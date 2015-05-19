Приглашаем Вас на обзорную экскурсию ⛳ по Мурому, во время которой Вы увидите три действующих монастыря: Спасо-Преображенский - один из старейших в Муроме и современной России, Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святых благоверных князей Петра и Февронии, Благовещенский монастырь (в соборном храме которого сохранился барочный иконостас конца XVIII в. ).
Вы прогуляетесь 👣 по Окскому парку, который в древности являл собой мощную крепость - Кремль. Посетите Смотровую площадку, полюбуетесь заокскими лугами, увидите памятник Илье Муромцу, прогуляетесь по набережной Оки и увидите один из самых красивых 🤩 вантовых мостов России.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.