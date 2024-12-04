Туры в Кировск из Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Кировск» в Мурманске, цены от 56 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
На машине
На снегоходах
5 дней
Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
Отведать местные деликатесы, поймать северное сияние и отдохнуть в молодильном чане
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
4 дек в 13:00
11 дек в 13:00
95 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
На машине
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
56 900 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
На машине
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
61 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кировск»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
  2. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
  3. Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Кировск" можно забронировать 3 тура от 56 900 до 95 000.
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