Это короткий маршрут, чтобы познакомиться с впечатляющей природой Кабардино-Балкарии. Вы узнаете, почему местные считают Церик-Кёль бездонным, и услышите народные сказания. Посетите несколько видовых, чтобы с разных ракурсов увидеть скалы над бурным Череком. Гид также расскажет о традициях, укладе, хозяйстве и связи балкарцев с горами.
Описание экскурсии
Голубые озёра — цепочка из 5 карстовых водоёмов невероятного цвета. Вы посетите самое известное — Нижнее, или Церик-Кёль, с феноменальной глубиной. Услышите об особенностях подземных источников и исследованиях, которые ведутся здесь до сих пор. Если позволит время, также прогуляемся у сообщающихся Верхних озёр.
Черекская теснина, одна из самых впечатляющих на Северном Кавказе. Вы увидите узкое и высокое ущелье с отвесными скалами и бурной рекой Черек, где дорога петляет буквально среди каменных стен. Остановимся на нескольких смотровых, чтобы вы полноценно оценили масштаб.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе
- Места в транспорте распределяются заранее, чем раньше бронирование, тем ближе место в салоне
- Рекомендуем взять с собой перекус и воду
- С вами будет гид из нашей команды
в среду в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Голубые озёра и Черекская теснина - из Нальчика»
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
31 мая в 12:00
1 июн в 12:00
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
9339 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чегемские водопады, Голубые озёра и Шато-Эркен - из Нальчика
Классика Кабардино-Балкарии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
1600 ₽ за человека