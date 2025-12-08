Это путешествие проведёт вас по двум ущельям Кабардино-Балкарии, где всё подчинено одной стихии — воде. Вы увидите, как она высекает из камня ущелья, наполняет жизнью долины и дарит человеку первозданную чистоту и красоту. И не только поразитесь красоте пейзажей, но и поймёте, как вода определяла жизнь, культуру и традиции местных народов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Этот маршрут насыщен впечатлениями, но построен так, чтобы избежать утомительных переходов и перегрузок. Перед вами откроются главные природные символы региона, среди которых:

Нижнее Голубое озеро — его изумрудная вода скрывает тайну происхождения

— его изумрудная вода скрывает тайну происхождения Верхнее Голубое озеро — небольшое и невероятно прозрачное, оно контрастирует со своим мощным соседом

— небольшое и невероятно прозрачное, оно контрастирует со своим мощным соседом Черекская теснина — узкий каньон, который река веками пробивала сквозь скал

— узкий каньон, который река веками пробивала сквозь скал Малый Чегемский водопад — предвестник кульминации маршрута

— предвестник кульминации маршрута Большой Чегемский водопад — мощный поток, низвергающийся с высоты десятков метров

Примерный тайминг поездки

9:00–10:00 — переезд из Нальчика к Нижнему Голубому озеру

10:00–10:45 — осмотр Нижнего Голубого озера

10:45–11:00 — переезд к Верхнему Голубому озеру и Черекской теснине

11:00–11:40 — осмотр Верхнего Голубого озера и панорам Черекской теснины

11:40–12:40 — переезд в Чегемское ущелье

12:40–13:30 — обед с дегустацией кавказской кухни (хычины, айран)

13:30–14:30 — прогулка к Малому и Большому Чегемским водопадам

14:30–15:30 — переезд из Чегемского ущелья обратно в Нальчик

15:30–16:00 — завершение программы

Организационные детали