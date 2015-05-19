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Обзорная экскурсия по Мурому

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Мурома
Обзорная экскурсия по Мурому
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Мурому
Обзорная экскурсия по Мурому

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Козьмодемьянская церковь
  • памятник Илье Муромцу
  • памятник святым Петру и Февронии Муромским
  • памятник В. К. Зворыкину и т. д.
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию ⛳ по Мурому, во время которой Вы увидите три действующих монастыря: Спасо-Преображенский - один из старейших в Муроме и современной России, Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи святых благоверных князей Петра и Февронии, Благовещенский монастырь (в соборном храме которого сохранился барочный иконостас конца XVIII в. ).
Вы прогуляетесь 👣 по Окскому парку, который в древности являл собой мощную крепость - Кремль. Посетите Смотровую площадку, полюбуетесь заокскими лугами, увидите памятник Илье Муромцу, прогуляетесь по набережной Оки и увидите один из самых красивых 🤩 вантовых мостов России.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Мурому
Обзорная экскурсия по Мурому

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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