Пляж «Яйца драконов» – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Пляж «Яйца драконов»» в Мурманске, цены от 33 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Хибины. Киты. Мурманск
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Хибины. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске или с точки...
«Прогуляетесь по Териберке, увидите кладбище кораблей, каменный пляж яйца дракона, Батарейский водопад, выйдете в море в поисках китов»
Расписание: Тур с пятницы по воскресенье.
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
33 300 ₽37 000 ₽ за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
На машине
3 дня
2 отзыва
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«По приезде прогуляемся по песчаному побережью, потрогаем круглые ровные камни на пляже «Яйца дракона», дойдём до живописного водопада»
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
34 900 ₽ за человека
Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)
На машине
На снегоходах
5 дней
Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)
Прокатиться на оленьей упряжке, посетить пляж «Яйца дракона», отправиться на поиски китов
Начало: Мурманск, ж/д вокзал или аэропорт, 9:00. Возможно ...
«Прогуляемся по каменному пляжу «Яйца дракона», заглянем в пещеры и на смотровую площадку с видом на бескрайние воды Ледовитого океана»
3 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
85 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пляж «Яйца драконов»»

