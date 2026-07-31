Предлагаем вам отправиться на прогулку по Мурому и узнать, чем он знаменит, помимо былинного героя.
Вы увидите три действующих монастыря, пройдетесь по территории, которую в средние века занимал кремль, и полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки на набережной Оки.
Вы увидите три действующих монастыря, пройдетесь по территории, которую в средние века занимал кремль, и полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки на набережной Оки.
Описание экскурсии
Муром древний и былинный:
- от монастырей до Окских просторов.
- Эта обзорная экскурсия — идеальный способ познакомиться с Муромом, одним из древнейших городов России, история которого переплелась с православием и народными былинами. Вы увидите три действующих монастыря, каждый со своей уникальной историей и святынями, пройдете по месту, где стояла неприступная крепость, и встретитесь с легендарным богатырем Ильей Муромцем. Завершится путешествие на набережной Оки, откуда откроются необъятные виды на заречные дали и величественный мост.
- Святые обители и покровители семьи.
- Наше знакомство с городом начнётся с его духовных центров. Вы посетите древнейший Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XI веке. Далее отправитесь в Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи святых покровителей семьи и брака — Петра и Февронии Муромских. Рядом с монастырём вы увидите памятник этим святым. Третьей обителью станет Благовещенский монастырь, известный своим уникальным барочным иконостасом конца XVIII века. По пути мы также осмотрим древнюю Козьмодемьянскую церковь, стоящую на крутом берегу Оки.
- Окский парк, богатырь и панорамы реки.
- После монастырей мы прогуляемся по живописному Окскому парку, разбитому на месте мощного Муромского кремля. Здесь вас будет ждать встреча с былинным героем — величественным памятником Илье Муромцу. Вы пройдёте по набережной Оки и подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется потрясающая панорама на заокские луга и один из красивейших вантовых мостов России. Также мы увидим памятник изобретателю телевидения В. К. Зворыкину — ещё одному знаменитому муромлянину.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Свято-Троицкий женский монастырь (мощи Петра и Февронии)
- Благовещенский мужской монастырь
- Козьмодемьянская церковь
- Окский парк (на месте Муромского кремля)
- Памятник Илье Муромцу
- Памятник святым Петру и Февронии Муромским
- Памятник В.К. Зворыкину
- Набережная реки Оки и смотровая площадка
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Аренда автомобиля
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо Нине за чудесный день! Знакомство с Муромом впечатлило, узнали много нового - Нина любящий свой край человек, знающий тааак много, что и трех часов не хватило всё узнать) отдельное восторженное спасибо за вкус детства - автомат с газировкой ❤️❤️❤️❤️❤️ мы обязательно вернемся и только к Нине))
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Е
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Нина Николаевна замечательный рассказчик! Слушали как завороженные, узнали очень много о истории Мурома. Нина Николаевна терпеливо дождалась нас, т. к. мы опаздывали и уделила времени даже больше положенного. Спасибо огромное за экскурсию🙏🙏🙏
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Н
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Елена была вовремя, рассказывала интересно. Показала 3 монастыря, парк, музей, ответила на все наши вопросы. Была любезна и внимательна. Благодарим ха чудесную и познавательную экскурсию и рекомендуем Елену как экскурсовода по Мурому.
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В
Очень интересная и познавательная была экскурсия! Нина Николаевна, экскурсовод и учитель истории, которая очень сильно любит свою профессию и увлеченно нас погружает в историю своего города! Много интересных фактов, подсказала что посмотреть еще самим, на что обратить внимание, без этих моментов мы бы все не смогли так быстро посмотреть. Спасибо большое, буду рекомендовать знакомым.
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Н
Экскурсия по Мурому удалась: гид приятный, знающий, терпеливый, погода была отличная, группа индивидуальная (только мы с мужем и наши друзья). К тому же в этот день проходил фестиваль уличных театров. В общем всё было интересно, познавательно. Знаменитые калачи в Спасо-Преображенском мужском монастыре купили аж 6 шт. (себе и в качестве подарка). Действительно вкусные.
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О
Наш замечательный экскурсовод Нина Николаевна поведала нам все тайны древнего Мурома и превратила нашу экскурсию в удивительный исторический квест! Благодаря профессионализму нашего гида мы полюбили этот замечательный город! Огромное спасибо!!!
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