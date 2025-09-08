Мои заказы

Тропа приключений: треккинг в Нальчике

Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Круговой маршрут через хребет горы Дураков и высокогорную поляну предлагает путешественникам увидеть старинную печную башню и водный каскад.

Восхитительные виды на Кавказские хребты и возможность отыскать окаменелости добавят уникальности вашему путешествию. Гид расскажет о геологии региона и местных обычаях.

Маршрут доступен для детей с 8 лет и не требует специальной подготовки, что делает его идеальным для семейного отдыха
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды на Кавказ
  • 🏞 Высокогорная поляна с ягодами
  • 🏰 Старинная печная башня
  • 💧 Водный каскад у красной скалы
  • 🦴 Поиск окаменелостей
Тропа приключений: треккинг в Нальчике© Виталий
Тропа приключений: треккинг в Нальчике© Виталий
Тропа приключений: треккинг в Нальчике© Виталий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Хребет горы Дураков
  • Старинная печная башня
  • Водный каскад

Описание экскурсии

Протяжённость нашего маршрута — 8 км. В программе:

  • Панорамные виды на Лесистый, Скалистый и Главный хребет Кавказа (при ясной погоде), а также на курортную зону Долинск в Нальчике
  • Дубовая аллея хребта горы Дураков
  • Высокогорная поляна с плодовыми растениями и ягодами
  • Место силы — обзорная площадка на 360 градусов
  • Старинная печная башня
  • Водный каскад у красной скалы
  • Место, где можно искупаться в горной речке и отыскать пириты и обломки окаменелостей

По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Поделюсь загадочными историями, связанными с горными ущельями.

Также вы узнаете:

  • Какое наследие оставил древний океан Тетис
  • Как появились горы
  • Почему на полянах есть трава, но не растут деревья
  • Какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает

Организационные детали

  • Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 8 км, подъём — 200 м
  • Можете взять с собой детей с 7 лет
  • Из-за неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена
  • Наденьте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и 1 л воды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Белая речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 79 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Кира
Кира
8 сен 2025
Виталий влюблен в местную природу, много знает, маршрут необычный и местами очень красивый, но для нас оказались слишком затяжные переходы по реке и немного утомительные подьемы через бурелом к красивой поляне, возможно нужно оговаривать с гидом маршрут заранее и оценивать вашу физическую подготовку, это личное мнение. Для нас было тяжело
Д
Диана
17 авг 2025
Сходили в поход с Виталием, рекомендую вскм любителям пеших прогулок "с нагрузкой". По пути увидели шикарные виды гор, леса, посетили старую печную трубу (в нее даже можно ввойти - дети
читать дальше

были в восторге). По пути искали следы животных, какие-то интресные и необычные деревья. Небольшая часть маршрута проходит по руслу реки (лучше иметь запасную летеюю обувь), и даже была возможность даже окунуться в речке Белая. Учитывая, что мы любим походы, было очень увлекательно!

Е
Елена
9 июл 2025
Гуляли компанией из 7 человек, 4 взрослых и 3 детей, младшей 8 лет. Маршрут для всех оказался посильным. Первая часть пролегала по лесистому склону горы, далее вышли на поляну и
читать дальше

спускались по ней к горной реке. По дороге видели (и заходили внутрь) огромную печь, необычно. По времени у нас весь маршрут занял примерно 3,5 часа. Впечатлений масса, виды завораживающие, будет, что рассказать дома

Входит в следующие категории Нальчика

