываем у обелиска с координатами города и подойдём к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой.
Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал Мурманска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|97 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Катание в собачьих упряжках
- Снегоходное сафари (2 человека на снегоходе, 1 час)
- Услуги гида
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Трансферы вне программы
- Билеты до Мурманска и обратно