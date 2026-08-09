За время экскурсии вы узнаете о пути Мурома от язычества к православию, послушаете рассказы о людях, принесших славу стране, но забытых потомками.
Мы посетим три монастыря, родники, смотровую площадку, набережную, Карачарово, площади и увидим памятники Мурома.
Мы посетим три монастыря, родники, смотровую площадку, набережную, Карачарово, площади и увидим памятники Мурома.
Описание экскурсии
Муром в трёх тысячелетиях:
- от неолита до богатырей и святых.
- Эта экскурсия — путешествие сквозь время, от самых истоков до наших дней. Мы пройдём путь Мурома длиной в три тысячи лет: от эпохи неолита и язычества к становлению православной святыни России. Вы не просто увидите монастыри и памятники, а прикоснётесь к живой истории, подержав в руках находки из кремния возрастом 8 тысяч лет, и узнаете о судьбах людей, чьи имена создали славу стране, но оказались незаслуженно забыты.
- Древние камни, святые обители и купеческая слава.
- Начнём наше погружение с артефактов, хранящих память о первых жителях этих мест. Далее путь лежит к древнейшим святыням: мы посетим Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XI веке, и более поздние, но не менее значимые Благовещенский и Троицкий монастыри. Вы увидите Николо-Набережный храм на берегу Оки, а также источник и купель, почитаемые паломниками. Прогуливаясь по улице Московской, вы полюбуетесь нарядными купеческими особняками XIX века — свидетелями экономического расцвета города.
- Окские просторы, богатырская сила и память.
- Мы поднимемся на смотровую площадку в Окском парке, чтобы с высоты оценить мощь и красоту реки Оки, вечной спутницы города. Здесь же вас встретит былинный исполин — памятник Илье Муромцу. Вы побываете в историческом районе Карачарово, связанном с именем богатыря, и на площади Победы. Увидите памятник святым Петру и Февронии. Завершится экскурсия посещением уютных калачной и сувенирной лавок, где можно будет увезти с собой вкус и память о древнем Муроме.
Ежедневно в 10:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка в Окском парке
- Набережная реки Оки
- Спасо-Преображенский монастырь (XI в.)
- Благовещенский монастырь (XVI в.)
- Троицкий монастырь (XVII в.) и памятник Петру и Февронии
- Николо-Набережная церковь
- Святой источник и купель
- Улица Московская (купеческие особняки)
- Памятник Илье Муромцу
- Район Карачарово
- Площадь Победы
- Калачная и сувенирная лавки
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты на мастер-класс - от 300 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Крестьянина, 3А
Завершение: Улица Лакина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсию посетили всей большой семьей, экскурсия началась вовремя, сразу стало понятно что человек знает и любит свое дело и свой родной город, узнали очень много интересного, и нового, посетили все
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К
Благодарим за экскурсию Владимира! Он историк по профессии,у него большой объем знаний истории своего края и не только. Очень много интересного рассказал про монастыри,храмы и иконы,находящиеся в них. Его программа интересная,завлекает. Рекомендуем👍Да,калачи вкуснейшие,а квас,который порекомендовал Владимир,наверное я пила впервые такой вкусный! 👍
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А
Владимир - удивительный человек, краевед, настоящий кладезь знаний об истории, святынях и традициях края. Мы никогда не думали, что можем подержать в своих руках древние артефакты. Владимир прекрасный рассказчик, учитывающий разные интересы участников нашей группы. Мы с удовольствием вернемся в Муром снова.
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Ю
Отличный экскурсовод. Знает о своем городе почти всё и даже больше).
Рекомендую,не пожалеете.
Рекомендую,не пожалеете.
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С
Мы приехали из Липецка. Экскурсия с Владимиром "Муром в трёх тысячилетиях" была интересной, познавательной. Побывали в монастырях, в старом купеческом центре, на берегу Оки. Владимир рассказал и о древних раскопках, и о возникновении и роли монастырей в истории, и об интересных людях города, например Зворыкине И. Д. Спасибо. Рекомендую.
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А
Замечательная экскурсия, великолепный экскурсовод. Блестяще знание предмета и очень приятная подача материала. Неназойливый интерактив и для ребенка и для дедушки.
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