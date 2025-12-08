Это путешествие проведёт вас по двум ущельям Кабардино-Балкарии, где всё подчинено одной стихии — воде.
Вы увидите, как она высекает из камня ущелья, наполняет жизнью долины и дарит человеку первозданную чистоту и красоту.
И не только поразитесь красоте пейзажей, но и поймёте, как вода определяла жизнь, культуру и традиции местных народов.
Описание экскурсии
Этот маршрут насыщен впечатлениями, но построен так, чтобы избежать утомительных переходов и перегрузок. Перед вами откроются главные природные символы региона, среди которых:
- Нижнее Голубое озеро — его изумрудная вода скрывает тайну происхождения
- Верхнее Голубое озеро — небольшое и невероятно прозрачное, оно контрастирует со своим мощным соседом
- Черекская теснина — узкий каньон, который река веками пробивала сквозь скал
- Малый Чегемский водопад — предвестник кульминации маршрута
- Большой Чегемский водопад — мощный поток, низвергающийся с высоты десятков метров
Примерный тайминг поездки
9:00–10:00 — переезд из Нальчика к Нижнему Голубому озеру
10:00–10:45 — осмотр Нижнего Голубого озера
10:45–11:00 — переезд к Верхнему Голубому озеру и Черекской теснине
11:00–11:40 — осмотр Верхнего Голубого озера и панорам Черекской теснины
11:40–12:40 — переезд в Чегемское ущелье
12:40–13:30 — обед с дегустацией кавказской кухни (хычины, айран)
13:30–14:30 — прогулка к Малому и Большому Чегемским водопадам
14:30–15:30 — переезд из Чегемского ущелья обратно в Нальчик
15:30–16:00 — завершение программы
Организационные детали
- Стоимость включает транспорт по всему маршруту (комфортабельная легковая машина)
- При необходимости предоставим детское кресло (пожалуйста, сообщите об этом заранее)
- Питание в кафе с национальной кухней (советуем приезжать голодными — будет вкусно и сытно!
- Ограничений нет, маршрут доступен для всех
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
