Отправимся к реке Черек.
Ущелье над ней опоясывает цепочка озёр удивительного цвета, а на берегах бьют родники, богатые полезными минералами.
Гид расскажет о феноменальной глубине Церик-Кёля, познакомит с балкарскими обычаями, покажет водоём, скрытый среди буков. А после — отдых в термах, чтобы вы на себе ощутили оздоравливающее действие воды.
Ущелье над ней опоясывает цепочка озёр удивительного цвета, а на берегах бьют родники, богатые полезными минералами.
Гид расскажет о феноменальной глубине Церик-Кёля, познакомит с балкарскими обычаями, покажет водоём, скрытый среди буков. А после — отдых в термах, чтобы вы на себе ощутили оздоравливающее действие воды.
Описание экскурсии
14:00 — выезд из Нальчика
15:00 – 16:30 — Голубые озёра
Вы увидите самое известное и глубокое — Нижнее, или Церик-Кёль. Узнаете, почему вода здесь прозрачная весь год, не замерзает зимой и чем привлекает учёных. Также прогуляемся у Верхних озёр и доберёмся к Секретному озеру, скрытому зарослями бука.
17:00 – 17:50 — термальные источники Аушигера
Посетим бальнеологический курорт в живописном предгорье у реки Черек. Вода насыщена хлором, натрием, калием, кальцием и полезна при проблемах с обменом веществ, кожей, нервной системой. У вас будет время, чтобы искупаться и отдохнуть на свежем воздухе.
18:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе
- Места в транспорте распределяются заранее, чем раньше бронирование, тем ближе место в салоне
- Дополнительно оплачивается вход на Аушигерские источники — 600 ₽/чел.
- Рекомендуем взять с собой перекус и воду
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Провела экскурсии для 177 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Егор
14 апр 2026
Потрясающий гид Азамат. За относительно короткую экскурсию рассказал очень много интересной информации как по маршруту, так и про республику в целом, оставил самые лучшие впечатления.
Природа, конечно, прекрасна, но и рассказано о ней с такой теплотой, что не влюбиться не возможно.
Природа, конечно, прекрасна, но и рассказано о ней с такой теплотой, что не влюбиться не возможно.
