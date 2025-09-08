Кира

Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело