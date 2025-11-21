Сегодня отправимся в гости к народу севера — в саамскую деревню. Вы узнаете о верованиях, приметах и обрядах саамов, побываете в чуме и загадаете желание на аллее идолов. Мы увидим представителей местной фауны: хаски, лис, песцов и енотов, а оленей вы сможете покормить с руки.

Прокатимся на банане за снегоходом, сфотографируемся в национальных саамских костюмах и поедем дальше. Следующая точка маршрута — Териберка на берегу Баренцева моря. Вечером заселимся в отель.