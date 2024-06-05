Черекское ущелье – экскурсии в Нальчике

Найдено 4 экскурсии в категории «Черекское ущелье» в Нальчике, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
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    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • В
    Валерий
    9 мая 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и
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    обычаях. Он показал нам всю красоту и величие гор и природы. Кроме прочего, Азамат очень опытный водитель (а в горах это много значит), и прекрасный фотограф. Фото у него получаются просто огонь!

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
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    но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊

  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Я в восторге! Поездка получилась замечательная
  • М
    Марина
    30 марта 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею
  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
  • Г
    Галина
    18 февраля 2024
    Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
    Ездили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было то обстоятельство, что заберут из
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    любого места в КБР, т. к. в основном все экскурсии начинаются из Нальчика. А нас (вместе с чемоданами) по предварительной договорённости Евгений забрал из Майского, а привез в Нальчик. Хорошая машина и аккуратное вождение ещё один значимый "плюс". Ну и самое важное - потрясающие локации (маршрут был немного скорректирован с учётом наших пожеланий), Евгений прекрасно знает свой родной край и смог показать нам его красоты. Спасибо. Имея большой опыт путешествий, могу смело рекомендовать путешествие с Евгением.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Черекское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
  4. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Черекское ущелье" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 13 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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