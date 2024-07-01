Экскурсии со скидкой в Нальчике 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Нальчике, цены от 9 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1790014 320 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1750014 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
🚗 На машине
скидка
20%
Фотопрогулка
8 часов
12 отзывов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
120009 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    1 июля 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Прекрасная поездка, хорошее настроение, заряд бодрости и все это благодаря нашему гиду Михаилу! Очень переживала за поездку в горы, но
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    Михаил сделал все, чтобы от страха не осталось и следа! Фантастические виды, травяной чай, интересные истории, красивые фото, доброжелательность и любовь к истории этого края - все это мы увезли с собой с пожеланиями сюда вернуться и выйти ещё раз на горную тропу вместе с Михаилом!!

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Огромное спасибо Александру!!! Экскурсия по самым живописным местам Кабардино-Балкарии - это невероятная красота, море эмоций и впечатлений. Маршрут насыщенный красотой Кавказа,
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    разнообразием локаций. Спасибо за создание невероятно дружеской обстановки во время поездки. Спасибо за интересный, не перегруженный рассказ. Спасибо за сопровождение на всех тропах. Спасибо фотографии))) Очень вкусный обед.

  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Были на экскурсии с Михаилом 09.06. Остались в полном восторге! Одни положительные эмоции. Мы побывали в замечательных местах, увидели невероятные
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    красоты гор и ущелий. Михаил рассказал много интересных фактов о республике, местных жителях и расширил наш кругозор. Хочу выразить большую благодарность за такую удивительную поездку. Фотографии получились отличные, такие эмоциональные и тёплые. Советую всем этот маршрут и Михаила как гида 👍🏻

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
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    мест в которых побывали. Мы узнали много интересных фактов, общались и просто делились своими мыслями. Были перерывы на кофе с прекрасным видом на горы. Рекомендуем однозначно. Отдельное спасибо за живописные фотографии. Вернёмся снова. Поездка удалась!

    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • О
    Ольга
    30 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
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    потрясающие впечатления. Самое главное что мы сделали, это полностью доверились вам. Погода в Нальчике непредсказуемая, но вы смогли подстроиться под наши условия. Мы погнались за солнцем в горах и вы нам его достали. Вы столько информации до нас донести, вот что значит гид, влюблённый в собственный край. Слушать вас одно удовольствие. Музыкальное сопровождение, гастрономическое знакомство с местной кухней и красота природы. . Это просто вау!!! Спасибо всем причестным!!! Создатели данного сайта и ведение обратной связи с туристами, стоит отдельно отметить. Всегда напомнят, подстраиваться под клиентов, уточнят впечатления. Спасибо это тоже дорого стоит. Однозначно рекомендую всем пользоваться услугами. Мне посчастливилось побывать на экскурсии с двумя вашими гидами. . Они бриллианты экскурсионного дела!! Александр Педан и Азамат, спасибо за возможность влюбиться в Кабардино-Балкарию…

  • Л
    Людмила
    4 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
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    в вашей компании. Удивительные места, история населения, комфорт передвижения, размеренность, еда, ваши рассказы, забота о нашем здоровье, сделали наш первый визит в КБР незабываемым! Спасибо!

    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!
  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
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    издалека, чтобы к нему подойти надо брать 2х дневный тур). Впечатляет все: виды, сама дорога, природа, а особенно пикник у подножия вулкана запомнится надолго. А еще суслики 😁 есть полянки, где их десятки, милота, одно удовольствие за ними наблюдать. Попробуете газировку, выходящую из-под земли…. Вообщем, надо однозначно ехать! 👍

  • Е
    Евгения
    1 июня 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, пообедали на берегу горной реки,
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    дошли до водопадов. Удобная. подготовленная машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус! Из рекомендаций путешественникам: обувь в поход желательна серьезная: с поддержкой голеностопа и протектором, чтобы посмотреть самые потаенные уголки природы! Мои, казалось бы, проверенные походами кеды, оказались не самой удобной обувью.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
  2. Чегемское ущелье на внедорожнике
  3. Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Чегемское ущелье
  6. Эльбрус
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2024
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