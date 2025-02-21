7 дней
Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня
Побывать на краю Земли, полюбоваться северным сиянием и загадать желание на Аллее идолов
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска, 08:00
21 фев в 08:00
3 мар в 08:00
278 600₽ за человека
6 дней
От Мурманска до Териберки: путешествие к Баренцеву морю
Прокатиться на снегоходе, загадать желание на аллее идолов и побывать на краю света
Начало: Мурманск. Встретим вас в аэропорту или на ж. - д. ...
21 фев в 14:00
4 мар в 14:00
97 400₽ за человека
5 дней
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Погулять по Мурманску, побывать в этнодеревне, полюбоваться океаном и прокатиться по склонам
Начало: Мурманск, 12:30 в аэропорту и в 13:30 на ж/д вокза...
16 фев в 12:30
30 мар в 12:30
99 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От ж/д вокзала»
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Туры в Мурманске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Мурманска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 97400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель