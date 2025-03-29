Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
29 мар в 13:00
2 апр в 13:00
79 900 ₽ за человека
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать ...
3 апр в 14:00
10 апр в 14:00
49 900 ₽ за человека
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом лесу
Остановиться в коттедже или куполе, съездить в Териберку или Хибины и погрузиться в культуру саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, до 11:00
23 мая в 11:00
24 мая в 11:00
71 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Музей «Апатит»»
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