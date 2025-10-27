Мои заказы

У нашей аудиоэкскурсии нет привязки к группе или времени — приступайте, когда удобно! Вы точно не потеряетесь: в телеграм-боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами. Маршрут продуман таким образом, что вы увидите всё самое интересное в Муроме за один день.
3
4 отзыва
Муром за один день - с аудиогидом© Эльмира
Муром за один день - с аудиогидом© Эльмира
Муром за один день - с аудиогидом© Эльмира

Описание аудиогида

  • Спасо-Преображенский монастырь, который упоминается ещё в «Повести временных лет»
  • Церковь Космы и Дамиана, на месте которой находился шатёр Ивана Грозного
  • Старая водокачка и водонапорная башня. Здесь вас ждёт история появления водопровода в городе
  • Памятник Илье Муромцу и рассказ о том, как ему досталась суперсила
  • Благовещенский и Троицкий монастыри: узнаете, как они связаны с историей любви Петра и Февронии

Перед вами откроется история Мурома, который старше Москвы почти на 300 лет.

Вы узнаете:

  • о князьях и принятии жителями христианства
  • трёх легендарных монастырях
  • судьбе защитника русской земли Ильи Муромца и покровителей семьи — Петра и Февронии
  • особенностях архитектуры 19 века

Организационные детали

  • Берите с собой телефон и наушники — непременно заряженные
  • После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Далее на почту придёт письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на Телеграм-бот. В боте — аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого
  • Можно отправиться гулять в любое время, дата бронирования значения не имеет. Экскурсия останется у вас навсегда
  • На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Муроме
Провели экскурсии для 458 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
читать дальше

и немного грустили, что не можем подобрать для себя идеальный способ знакомства с новыми городами. Групповые экскурсии нам не по душе, а на подготовку маршрута под свои интересы уходит слишком много времени. Мы подумали, как было бы здорово не выстраивать маршрут заранее, не гуглить историю каждого здания, а просто спокойно гулять — чтобы кто-то вёл за руку по нужным локациям и рассказывал простым языком интересные факты. В любое время: в обеденный перерыв, когда есть с кем оставить малыша или во время пересадки в городе. Так родились наши экскурсии с виртуальным гидом!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
2
Наталья
Наталья
27 окт 2025
Аудио гид нам очень понравился. Мы не планировали заранее наше путешествие и очные экскурсию уже были заняты, да и нам не хотелось ни к кому привязываться. Часть экскурсии мы пошли
читать дальше

вечером, но так как в Муроме после 18 уже "жизнь заканчивается", то мы ещё утром прошли этот маршрут, посмотрели при другом освещении. Такие аудио гиды,идеальный вариант для молодых родителей-гулять с детьми в своем темпе. Для компании так же отлично- гулять заходить в кафе. . гулять.. фоткаться.. и не напрягать экскурсовода. Только в сегодняшней ситуации, лучше бот погрузить заранее, где есть вай фай.))

Ю
Юлия
27 окт 2025
В эти выходные были в Муроме и воспользовались аудиогидом Муром за один день от Эльмиры.
Не интересно, формат рассказчика панибратский как для детей на *ты* звучит отвратительно, мизер информации, а уж на что то реально интересное и рассчитывать не стоит, сухие факты. Не рекомендую, тем более за деньги. Гораздо больше информации можно подчерпнуть из бесплатного аудиогида, да и слушать приятнее.
Эльмира
Эльмира
Ответ организатора:
Добрый день! Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы готовили ее с большой любовью и уважением к городу,
читать дальше

в коллаборации с историком. Вместе с тем, мы не хотели перегружать путешественника большим количеством информации, аудиодорожки по 10 минут тяжело воспринимаются на слух. Поэтому в нашей прогулке мы соблюдали баланс: на некоторых локациях детально погружались в историю и факты, где-то старались рассказать проще и более кратко. Что касается обращения на «ты», мы намеренно выбрали этот прием, чтобы сократить дистанцию между проводником по городу и путешественником, создать теплую и дружескую атмосферу. Путешественники в других городах отмечают это обращение как положительный момент.

Анна
Анна
26 окт 2025
Предлагать такой вариант экскурсии зная, что в центре города по маршруту не работает интернет, как выяснилось ещё с лета… Деньги улетели на ветер плюс подпорченное настроение… Оценка такая, потому что оценивать по факту нечего …
Эльмира
Эльмира
Ответ организатора:
Добрый день! К сожалению, ситуация с блокировкой интернета в большинстве городов России нестабильная и меняется каждый час. Мы на нее
читать дальше

не влияем. Но мы всегда максимально лояльны к нашим путешественникам. Достаточно написать нам в чат поддержки. Обычно мы предлагаем загрузить все сообщения в телеграм боте заранее, когда связь работает либо через Wi-Fi. Если такой вариант не подходит, мы оформляем возврат.

Максим
Максим
12 окт 2025
Отлично созданный и подобранный аудиогид, маршрут удобно продуман
