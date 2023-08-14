Экскурсия из Нальчика: Погрузитесь в мир природы и искусства в Чегемском ущелье
Отправляйтесь из Нальчика в утреннее приключение, наслаждайтесь видами Чегемских водопадов.
Ощутите адреналин на парадроме, насладитесь вкусным обедом и окунитесь в мир искусства на Арт-пикнике.
Вернитесь в Нальчик с яркими воспоминаниями о незабываемом дне, наполненном открытиями и вдохновением.
Ощутите адреналин на парадроме, насладитесь вкусным обедом и окунитесь в мир искусства на Арт-пикнике.
Вернитесь в Нальчик с яркими воспоминаниями о незабываемом дне, наполненном открытиями и вдохновением.
Ближайшие даты:
14
авг
авг
15
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие в мир природных чудес.
- Мы отправляемся из Нальчика в 09:30 утра и встречаем вас с улыбкой. Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов. Погружаясь в окружающую природу, мы остановимся, чтобы насладиться этой неповторимой атмосферой.
- Волшебство истории в комплексе мавзолеев.
- Далее, в пути в сторону селения Эльтюбю, нас ожидает удивительный комплекс мавзолеев средневековья. Здесь мы сможем окунуться в историю и узнать больше о местной культуре. Проект стихи в камне, представленный в доме-музее Кайсына Кулиева, народного балкарского поэта, покажет нам творческий гений этого великого поэта. Монумент в виде подпорной стены с гранитными плитами, на которых выбиты стихи Кайсына Кулиева, перенесет нас в его мир, а его жилой дом подарит нам уют и атмосферу времен.
- Адреналин на парадроме и вдохновение на Арт-пикнике.
- После насыщенного познавательного опыта мы отправимся на парадром, где сможем насладиться адреналином и побаловать себя вкусным обедом (обед оплачивается отдельно). После восстановления сил мы продолжим наше увлекательное путешествие и достигнем самого перевала Актопрак.
- Здесь нас ждет организация эстетического Арт-пикника с Арт-классом на выбор: живопись на холстах или роспись посуды. Мы сможем полностью погрузиться в мир творчества, ощутить энергию и вдохновение, а также создать свои собственные произведения искусства. Арт-класс заранее обговаривается, чтобы учесть все ваши предпочтения.
- Возвращение с воспоминаниями.
- С позитивными эмоциями и яркими впечатлениями мы вернемся в Нальчик в 19:00. Эта увлекательная экскурсия оставит незабываемые воспоминания о природе, культуре и искусстве Чегемского ущелья. Будем рады подарить вам незабываемый день, наполненный открытиями и вдохновением.
Важная информация:Обратите внимание, что посещение дома-музея Кайсына Кулиева возможно, только если прогулка будет происходить без задержек, чтобы арт-пикник и арт-класс не проходили в тёмное время суток.
Ежедневно в 09:30, в летнее время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Все материалы на мастер-классе
- Мастер-класс от художника
- Вино/шампанское или лимонад
- Ремесленные снеки и закуски от местных производителей
- Фрукты и пицца/хачапури, чай
- Теплое общение и фоторепортаж с мероприятия
- Что не входит
- Обед на парадроме
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30, в летнее времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Что посещение дом-музея возможно
- Только если прогулка будет происходить без задержек
- Чтобы арт-пикник и арт-класс не проходили в тёмное время суток
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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