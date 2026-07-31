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Т Татьяна Спасибо Нине за чудесный день! Знакомство с Муромом впечатлило, узнали много нового - Нина любящий свой край человек, знающий тааак много, что и трех часов не хватило всё узнать) отдельное восторженное спасибо за вкус детства - автомат с газировкой ❤️❤️❤️❤️❤️ мы обязательно вернемся и только к Нине)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Нина Николаевна замечательный рассказчик! Слушали как завороженные, узнали очень много о истории Мурома. Нина Николаевна терпеливо дождалась нас, т. к. мы опаздывали и уделила времени даже больше положенного. Спасибо огромное за экскурсию🙏🙏🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена была вовремя, рассказывала интересно. Показала 3 монастыря, парк, музей, ответила на все наши вопросы. Была любезна и внимательна. Благодарим ха чудесную и познавательную экскурсию и рекомендуем Елену как экскурсовода по Мурому. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Очень интересная и познавательная была экскурсия! Нина Николаевна, экскурсовод и учитель истории, которая очень сильно любит свою профессию и увлеченно нас погружает в историю своего города! Много интересных фактов, подсказала что посмотреть еще самим, на что обратить внимание, без этих моментов мы бы все не смогли так быстро посмотреть. Спасибо большое, буду рекомендовать знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Экскурсия по Мурому удалась: гид приятный, знающий, терпеливый, погода была отличная, группа индивидуальная (только мы с мужем и наши друзья). К тому же в этот день проходил фестиваль уличных театров. В общем всё было интересно, познавательно. Знаменитые калачи в Спасо-Преображенском мужском монастыре купили аж 6 шт. (себе и в качестве подарка). Действительно вкусные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет