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я встречала, Маршрут продуман хорошо, мы посетили все запланированные места и узнали много нового. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую! Небыло ни одной просьбы, предложения,которые остались без внимания. всех без исключения окружил заботой и вниманием.