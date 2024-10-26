4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
23 900₽ за человека
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
40 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В апреле»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 54 900.
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «В апреле», цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь