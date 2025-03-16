Слово Аушигер или Ауш Герги пришло к нам из глубины веков — именно так черкесы называли «греческого Иисуса». Символично, что однажды именно здесь из-под земли забили горячие целебные ключи.
Вы расслабитесь в термальных бассейнах под открытым небом, насладитесь чистым воздухом, видами лесистых предгорий и горных хребтов. И узнаете много нового об истории Кавказа.
Вы расслабитесь в термальных бассейнах под открытым небом, насладитесь чистым воздухом, видами лесистых предгорий и горных хребтов. И узнаете много нового об истории Кавказа.
Описание экскурсии
Мы проедем из Нальчика красивой дорогой — по перевалу через Лесистый хребет. В хорошую погоду насладимся панорамами гор и предгорий. Сделаем остановку в красивом видовом месте — сварим по чашке ароматного кофе и подышим чистым воздухом горного леса.
А в селении Аушигер вас ждут термальные источники. Вы окунётесь в открытый горячий бассейн, над которым поднимается пар. Отдохнёте, расслабитесь и зарядитесь энергией Кавказских гор.
А ещё я расскажу вам:
- таинственную историю о том, как несколько жителей Нальчика ушли в лес и стали отшельниками
- об истории края и быте коаже и аулов
- о причинах присоединения черкесов и балкарцев к Российской империи
- историю христианства, которое бытовало здесь в первом тысячелетии нашей эры
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- Вход в Аушигер — 300 ₽ с человека, а кофе я вас угощу
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 104 туристов
Я люблю удивлять людей, наглядно показывая им, какой он на самом деле — Кавказ. Не туристический, нет. А искренний. То, что спрятано внутри. Истинные люди, настоящие традиции, горы, куда неЗадать вопрос
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