Туры от Ж/Д вокзала Мурманска

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Мурманске, цены от 97 400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня
7 дней
Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня
Побывать на краю Земли, полюбоваться северным сиянием и загадать желание на Аллее идолов
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска, 08:00
21 фев в 08:00
3 мар в 08:00
278 600 за человека
От Мурманска до Териберки: путешествие к Баренцеву морю
На машине
На снегоходах
6 дней
От Мурманска до Териберки: путешествие к Баренцеву морю
Прокатиться на снегоходе, загадать желание на аллее идолов и побывать на краю света
Начало: Мурманск. Встретим вас в аэропорту или на ж. - д. ...
21 фев в 14:00
4 мар в 14:00
97 400 за человека
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
На машине
На снегоходах
5 дней
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Погулять по Мурманску, побывать в этнодеревне, полюбоваться океаном и прокатиться по склонам
Начало: Мурманск, 12:30 в аэропорту и в 13:30 на ж/д вокза...
16 фев в 12:30
30 мар в 12:30
99 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня
  2. От Мурманска до Териберки: путешествие к Баренцеву морю
  3. Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Полуостров Средний
  7. Долина Славы
  8. Площадь пяти углов
  9. Снежная деревня
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 97 400 до 278 600.
Туры в Мурманске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Мурманска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 97400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель