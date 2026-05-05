Муром без усталости: когда хочется смотреть, а не рулить

Узнать и увидеть самое интересное в городе на Оке с пассажирского сиденья
Вы проделали долгий путь до нашего города, и я знаю: вам не хочется вновь изучать навигатор, искать парковки и наматывать километры.

Перебирайтесь на пассажирское! Я покажу самые красивые виды Мурома, расскажу историю города и подскажу, где приобрести сувениры. Ваша задача — смотреть в окно и наслаждаться. Моя — сделать знакомство с Муромом лёгким и комфортным!
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Московскую улицу с купеческими домами
  • Водонапорную башню
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Набережную города
  • Церковь Космы и Дамиана
  • Памятник Илье Муромцу
  • Троицкий и Благовещенский монастыри
  • Памятник Петру и Февронии

Темы нашей экскурсии:

  • История города Мурома — от основания до нынешних дней
  • Спасский монастырь: подробный рассказ об обители
  • Появление и уникальность муромских калачей
  • «Повесть о Петре и Февронии» в деталях
  • Знакомство с «Повестью о водворении христианства в Муроме»

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто с климат-контролем JAECOO J7. Можно со своим автокреслом.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 213 туристов
Более 10 лет я проработала в Муромском историко-художественном музее. Сейчас провожу экскурсии. Вы проведёте время с человеком, который любит юмор и свой город. Расскажу нескучно историю Мурома и поделюсь интересными фактами в приятной дружеской атмосфере.

Отзывы и рейтинг

Добрый день! Я иногда пользуюсь вашим сайтом и путешествуя через Муром решила выбрать для экскурсии по городу на машине гида Ксению. Я нисколько не ошиблась в своем выборе. Ксения очень
интересный рассказчик, знает хорошо материал и подробности каждого объекта, к которому мы подъезжали. Чувствуется, что человек влюблен в свою профессию и свой город. Мы с мужем тоже влюбились и решили еще раз посетить Муром. Буду всем ее рекомендовать. Спасибо

