У нашей аудиоэкскурсии нет привязки к группе или времени — приступайте, когда удобно! Вы точно не потеряетесь: в телеграм-боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами. Маршрут продуман таким образом, что вы увидите всё самое интересное в Муроме за один день.
Описание аудиогида
- Спасо-Преображенский монастырь, который упоминается ещё в «Повести временных лет»
- Церковь Космы и Дамиана, на месте которой находился шатёр Ивана Грозного
- Старая водокачка и водонапорная башня. Здесь вас ждёт история появления водопровода в городе
- Памятник Илье Муромцу и рассказ о том, как ему досталась суперсила
- Благовещенский и Троицкий монастыри: узнаете, как они связаны с историей любви Петра и Февронии
Перед вами откроется история Мурома, который старше Москвы почти на 300 лет.
Вы узнаете:
- о князьях и принятии жителями христианства
- трёх легендарных монастырях
- судьбе защитника русской земли Ильи Муромца и покровителей семьи — Петра и Февронии
- особенностях архитектуры 19 века
Организационные детали
- Берите с собой телефон и наушники — непременно заряженные
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Далее на почту придёт письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на Телеграм-бот. В боте — аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого
- Можно отправиться гулять в любое время, дата бронирования значения не имеет. Экскурсия останется у вас навсегда
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Муроме
Провели экскурсии для 458 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
27 окт 2025
Аудио гид нам очень понравился. Мы не планировали заранее наше путешествие и очные экскурсию уже были заняты, да и нам не хотелось ни к кому привязываться. Часть экскурсии мы пошли
Ю
Юлия
27 окт 2025
В эти выходные были в Муроме и воспользовались аудиогидом Муром за один день от Эльмиры.
Не интересно, формат рассказчика панибратский как для детей на *ты* звучит отвратительно, мизер информации, а уж на что то реально интересное и рассчитывать не стоит, сухие факты. Не рекомендую, тем более за деньги. Гораздо больше информации можно подчерпнуть из бесплатного аудиогида, да и слушать приятнее.
Не интересно, формат рассказчика панибратский как для детей на *ты* звучит отвратительно, мизер информации, а уж на что то реально интересное и рассчитывать не стоит, сухие факты. Не рекомендую, тем более за деньги. Гораздо больше информации можно подчерпнуть из бесплатного аудиогида, да и слушать приятнее.
Эльмира
Ответ организатора:
Добрый день! Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы готовили ее с большой любовью и уважением к городу,
Анна
26 окт 2025
Предлагать такой вариант экскурсии зная, что в центре города по маршруту не работает интернет, как выяснилось ещё с лета… Деньги улетели на ветер плюс подпорченное настроение… Оценка такая, потому что оценивать по факту нечего …
Эльмира
Ответ организатора:
Добрый день! К сожалению, ситуация с блокировкой интернета в большинстве городов России нестабильная и меняется каждый час. Мы на нее
Максим
12 окт 2025
Отлично созданный и подобранный аудиогид, маршрут удобно продуман
Входит в следующие категории Мурома
Похожие экскурсии из Мурома
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00
6 дек в 13:00
13 дек в 13:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
1 дек в 07:30
8 дек в 07:30
от 7334 ₽ за человека