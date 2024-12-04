5 дней
Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
Отведать местные деликатесы, поймать северное сияние и отдохнуть в молодильном чане
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
4 дек в 13:00
11 дек в 13:00
95 000₽ за человека
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
56 900₽ за человека
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
61 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кировск»
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