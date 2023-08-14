Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу

Экскурсия из Нальчика: Погрузитесь в мир природы и искусства в Чегемском ущелье

Описание
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Ответы на вопросы
Отправляйтесь из Нальчика в утреннее приключение, наслаждайтесь видами Чегемских водопадов.

Ощутите адреналин на парадроме, насладитесь вкусным обедом и окунитесь в мир искусства на Арт-пикнике.

Вернитесь в Нальчик с яркими воспоминаниями о незабываемом дне, наполненном открытиями и вдохновением.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Ближайшие даты:
14
авг
15
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие в мир природных чудес.
  • Мы отправляемся из Нальчика в 09:30 утра и встречаем вас с улыбкой. Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов. Погружаясь в окружающую природу, мы остановимся, чтобы насладиться этой неповторимой атмосферой.
  • Волшебство истории в комплексе мавзолеев.
  • Далее, в пути в сторону селения Эльтюбю, нас ожидает удивительный комплекс мавзолеев средневековья. Здесь мы сможем окунуться в историю и узнать больше о местной культуре. Проект стихи в камне, представленный в доме-музее Кайсына Кулиева, народного балкарского поэта, покажет нам творческий гений этого великого поэта. Монумент в виде подпорной стены с гранитными плитами, на которых выбиты стихи Кайсына Кулиева, перенесет нас в его мир, а его жилой дом подарит нам уют и атмосферу времен.
  • Адреналин на парадроме и вдохновение на Арт-пикнике.
  • После насыщенного познавательного опыта мы отправимся на парадром, где сможем насладиться адреналином и побаловать себя вкусным обедом (обед оплачивается отдельно). После восстановления сил мы продолжим наше увлекательное путешествие и достигнем самого перевала Актопрак.
  • Здесь нас ждет организация эстетического Арт-пикника с Арт-классом на выбор: живопись на холстах или роспись посуды. Мы сможем полностью погрузиться в мир творчества, ощутить энергию и вдохновение, а также создать свои собственные произведения искусства. Арт-класс заранее обговаривается, чтобы учесть все ваши предпочтения.
  • Возвращение с воспоминаниями.
  • С позитивными эмоциями и яркими впечатлениями мы вернемся в Нальчик в 19:00. Эта увлекательная экскурсия оставит незабываемые воспоминания о природе, культуре и искусстве Чегемского ущелья. Будем рады подарить вам незабываемый день, наполненный открытиями и вдохновением.

Важная информация:

Обратите внимание, что посещение дома-музея Кайсына Кулиева возможно, только если прогулка будет происходить без задержек, чтобы арт-пикник и арт-класс не проходили в тёмное время суток.

Ежедневно в 09:30, в летнее время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Все материалы на мастер-классе
  • Мастер-класс от художника
  • Вино/шампанское или лимонад
  • Ремесленные снеки и закуски от местных производителей
  • Фрукты и пицца/хачапури, чай
  • Теплое общение и фоторепортаж с мероприятия
Что не входит
  • Обед на парадроме
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что посещение дом-музея возможно
  • Только если прогулка будет происходить без задержек
  • Чтобы арт-пикник и арт-класс не проходили в тёмное время суток
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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