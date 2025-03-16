Слово Аушигер или Ауш Герги пришло к нам из глубины веков — именно так черкесы называли «греческого Иисуса». Символично, что однажды именно здесь из-под земли забили горячие целебные ключи. Вы расслабитесь в термальных бассейнах под открытым небом, насладитесь чистым воздухом, видами лесистых предгорий и горных хребтов. И узнаете много нового об истории Кавказа.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы проедем из Нальчика красивой дорогой — по перевалу через Лесистый хребет. В хорошую погоду насладимся панорамами гор и предгорий. Сделаем остановку в красивом видовом месте — сварим по чашке ароматного кофе и подышим чистым воздухом горного леса.

А в селении Аушигер вас ждут термальные источники. Вы окунётесь в открытый горячий бассейн, над которым поднимается пар. Отдохнёте, расслабитесь и зарядитесь энергией Кавказских гор.

А ещё я расскажу вам:

таинственную историю о том, как несколько жителей Нальчика ушли в лес и стали отшельниками

об истории края и быте коаже и аулов

о причинах присоединения черкесов и балкарцев к Российской империи

историю христианства, которое бытовало здесь в первом тысячелетии нашей эры

Организационные детали