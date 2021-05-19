Всё о Муроме

Полезная информация о Муроме

Что нужно знать о Муроме: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 26 экскурсий
Местное время в Муроме
00:1347
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМуром
По-английскиMurom
Население города126 931 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота117 м. от уровня моря

Где находится Муром на карте

Популярные экскурсии в Муроме

Обзорная экскурсия по Мурому
Обзорная экскурсия по Мурому
5
3 отзыва
4000
за чел.
Муром в былинах и сказаниях
Муром в былинах и сказаниях
5
4 отзыва
3000
за чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово
4.9
8 отзывов
5000
за чел.
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
4.8
6 отзывов
4100
за чел.
Муром – это родина Ильи Муромца, Петра и Февронии, столица свадеб, любви и калачей! Здесь сбудутся все ваши желания, а я, ваш личный гид, покажу, где ...
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
5
27 отзывов
2100
за чел.
Почувствовать древний пульс одного из самых «былинных» городов России и погрузиться в стародавность
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