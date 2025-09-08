Круговой маршрут через хребет горы Дураков и высокогорную поляну предлагает путешественникам увидеть старинную печную башню и водный каскад.
Восхитительные виды на Кавказские хребты и возможность отыскать окаменелости добавят уникальности вашему путешествию. Гид расскажет о геологии региона и местных обычаях.
Маршрут доступен для детей с 8 лет и не требует специальной подготовки, что делает его идеальным для семейного отдыха
Восхитительные виды на Кавказские хребты и возможность отыскать окаменелости добавят уникальности вашему путешествию. Гид расскажет о геологии региона и местных обычаях.
Маршрут доступен для детей с 8 лет и не требует специальной подготовки, что делает его идеальным для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Кавказ
- 🏞 Высокогорная поляна с ягодами
- 🏰 Старинная печная башня
- 💧 Водный каскад у красной скалы
- 🦴 Поиск окаменелостей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Хребет горы Дураков
- Старинная печная башня
- Водный каскад
Описание экскурсии
Протяжённость нашего маршрута — 8 км. В программе:
- Панорамные виды на Лесистый, Скалистый и Главный хребет Кавказа (при ясной погоде), а также на курортную зону Долинск в Нальчике
- Дубовая аллея хребта горы Дураков
- Высокогорная поляна с плодовыми растениями и ягодами
- Место силы — обзорная площадка на 360 градусов
- Старинная печная башня
- Водный каскад у красной скалы
- Место, где можно искупаться в горной речке и отыскать пириты и обломки окаменелостей
По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Поделюсь загадочными историями, связанными с горными ущельями.
Также вы узнаете:
- Какое наследие оставил древний океан Тетис
- Как появились горы
- Почему на полянах есть трава, но не растут деревья
- Какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает
Организационные детали
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 8 км, подъём — 200 м
- Можете взять с собой детей с 7 лет
- Из-за неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена
- Наденьте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и 1 л воды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Белая речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 79 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кира
8 сен 2025
Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело
Д
Диана
17 авг 2025
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные виды гор, леса, посетили старую печную трубу (в нее даже можно ввойти - дети
Е
Елена
9 июл 2025
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех оказался посильным. Первая часть пролегала по лесистому склону горы, далее вышли на поляну и
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в красоты Северной Осетии
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.