читать дальше

любого места в КБР, т. к. в основном все экскурсии начинаются из Нальчика. А нас (вместе с чемоданами) по предварительной договорённости Евгений забрал из Майского, а привез в Нальчик. Хорошая машина и аккуратное вождение ещё один значимый "плюс". Ну и самое важное - потрясающие локации (маршрут был немного скорректирован с учётом наших пожеланий), Евгений прекрасно знает свой родной край и смог показать нам его красоты. Спасибо. Имея большой опыт путешествий, могу смело рекомендовать путешествие с Евгением.