Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок» в Нальчике, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
На микроавтобусе
8 часов
68 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
На автобусе
13 часов
134 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых
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    я встречала, Маршрут продуман хорошо, мы посетили все запланированные места и узнали много нового. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую! Небыло ни одной просьбы, предложения,которые остались без внимания. всех без исключения окружил заботой и вниманием.

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍
  • Н
    Наталия
    18 февраля 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  2. Величественный город Грозный + Аргун + Шали
  3. Тайны древнего Иристона
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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