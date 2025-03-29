Музей «Апатит» – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Музей «Апатит»» в Мурманске, цены от 49 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Джиппинг
На машине
На снегоходах
На катере
На микроавтобусе
5 дней
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
29 мар в 13:00
2 апр в 13:00
79 900 ₽ за человека
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
На машине
4 дня
Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать ...
3 апр в 14:00
10 апр в 14:00
49 900 ₽ за человека
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом лесу
На машине
На квадроциклах
3 дня
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом лесу
Остановиться в коттедже или куполе, съездить в Териберку или Хибины и погрузиться в культуру саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, до 11:00
23 мая в 11:00
24 мая в 11:00
71 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Музей «Апатит»»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
  2. Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским
  3. Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом лесу
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Пляж драконьих яиц
  7. Сейдозеро
  8. Набережная
  9. Снежная деревня
  10. Таинственный Лес
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Музей «Апатит»" можно забронировать 3 тура от 49 900 до 79 900.
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