Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Е Екатерина читать дальше уменьшить запланированные места оставив на память себе не только самое лучшее впечатление от экскурсии и города,но много красивых фотографий!!!! Спасибо огромное нашему экскурсоводу, который подарил много интересных и лучших воспоминаний о городе, куда хочется приехать ещё!!! Всем советуем!!!! Экскурсию посетили всей большой семьей, экскурсия началась вовремя, сразу стало понятно что человек знает и любит свое дело и свой родной город, узнали очень много интересного, и нового, посетили все Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кристина Благодарим за экскурсию Владимира! Он историк по профессии,у него большой объем знаний истории своего края и не только. Очень много интересного рассказал про монастыри,храмы и иконы,находящиеся в них. Его программа интересная,завлекает. Рекомендуем👍Да,калачи вкуснейшие,а квас,который порекомендовал Владимир,наверное я пила впервые такой вкусный! 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Владимир - удивительный человек, краевед, настоящий кладезь знаний об истории, святынях и традициях края. Мы никогда не думали, что можем подержать в своих руках древние артефакты. Владимир прекрасный рассказчик, учитывающий разные интересы участников нашей группы. Мы с удовольствием вернемся в Муром снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юрий Отличный экскурсовод. Знает о своем городе почти всё и даже больше).

Рекомендую,не пожалеете. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Мы приехали из Липецка. Экскурсия с Владимиром "Муром в трёх тысячилетиях" была интересной, познавательной. Побывали в монастырях, в старом купеческом центре, на берегу Оки. Владимир рассказал и о древних раскопках, и о возникновении и роли монастырей в истории, и об интересных людях города, например Зворыкине И. Д. Спасибо. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет