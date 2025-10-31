-
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Хибины. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске или с точки...
«Прогуляетесь по Териберке, увидите кладбище кораблей, каменный пляж яйца дракона, Батарейский водопад, выйдете в море в поисках китов»
Расписание: Тур с пятницы по воскресенье.
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
33 300 ₽
37 000 ₽ за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«По приезде прогуляемся по песчаному побережью, потрогаем круглые ровные камни на пляже «Яйца дракона», дойдём до живописного водопада»
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
34 900 ₽ за человека
Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)
Прокатиться на оленьей упряжке, посетить пляж «Яйца дракона», отправиться на поиски китов
Начало: Мурманск, ж/д вокзал или аэропорт, 9:00. Возможно ...
«Прогуляемся по каменному пляжу «Яйца дракона», заглянем в пещеры и на смотровую площадку с видом на бескрайние воды Ледовитого океана»
3 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
85 000 ₽ за человека
