Приглашаем Вас на обзорную экскурсию ⛳ по Мурому, во время которой Вы увидите три действующих монастыря: Спасо-Преображенский - один из старейших в Муроме и современной России, Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святых благоверных князей Петра и Февронии, Благовещенский монастырь (в соборном храме которого сохранился барочный иконостас конца XVIII в. ).

Вы прогуляетесь 👣 по Окскому парку, который в древности являл собой мощную крепость - Кремль. Посетите Смотровую площадку, полюбуетесь заокскими лугами, увидите памятник Илье Муромцу, прогуляетесь по набережной Оки и увидите один из самых красивых 🤩 вантовых мостов России.