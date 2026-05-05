Вы проделали долгий путь до нашего города, и я знаю: вам не хочется вновь изучать навигатор, искать парковки и наматывать километры.
Перебирайтесь на пассажирское! Я покажу самые красивые виды Мурома, расскажу историю города и подскажу, где приобрести сувениры. Ваша задача — смотреть в окно и наслаждаться. Моя — сделать знакомство с Муромом лёгким и комфортным!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Московскую улицу с купеческими домами
- Водонапорную башню
- Спасо-Преображенский монастырь
- Набережную города
- Церковь Космы и Дамиана
- Памятник Илье Муромцу
- Троицкий и Благовещенский монастыри
- Памятник Петру и Февронии
Темы нашей экскурсии:
- История города Мурома — от основания до нынешних дней
- Спасский монастырь: подробный рассказ об обители
- Появление и уникальность муромских калачей
- «Повесть о Петре и Февронии» в деталях
- Знакомство с «Повестью о водворении христианства в Муроме»
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто с климат-контролем JAECOO J7. Можно со своим автокреслом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 213 туристов
Более 10 лет я проработала в Муромском историко-художественном музее. Сейчас провожу экскурсии. Вы проведёте время с человеком, который любит юмор и свой город. Расскажу нескучно историю Мурома и поделюсь интересными фактами в приятной дружеской атмосфере.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Добрый день! Я иногда пользуюсь вашим сайтом и путешествуя через Муром решила выбрать для экскурсии по городу на машине гида Ксению. Я нисколько не ошиблась в своем выборе. Ксения очень
от 8500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.