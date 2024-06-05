1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
- ЕЕлена2 июня 2024Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
- ВВалерий9 мая 2024Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и
- ООльга6 мая 2024Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
- ААлина2 мая 2024Я в восторге! Поездка получилась замечательная
- ММарина30 марта 2024Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
- ООльга19 февраля 2024Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
- ГГалина18 февраля 2024Ездили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было то обстоятельство, что заберут из
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Черекское ущелье»
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