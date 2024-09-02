На 9 мая – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Мурманске, цены от 42 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
На машине
1 отзыв
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
1 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
59 900 за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
На машине
3 дня
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
42 900 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
На машине
На снегоходах
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
14 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
54 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2024
    Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
    Отличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневное напоминание о программе следующего дня. С удовольствием вернёмся ещё раз❤️
    Отличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневноеОтличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневное

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
  2. 3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
  3. Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Площадь пяти углов
  7. Полуостров Средний
  8. Снежная деревня
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 42 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год на 9 мая, 1 ⭐ отзыв, цены от 42900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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